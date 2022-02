AMLO aseguró que al terminar su mandato no se volverá a meter en política: “Yo termino y me jubilo”

El mandatario aseguró que ya se sentaron las bases de la transformación.

Este miércoles, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ofreció un recorrido en Palacio Nacional a periodistas que cubren la fuente presidencial, la cual duró una hora. El recorrido por el recinto histórico, que sirve como residencia a AMLO, inició por el área no histórica, la cual fue impactada desde hace años, y en el sexenio pasado era usada por el hoy extinto Estado Mayor Presidencial.

Al finalizar dicho recorrido, algunos periodistas cuestionaron al mandatario, preguntándole si dejaría las condiciones para que su sucesor o sucesora viviera en Palacio Nacional, a lo que dijo que él no se metería en eso. “Yo termino y me jubilo, me voy a Palenque, ya, termino un ciclo, y no me vuelvo a meter en política porque ya no me va a corresponder y porque quiero que las nuevas generaciones se hagan cargo de la conducción del país”, expresó el mandatario.

Dijo que le faltan dos años y medio de mandato, pero hasta ahora, dijo, está muy cerca de alcanzar el máximo objetivo en su cargo como presidente. “Me faltan dos años y medio, pero hasta ahora estoy muy cerca, ya se sentaron las bases de la transformación, que era lo que siempre pensé y en lo que creí para luchar, enfrentar la corrupción, luchar por la justicia, entonces me siento satisfecho”, dijo AMLO.

También aseguró que ya cambió la mentalidad del pueblo que era lo más importante. “Si me dicen, de qué se siente más orgulloso, diría: del cambio de mentalidad del pueblo, de el nivel de concientización que se ha alcanzado, eso es el aporte más destacado de nuestro movimiento y también aclarar algo, es de millones de mexicanos.”.

El presidente dijo que se siente orgulloso del cambio de mentalidad que ha tenido el pueblo de México.

Ante otra pregunta que le hicieron, sobre a quién le gustaría ver en Palacio Nacional en 2024, dijo que “a una mujer, a un hombre que tenga ideales y que tenga principios, y que quiera mucho a México y al pueblo de México”, expresó.

En el inicio del recorrido, el mandatario dijo, en referencia al Salón Trabajadores de la Salud Pandemia 2020, como nombró a la sala en donde realiza cada lunes y jueves una reunión con el gabinete de la salud, que antes estaba abandonado, porque lo dominaba el Estado Mayor Presidencial, por lo que se rehabilitó para mejorarlo. “Estaba abandonado porque lo dominaba el Estado Mayor Presidencial. Lo que hicimos fue mejorarlo, rehabilitarlo, utilizando los mismos muebles que existían y las pinturas que son propiedad de la Secretaría de Hacienda porque los pintores mexicanos, escultores pagan impuestos entregando obras”, expresó el mandatario.

El recorrido continuó en la sala Ignacio Zaragoza, en donde cada mañana, de 6 a 7 de la mañana, realiza una reunión diaria de seguridad, sin embargo, estaba cerrada, por lo que solicitó a una de las integrantes de ayudantía, grupo que lo cuida, que le llevara las llaves. El mandatario mostró las pantallas en las que diariamente visualiza hechos delictivos, y compartió que sí hay diferencias en el gabinete de seguridad, pero las decisiones se toman de forma colegiada.

Después, continuó el recorrido por la Sala Daniel Cabrera y Los Olvidados, la cual hizo en su administración en homenaje a los periodistas y luchadores sociales. “Los muebles son los que había… Esto es lo único que vino de Los Pinos, es lo único que traemos, incluida la que usó Enrique Peña Nieto y que tiene el Escudo Nacional”, expresó el mandatario.

El presidente mostró diversos lugares históricos de Palacio Nacional.

Posteriormente mostró el Salón Morisco y Emperadores, que conduce hacia el balcón presidencial, y recordó los últimos dos “Gritos” que ha dado el 15 de septiembre sin público, debido a la pandemia por COVID-19, aunque aseguró que este 2022 será como antes.

En su despacho presidencial posó en su silla presidencial para la prensa, y aunque se le solicitó, no quiso posar simulando que contestaba el teléfono rojo que permanece en su despacho. También mostró el área en la que fue aprehendido el expresidente Francisco I. Madero, hecho del que permanece un balazo en un mueble. “Yo no sé qué hacían en otros lados los presidentes si aquí está la historia nacional”, mencionó, frente al cuadro que rememora la Batalla de Puebla.

El recorrido llegó a su etapa final en el Salón Presidentes, en donde mencionó que a su familia no le gusta vivir en el departamento que construyó el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa. Rememoró que, según historiadores, cuando Emiliano Zapata y Francisco Villa estuvieron en el recinto, Zapata no quiso sentarse en la silla presidencial, pues aseguraba que estaba embrujada, sin embargo, aseguró haberle hecho una limpia, entre risas. “Cuando estuvo aquí en Palacio, Villa y Zapata, y Zapata no quiso sentarse porque, según los historiadores, expresó que estaba embrujada, yo de manera precavida mandé a hacer una limpia porque tengo científicos y amigos que me cuidan mucho”, dijo.

