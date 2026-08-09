Raúl Rocha Cantú aparece de vacaciones en Mónaco mientras la FGR solicita su captura por presunto lavado de dinero

Un video difundido por cuentas vinculadas a certámenes lo sitúa en el principado, tras haber sido visto en París en diciembre de 2025, mientras la fiscalía mantiene en reserva si eso reactivará acciones en su contra

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario de la franquicia de Miss Universo, quien permanece prófugo de la justicia mexicana. La solicitud, presentada ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Penal del Altiplano, corresponde a una causa distinta a la que ya pesa sobre él desde 2025.

Una nueva causa: presunto lavado de dinero

De acuerdo con medios como Milenio y Reforma, esta segunda carpeta de investigación (FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0001319/2025) señala a Rocha Cantú por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita. La causa se sustenta en una querella presentada el 2 de diciembre de 2025 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que lo identifica como el “probable beneficiario controlador” de una estructura financiera bajo investigación.

PUBLICIDAD

Entre los elementos señalados:

Adquisición de inmuebles mediante cheques de caja por cerca de siete millones de pesos.

Movimientos atribuidos a distintas sociedades mercantiles, algunas con operaciones por decenas y hasta cientos de millones de pesos.

El aseguramiento de alrededor de 500 cuentas bancarias presuntamente vinculadas al caso.

Qué dijo Omar García Harfuch sobre el presunto dinero del narco en Miss Universo a través de Raúl Rocha Cantú (Foto: Infobae México/ Jesús AViles)

Esta investigación es adicional a la que existe desde 2025 en su contra por delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos procedentes de Guatemala, causa por la que ya existe una orden de aprehensión vigente.

PUBLICIDAD

Aparición en Mónaco

En medio de este nuevo movimiento judicial, cuentas especializadas en el certamen, como Misses México, difundieron un vídeo reciente que ubica a Rocha Cantú en Mónaco, luego de que en diciembre de 2025 ya había sido captado en París. Hasta el momento, la FGR no ha detallado si esta aparición pública influirá en la reactivación de la orden de aprehensión ya emitida en su contra.

La petición se presenta ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Penal del Altiplano y corresponde a una carpeta distinta a la que lo mantiene buscado desde 2025 por otros delitos

Vínculos políticos señalados en reportes

Diversos medios han documentado que Rocha Cantú mantuvo, según registros en redes sociales y reportes periodísticos, cercanía con figuras políticas de distintos partidos, incluyendo encuentros públicos con el entonces secretario de Gobernación y hoy senador Adán Augusto López. Reportajes de Proceso han señalado además presuntas conexiones de empresas ligadas a Rocha Cantú con estructuras que operaron en Tabasco durante la administración estatal de López Hernández, aunque estos señalamientos no han derivado en una acusación formal en su contra por parte de la FGR.

PUBLICIDAD

Postura de la Fiscalía

Al pronunciarse sobre la nueva orden de aprehensión, la FGR aseguró que todas las acciones del proceso son legales. La dependencia no ha confirmado si Rocha Cantú mantiene su calidad de testigo protegido, condición que —según reportes previos— le había sido otorgada antes de que, de acuerdo con la propia Fiscalía, incumpliera obligaciones como comparecer ante el Ministerio Público.