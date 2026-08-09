Hijo de José Ramón Fernández defiende el torneo de la Leagues Cup: “Sí sirve”

Juan Pablo Fernández, hijo del reconocido periodista José Ramón Fernández, defendió el torneo de la Leagues Cup y señaló que sí les sirve a los equipos que participan (X@JuanPabloFernandez)

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Juan Pablo Fernández, hijo del reconocido periodista José Ramón Fernández, defendió el torneo de la Leagues Cup y señaló que sí les sirve a los equipos que participan.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Fernández destacó que el torneo brinda tres pases a la CONCACAF, además de dinero. En su publicación, el hijo del periodista también señaló que es por eso que León y Juárez están echándole ganas.

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“Esta Leagues Cup sí sirve porque da tres boletos para la CONCACAF, además de dinero, si no pregúntele a equipos como León y Juárez que sí se están partiendo la madre por esos boletos”, escribió Fernández.

Juan Pablo Fernández, hijo del reconocido periodista José Ramón Fernández, defendió el torneo de la Leagues Cup y señaló que sí les sirve a los equipos que participan (captura de pantalla)

Juárez sorprende con victorias ante Minnesota United y Vancouver Whitecaps

El club Juárez llegó a la Leagues Cup 2026 en medio de dudas tras la salida de su director técnico Pedro Caixinha, luego de una goleada sufrida ante Pumas. A pesar del contexto adverso, el plantel encontró una versión competitiva en el torneo internacional. En su debut, los Bravos se impusieron 2-1 al Minnesota United, con anotaciones de Guilherme Castilho y Óscar Estupiñán.

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Foto de archivo de jugadores del club Bravos de Ciudad Juárez antes de disputar un partido del torneo mexicano. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 29 de noviembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

Para el segundo encuentro, Juárez mostró contundencia ofensiva y venció 3-1 al Vancouver Whitecaps. Ettson Ayón, Ricardinho y nuevamente Estupiñán marcaron los goles que colocan al equipo en la parte alta de la tabla de la Liga MX en la Leagues Cup. Con dos victorias consecutivas, Juárez apunta a la ronda de cuartos de final bajo el nuevo formato del certamen.

León vence a Nashville SC y al Orlando de Griezmann para meterse en la pelea

Por su parte, León arrancó su participación en la Leagues Cup con un triunfo ajustado de 1-0 frente al Nashville SC. Daniel Arcila fue el encargado de marcar el único gol del partido, resultado que permitió a la Fiera sumar los primeros puntos en el torneo binacional.

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James Rodríguez aportó una asistencia en la victoria parcial de León - crédito León FC

En su siguiente compromiso, el conjunto esmeralda superó 2-1 al Orlando, equipo que cuenta con la presencia de Antoine Griezmann. Los goles de Juan José Possu y Daniel Arcila dieron forma a una victoria que posiciona a León entre los equipos con mejor desempeño del certamen. Con estos resultados, el club mantiene amplias posibilidades de avanzar de manera directa a los cuartos de final.

Leagues Cup: un torneo que se les dificulta a los equipos de la Liga Mx

La Leagues Cup incorporó en 2026 una novedad: algunos partidos de la fase de grupos para equipos de la Liga MX pasaron a disputarse en México, tras múltiples reclamos por la falta de paridad.

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El certamen oficial enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS, pero los conjuntos mexicanos suelen enfrentar dificultades por la localía constante de los estadounidenses, los extensos traslados, la interrupción del torneo local y el dominio deportivo mostrado por la MLS en las etapas decisivas.

Aug 8, 2026; Miami, FL, USA; Monterrey defenseman Lucas Ocampos (7) celebrates his team’s late goal against Inter Miami CF in the second half of the Leagues Cup Phase One match at Nu Stadium. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

Desde su creación, la Leagues Cup ha registrado una diversidad de ganadores. Cruz Azul inauguró el palmarés en 2019, seguido por Club León en 2021. La edición de 2023 marcó un punto de inflexión, ya que Inter Miami se alzó con el trofeo, sumando a la MLS un nuevo título. Un año después, Columbus Crew mantuvo la hegemonía estadounidense.

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