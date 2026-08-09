México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Hijo de José Ramón Fernández defiende el torneo de la Leagues Cup: “Sí sirve”

Eu publicación, el hijo del periodista señaló que es por eso que León y Juárez están echándole ganas

Juan Pablo Fernández, hijo del reconocido periodista José Ramón Fernández, defendió el torneo de la Leagues Cup y señaló que sí les sirve a los equipos que participan (X@JuanPabloFernandez)
Juan Pablo Fernández, hijo del reconocido periodista José Ramón Fernández, defendió el torneo de la Leagues Cup y señaló que sí les sirve a los equipos que participan (X@JuanPabloFernandez)
Guardar

Juan Pablo Fernández, hijo del reconocido periodista José Ramón Fernández, defendió el torneo de la Leagues Cup y señaló que sí les sirve a los equipos que participan.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Fernández destacó que el torneo brinda tres pases a la CONCACAF, además de dinero. En su publicación, el hijo del periodista también señaló que es por eso que León y Juárez están echándole ganas.

PUBLICIDAD

“Esta Leagues Cup sí sirve porque da tres boletos para la CONCACAF, además de dinero, si no pregúntele a equipos como León y Juárez que sí se están partiendo la madre por esos boletos”, escribió Fernández.

Juan Pablo Fernández, hijo del reconocido periodista José Ramón Fernández, defendió el torneo de la Leagues Cup y señaló que sí les sirve a los equipos que participan (captura de pantalla)
Juan Pablo Fernández, hijo del reconocido periodista José Ramón Fernández, defendió el torneo de la Leagues Cup y señaló que sí les sirve a los equipos que participan (captura de pantalla)

Juárez sorprende con victorias ante Minnesota United y Vancouver Whitecaps

El club Juárez llegó a la Leagues Cup 2026 en medio de dudas tras la salida de su director técnico Pedro Caixinha, luego de una goleada sufrida ante Pumas. A pesar del contexto adverso, el plantel encontró una versión competitiva en el torneo internacional. En su debut, los Bravos se impusieron 2-1 al Minnesota United, con anotaciones de Guilherme Castilho y Óscar Estupiñán.

PUBLICIDAD

Foto de archivo de jugadores del club Bravos de Ciudad Juárez antes de disputar un partido del torneo mexicano. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 29 de noviembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez
Foto de archivo de jugadores del club Bravos de Ciudad Juárez antes de disputar un partido del torneo mexicano. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 29 de noviembre de 2025. REUTERS/Eloisa Sánchez

Para el segundo encuentro, Juárez mostró contundencia ofensiva y venció 3-1 al Vancouver Whitecaps. Ettson Ayón, Ricardinho y nuevamente Estupiñán marcaron los goles que colocan al equipo en la parte alta de la tabla de la Liga MX en la Leagues Cup. Con dos victorias consecutivas, Juárez apunta a la ronda de cuartos de final bajo el nuevo formato del certamen.

León vence a Nashville SC y al Orlando de Griezmann para meterse en la pelea

Por su parte, León arrancó su participación en la Leagues Cup con un triunfo ajustado de 1-0 frente al Nashville SC. Daniel Arcila fue el encargado de marcar el único gol del partido, resultado que permitió a la Fiera sumar los primeros puntos en el torneo binacional.

James Rodríguez aportó una asistencia en la victoria parcial de León - crédito León FC
James Rodríguez aportó una asistencia en la victoria parcial de León - crédito León FC

En su siguiente compromiso, el conjunto esmeralda superó 2-1 al Orlando, equipo que cuenta con la presencia de Antoine Griezmann. Los goles de Juan José Possu y Daniel Arcila dieron forma a una victoria que posiciona a León entre los equipos con mejor desempeño del certamen. Con estos resultados, el club mantiene amplias posibilidades de avanzar de manera directa a los cuartos de final.

Leagues Cup: un torneo que se les dificulta a los equipos de la Liga Mx

La Leagues Cup incorporó en 2026 una novedad: algunos partidos de la fase de grupos para equipos de la Liga MX pasaron a disputarse en México, tras múltiples reclamos por la falta de paridad.

El certamen oficial enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS, pero los conjuntos mexicanos suelen enfrentar dificultades por la localía constante de los estadounidenses, los extensos traslados, la interrupción del torneo local y el dominio deportivo mostrado por la MLS en las etapas decisivas.

Aug 8, 2026; Miami, FL, USA; Monterrey defenseman Lucas Ocampos (7) celebrates his team’s late goal against Inter Miami CF in the second half of the Leagues Cup Phase One match at Nu Stadium. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images
Aug 8, 2026; Miami, FL, USA; Monterrey defenseman Lucas Ocampos (7) celebrates his team’s late goal against Inter Miami CF in the second half of the Leagues Cup Phase One match at Nu Stadium. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn Images

Desde su creación, la Leagues Cup ha registrado una diversidad de ganadores. Cruz Azul inauguró el palmarés en 2019, seguido por Club León en 2021. La edición de 2023 marcó un punto de inflexión, ya que Inter Miami se alzó con el trofeo, sumando a la MLS un nuevo título. Un año después, Columbus Crew mantuvo la hegemonía estadounidense.

Temas Relacionados

Juan Pablo FernándezJosé Ramón FernándezLeagues Cup 2026Liga Mxmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alejandro Moreno expresa sus condolencias por muerte de exlíder del PRI en Sinaloa

Jesús Enrique Hernández Chávez falleció a los 82 años tras una larga trayectoria política y legislativa en Sinaloa.

Alejandro Moreno expresa sus condolencias por muerte de exlíder del PRI en Sinaloa

¿Coladeras tapadas en CDMX? Así puedes solicitar que las destapen gratis durante la temporada de lluvias

El servicio de desazolve y limpieza de coladeras, drenajes y atarjeas en la vía pública no tiene costo

¿Coladeras tapadas en CDMX? Así puedes solicitar que las destapen gratis durante la temporada de lluvias

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi permanecen en riesgo, mientras crecen los rumores sobre una posible doble eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

El Palacio de los Deportes es usualmente utilizado para conciertos en la alcaldía Iztacalco

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello

Diversos testimonios y estudios sugieren que el romero puede ayudar a prevenir la caída del cabello gracias a sus propiedades estimulantes, antimicrobianas y fortalecedoras

Cómo preparar y aplicar agua de romero para detener la caída del cabello
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex

Revelan que Ángel Aguirre habría solicitado desaparecer pruebas del caso Ayotzinapa porque su sobrino “estaba al tanto”

Arrestan en San Luis Potosí a hombre buscado por Estados Unidos e Interpol: lo acusan de homicidio

Dan prisión preventiva a Guadalupe “N”, implicada en la red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

Survivor México: quién sale eliminado hoy 9 de agosto

Alfredo Adame reacciona al ingreso de Carlos Trejo a la Granja VIP, “ya le di de tragar muchos años”

DEPORTES

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Cristóbal Alfaro marca doblete para el Tri

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Cristóbal Alfaro marca doblete para el Tri

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro

Jürgen Damm se disculpa por comentario en vivo sobre las personas no nacidas en México y Faitelson lo defiende

Ricardo “Finito” López revela cuál fue la pelea más dura de su carrera

¿Cómo le fue a Romina Hinojosa en la última etapa del Tour de Francia Femenino 2026?