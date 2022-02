“No es un Tlatoani”: Denise Dresser estalló contra senadores de Morena que respaldaron a AMLO

Denise Dresser se manifestó en contra del respaldo de los senadores de Morena hacia AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

La politóloga Denise Dresser Guerra se lanzó contra el documento firmado por los senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el que respaldaron nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras las críticas levantadas en su contra por parte de integrantes de la oposición.

Mediante una misiva, el Grupo Parlamentario del partido guinda indicó que el tabasqueño “encarna a la nación, a la patria y al pueblo” y que los opositores únicamente buscan detener los avances para darle a los mexicanos un futuro más digno. Asimismo, refrendaron su compromiso en favor del proceso de la llamada “Cuarta Transformación” en aras de apoyar las iniciativas en materia de combate a la corrupción e impunidad.

Al respecto, la politóloga escribió el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter: «AMLO no encarna a la Nación, a la Patria, al Pueblo. No es un Tlatoani; es un presidente. Y quienes demandamos que gobierne de forma democrática no somos “traidores” sino ciudadanos con derecho a disentir/exigir. Si senadores de Morena no entienden eso, que renuncien»

Su mensaje estuvo acompañado con una parte del documento en el que la fracción del partido fundado por AMLO en el año 2011 indicó que seguiría apoyando a la 4T y a la reforma eléctrica, una de las iniciativas que han generado más polémica durante el sexenio del experredista.

Denise Dresser se lanzó contra los senadores de Morena que señalaron que AMLO "encarna a la nación, a la patria y al pueblo" (Foto: Twitter/ @DeniseDresserG)

Sin embargo, las críticas de Dresser Guerra no pararon ahí, pues mediante imágenes en las que compartió fragmentos del documento, indicó que “los verdaderos traidores son aquellos que abdican a su función de representación del electorado, y se someten a la voluntad de un hombre. No lo olviden. Viven de nuestros impuestos, y son nuestros empleados. Tienen el compromiso constitucional de comportarse como representantes”, tuiteó la politóloga, quien se ha consagrado como una de las figuras más críticas del gobierno obradorista.

En conferencia de prensa, los senadores morenistas presentaron el documento y condenaron los “constantes ataques” que ha sufrido el tabasqueño, pues destacaron que la actual administración ha dado “muy buenos resultados” y se encuentra frente a “una campaña de calumnias, que tienen su origen en grupos económicos que perdieron sus privilegios y se oponen a una Reforma Eléctrica”.

Durante su intervención, el morenista César Cravioto Romero advirtió que el movimiento no permitirá que regrese al viejo régimen y que “las y los legisladores de la Cuarta Transformación serán firmes defensores de los intereses del pueblo de México”.

“Los que se oponen al Presidente de México, no son más que un puñado de mercenarios que, al ver privilegios mancillados, luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podrían hacer sus negocios sucios en la oscuridad”, expresó Cravioto Romero.

Senadores de Morena manifestaron su apoyo "incondicional" a AMLO (Foto: Twitter/@Cecilia__SG)

Asimismo, en el pronunciamiento, el Grupo Parlamentario también reiteró que respaldará los proyectos insignia de la administración del presidente López Obrador, ya que, indicó, “generan millones de empleos y desarrollo en las zonas más olvidadas de México”; así como los programas sociales que “le han dado dignidad a adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos y jóvenes estudiantes”.

Este pronunciamiento se sumó al de las gobernadoras y gobernadores morenistas que también respaldaron a AMLO y a su proyecto de transformación nacional mediante un comunicado compartido en redes sociales, en el cual aseguraron que México es gobernado por un “dirigente social” que rompió con “el viejo régimen”.

“Tenemos un presidente, un estadista que rompió con el viejo régimen y todos los días consolida un nuevo modelo económico, social, ético que nos representa en el país, en el continente y en el mundo entero”, se expresó en la misiva firmada por Claudia Sheinbaum Pardo, Cuitláhuac García, David Monreal, Índira Vizcaíno y Evelyn Salgado, entre otros.

