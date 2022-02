Un trágico cuento de hadas: los novios que murieron a causa de la violencia en Zacatecas

(Foto: Facebook/Lisa Escalera)

Las vidas de Lisa y Bryan se unieron hace unos años y han llegado a su fin —con cuatro meses de diferencia—, a causa de la violencia en Fresnillo, Zacatecas. Esta pareja, originaria del estado localizado al centro del país, murió durante dos tiroteos. El primero ocurrido el 15 de octubre del 2021 y el segundo el pasado 15 de febrero de este año.

Lisa y Bryan se conocieron en la secundaria, pero iniciaron su noviazgo años después. Hace unos meses, el joven fue asesinado en un bar junto a su compañero de la banda musical a la que pertenecía , César Medina. Según los reportes, sobre las 23:00 horas, sujetos armados irrumpieron en el inmueble y dispararon a quemarropa contra los ocupantes. La pareja acababa de cumplir 11 meses de novios.

El 8 de noviembre, Lisa publicó en sus redes sociales un video para festejar el que sería su primer año de relación: “Mi Bryan me enseñó a dejar todo a un lado y amar como si no hubiese un mañana, se ganó mi corazó y mi confianza. Me hizo la persona más feliz del mundo, mi amor platónico”.

Sobre las 23:00 horas, el pasado martes, Lisa murió. Durante un tiroteo en la colonia Manuel M. Ponce, en el municipio de Fresnillo, la joven y futura ingeniera perdió la vida junto a su hermano Ángel, de 13.

Según reportaron las autoridades, se trató de un enfrentamiento entre dos grupos criminales antagónicos. En el sitio fueron decomisadas armas de fuego, teléfonos celulares, cartuchos y dos vehículos.

Por el asesinato, la Universidad Politécnica de Zacatecas, de donde Lisa era estudiante, expresó sus condolencias. “Eras una persona que se ganó el corazón de todos, que siempre nos iluminaba con tu bella sonrisa, con tu carisma tan único”.

Los familiares han dado a conocer esta historia y han pedido a las autoridades por la violencia que inunda al país. Apenas el fin de semana, seis jóvenes fueron levantados al salir de un bar en la capital de Zacatecas. De acuerdo con lo que se ha informado en medios locales, una joven logró escapar de los raptores y otra continúa desaparecida.

Los estudiantes Alexis Monserrath Ábrego Esqueda, de 25 años; Irving Castor Reyes, de 21; Natalio Torres Balderas, de 21; y Luis Ángel Manzanares Cortés, de 25, fueron asesinados con una violencia excesiva. El pasado viernes, los cinco salían de un establecimiento nocturno y caminaron hacia una camioneta Ford Lobo negra, placas ZCB-216-21 —propiedad de uno de ellos— cuando fueron privados de su libertad.

Los agresores aprovecharon la soledad de la carretera estatal número 181, en el municipio de Genaro Codina, para abandonar los cadáveres de los universitarios. Hasta el momento Valeria Landeros Calderón es la única desaparecida.

Tras el hallazgo de los jóvenes, los mensajes de conmoción no se han hecho esperar. La Universidad Tecnológica del estado de Zacatecas lamentó el crimen y externó sus condolencias con los familiares y amigos de las víctimas.

Irving Castor y Natalio Torres eran estudiantes de la UTZAC; en tanto, Alexia y Luis Ángel pertenecían a la Universidad Autónoma del estado, donde cursaban las carreras de Psicología e Ingeniería Civil, respectivamente.

Los estudiantes zacatecanos han reconocido que están indefensos en un entorno que no ha sido controlado por las autoridades.

