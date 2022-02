Roberto Palazuelos: cuáles son los “tesoros” que resguarda la oficina del Diamante Negro

Palazuelos es precandidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano.

Sin duda alguna, una de las personalidades del espectáculo y la política que en los últimos días ha dado mucho de que hablar, ha sido Roberto Palazuelos Bedaux, quien también se desempeña como empresario. Y es que el actual precandidato a la gubernatura del estado de Quintana Roo, por el partido Movimiento Ciudadano, ha estado bajo los reflectores por algunas declaraciones que hizo en el pasado y que pesan en la actualidad.

El empresario y político tiene varias propiedades, una de ellas es una mansión que tiene en una isla privada, en Cancún, Quintana Roo, el estado al cual busca gobernar. El lujoso hogar se dio a conocer en 2018, cuando el Diamante Negro lo había comprado, y él mismo diseñó y construyó la casa. Ahí vive con su hijo y con algunas personas de servicio, que son dos empleadas domésticas y dos choferes, que a su vez, son militares, esto para su propia seguridad y la de su hijo.

La propiedad de Palazuelos cuenta con ocho recámaras, de las cuales, tres son de servicio. Cuenta también con grandes ventanales y una laguna que desemboca en el mar. En cada rincón de la lujosa mansión pueden encontrarse piezas de arte, lujo y sofisticación. En uno de los jardines también se puede encontrar una gran alberca, en la que el empresario suele relajarse. Al piso de la alberca se ven varios camastros, sobre pisos de duela que se conjuga a la perfección con el jardín.

En la sala de su hogar, tiene hermosas obras de arte mexicano, por lo que ha declarado en diversas ocasiones, que es uno de los lugares de la mansión en los que más disfruta estar. En una de las paredes de la sala hay, colgado, un enorme cuadro del artista mexicano, originario de Oaxaca, Guillermo Olguín.

El actor tiene una lujosa mansión en una isla privada, en Cancún. (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

También, cuenta con esculturas de personajes de la vida artística mexicana muy importantes como Leonora Carrington, o pinturas de otros grandes artistas como David Alfaro Siqueiros o Rufino Tamayo, por mencionar a algunos.

Su oficina está llena de libros, retratos familiares, y una pintura muy especial para el actor y empresario, que cobra gran relevancia en su vida. Se trata de un óleo al centro de la estancia en el que figura Roberto Palazuelos Bassols, su abuelo, quien también ha declarado, es su más grande orgullo y ejemplo, además de inspiración.

Es justamente ahí, en su oficina, en donde recientemente el empresario grabó un video, en el que muestra algunos de los más grandes “tesoros” que tiene. El video se puede encontrar en su cuenta de Instagram, en donde es muy activo, y en donde cuenta con un millón de seguidores.

En el pequeño clip con 58 segundos de duración, el empresario comienza dando la bienvenida a la “pequeña oficina” de su casa, en donde, dice, guarda grandes tesoros. Comienza mostrando la foto de su hijo cuando era bebé. “Número uno, la foto de bebé de mi hijo, un gran tesoro para mí, y una gran oportunidad que me dio Dios de ser padre”. En segundo lugar, muestra una pequeña escultura que le dio su padre la primera ocasión que llegó a Quintana Roo. “Otro tesoro muy especial, es que cuando yo llegué a Quintana Roo por primera vez, y me quedé aquí a vivir, mi padre me regaló un sacerdote maya, y me dijo: este te guiará y te cuidará. Este sacerdote maya”, explica el político.

Uno de los tesoros más preciados que guarda Palazuelos en su oficina, es un sacerdote maya que le regaló su padre. Foto: Impresión de pantalla

El último de los “tesoros” que muestra el precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, es la Constitución de México. “Por acá tengo otro tesoro que es muy especial para mí, que debe ser muy especial también para todos ustedes, porque este es el tesoro más grande que tenemos los mexicanos, la Constitución Política, que guarda las libertades y las igualdades que debe de tener todo mexicano”, concluye el empresario.

