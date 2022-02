El Senado rechazó que la FGR y la SFP investiguen el caso de la “Casa Gris” del hijo de AMLO

El Senado no ordenará la investigación contra José Ramón López Beltrán (Foto: Intagram / @carolyn121212 )

La tarde de este martes 15 de febrero trascendió la intervención del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República que tenía como objetivo discutir si se debe de investigar o no la relación de José Ramón López Beltrán, hijo mayor de AMLO, con un posible conflicto de interés con Petróleos Mexicanos (Pemex).

De tal motivo que, gracias a la manifestación panista en el pleno, se inició una discusión emergente en la Cámara de Senadores, la cual determinó que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberían de iniciar investigación alguna contra el primogénito del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Todo inició cuando la militancia del albiazul interrumpió la sesión ordinaria junto con un montaje escenográfico a escala de la casa en Houston que habitó José Ramón con su esposa Carolyn Adams entre 2019 y 2020, misma que estaba a nombre de un ex trabajador de Baker Hughes, proveedora de Pemex.

La bancada del PAN montó una representación de la Casa Gris para interrumpir la sesión ordinaria en el Senado Video: Twitter/@letroblesrosa

En ese momento, el partido de derecha fijó postura y dijo que no permitirá que continúen los quehaceres legislativos hasta que se debata este tema, ya que les parece que es uno de los delatores de posibles casos de corrupción en la administración federal actual.

Con este planteamiento, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, a cargo de Olga Sánchez Cordero, y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por Ricardo Monreal, instruyeron a los integrantes del pleno del Senado a aceptar la discusión.

A partir de ese momento se dio inicio un intercambio de ideas, tanto en favor como en contra, respecto al caso insinuado por una pieza informativa realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUS, ya que de acuerdo con ellas, podría existir un conflicto de interés que involucraría un beneficio para un hijo de AMLO probablemente a cambio de un favor desde la petrolera mexicana a su proveedora de servicios.

Kenia López Rabadán, senadora por el PAN, aseguró que el pueblo de México está “molesto” y que “la casa gris es claramente la corrupción desde adentro” del gobierno de la 4T; sin embargo, el cómo el artículo de MCCI no provee de señalamientos específicos, es necesario que la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero y la Secretaría de Roberto Salcedo Aquino investiguen.

El PAN tomó la tribuna del Senado para debatir sobre la Casa Gris (Foto: Twitter/ @letroblesrosa)

Con esa misma lógica, Lilly Téllez tildó de “agachados” a los que defendieron la inocencia José Ramón López y aprovechó para volver a condenar la aprobación de AMLO ante la ciudadanía, ya que dijo que la militancia de Morena siempre dice que “es el mejor Presidente del universo, es popular como lo es la comida chatarra, le gusta a mucho, pero como la comida hace daño, destruye a la república”.

Respecto a la generación del debate, Monreal Ávila aseguró que Morena no rehúye de la discusión y, al mismo tiempo, defendió la calidad moral del gobierno de López Obrador. “No tenemos nada que ocultar. Tenemos al presidente de la República, el mejor en la historia reciente del país”. Asimismo, Héctor Vasconcelos, también de Morena, recordó que no existe evidencia alguna aportada para asegurar que el primogénito de AMLO transgredió la ley.

Cabe recordar que los elementos proporcionados por MCCI y LatinUS no son concluyentes, pues no logran indicar qué contrato o cuál trato se pactó para que el matrimonio López-Adams pudiera habitar la casa en cuestión; asimismo, no se contempla la relación de Carolyn Adams con el alto empresariado petrolero del mundo, ya que ella fue colaboradora de grandes consorcios del ramo y ha residido en otros países como en Estados Unidos o Dubái derivado de la naturaleza de su trabajo. Finalmente, la votación de la mayoría de la Cámara de Senadores determinó que no se investigue el caso.

SEGUIR LEYENDO: