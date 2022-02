“No pueden alegar censura”: Jesús Ramírez Cuevas defendió a AMLO tras críticas a periodistas

Fotos: Cuartoscuro

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social de Presidencia, nuevamente defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras las polémicas que han generado sus críticas hacia integrantes de la prensa mexicana y, sobre todo, hacia el periodista Carlos Loret de Mola, cuyo presunto sueldo durante su conferencia matutina del pasado 11 de febrero.

Al respecto, el vocero del presidente se pronunció mediante su cuenta oficial de Twitter y lanzó el siguiente mensaje: “Quienes se dicen atacados y perseguidos al ser exhibidos por promocionar noticias falsas o defender intereses políticos y económicos, no pueden alegar censura. El pueblo mexicano tiene derecho a saber la postura del presidente López Obrador sobre los temas de interés público”, indicó.

Asimismo, Ramírez Cuevas precisó que es de interés público conocer los ingresos y percepciones económicas de los medios de comunicación y periodistas que reciben recursos públicos o de fundaciones extranjeras.

Jesús Ramírez Cuevas defendió a AMLO tras haber exhibido el supuesto sueldo de Loret de Mola (Foto: Twitter/ @JesusRCuevas)

Tales declaraciones surgieron tras los comentarios realizados por el mandatario mexicano en los que señaló que la información sobre el supuesto sueldo de 35 millones de pesos al mes, recibidos por el exconductor del programa Primero Noticias, le fue proporcionada por un tercero. Sin embargo, no detalló quién le compartió dichos datos.

Tras el destape de sus presuntas percepciones económicas, el comunicador respondió mediante su cuenta oficial de Twitter en un mensaje en el que sostuvo que la información dada a conocer por AMLO se trata de una persecución. “Me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”, escribió Carlos Loret.

En este contexto, el tabasqueño dio a conocer que redactó una carta a la Comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, en la que solicitó una investigación para conocer cuál es el origen de los ingresos y bienes del periodista.

“También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto me informen si puedo dar a conocer, como ciudadano ejerciendo mi derecho a la libertad de información, expresión, facturas y comprobante sobre los ingresos de Loret de Mola de conformidad a la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos”, se lee en el texto redactado por el presidente.

Loret de Mola calificó a AMLO como un "aspirante a dictador" tras el destape de sus supuestas percepciones económicas (Fotos: Cuartoscuro // IG@carlosloret)

Y es que tras las revelaciones dadas a conocer el pasado 11 de febrero, periodistas e integrantes de la oposición tomaron las redes sociales para posicionarse en contra de AMLO. Entre ellos, Diego Fernández de Cevallos, Víctor Trijillo Brozo, Fernando Belaunzarán y Javier Lozano.

Dichos personajes respaldaron a Loret de Mola, quien aseguró que las críticas del mandatario hacia su persona están relacionadas con la investigación en la que se expuso un presunto conflicto de interés entre José Ramón López Beltrán y la compañía Baker Hughes, la cual recibiría USD 194 millones por asignaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante los primeros meses que el hijo del tabasqueño habitó una lujosa residencia en Houston, propiedad de un alto ejecutivo de la empresa estadounidense.

Por lo anterior, la empresa Baker Hughes reaccionó a las publicación del portal dirigido por Carlos Loret de Mola y la organización Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) y explicó lo siguiente: “Baker Hughes es una empresa de tecnología energética con operaciones en más de 120 países, comprometida con los más estrictos estándares de anticorrupción y rendición de cuentas en Estados Unidos y en cada uno de los países donde operamos”, inició la circular presentada a la prensa.

