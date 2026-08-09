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Habitantes nuevos podrían entrar hoy a La Casa de los Famosos México: quiénes serían y qué pasará con Fede Vigevani

Las redes sociales alimentan rumores sobre la incorporación figuras aún desconocidas, en un movimiento que replicaría lo ocurrido en la edición de Telemundo en Estados Unidos

Un grupo de diez personas en un evento festivo; un hombre con camisa estampada abraza a una mujer de cabello largo; globos rojos, azules y blancos de fondo
La fiesta se descontrola y los habitantes juegan Verdad o Reto. La mayoría prefiere cumplir el reto de besar a alguien en lugar de responder las preguntas incómodas. (YouTube)
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En la segunda gala de eliminación, La Casa de los Famosos México podría sumar habitantes nuevos este domingo 9 de agosto de 2026, tras la posible salida de Fede Vigevani, quien habría cumplido su papel de infiltrado en la competencia.

Las redes sociales alimentan rumores sobre la incorporación de la cantante y actriz Litzy, junto con otras figuras aún desconocidas, en un movimiento que replicaría lo ocurrido en la edición de Telemundo en Estados Unidos para aumentar la tensión en el reality.

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Telemundo 2026: Antecedente de incorporaciones a media temporada

Durante la sexta temporada de La Casa de los Famosos producida por Telemundo en Estados Unidos, la producción sorprendió a los participantes y a la audiencia con la entrada de cuatro celebridades en la mitad de la competencia. 

Lorena HerreraSandra ItzelJeni de la Vega y Verónica del Castillo ingresaron como participantes oficiales y no como simples visitas, sumándose a la dinámica por el premio principal y modificando el equilibrio de la convivencia.

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Además, Luis Coronel se integró después del estreno, reforzando el precedente que ahora toma relevancia en la versión mexicana.

Fede Vigevani metió el tablero al jardín con permiso del público y La Jefa. (Captura de pantalla)
Fede Vigevani metió el tablero al jardín con permiso del público y La Jefa. (Captura de pantalla)

Rumores en redes sobre la salida de Fede Vigevani

La presencia de Fede Vigevani como infiltrado dentro de la casa mexicana se ha prolongado durante dos semanas, periodo en el que ha mantenido complicidad tanto con la producción como con el público.

Usuarios en redes sociales han seguido de cerca sus movimientos y anticipan que su salida ocurrirá este domingo, coincidiendo con la segunda gala de eliminación del programa. La hipótesis sobre su partida se basa en la lógica aplicada en otras ediciones del reality y en la creciente expectativa de un giro en la dinámica interna.

La segunda gala de eliminación: expectativas y posibles sorpresas

La placa de nominados para esta segunda gala se reduce a cuatro habitantes, lo que incrementa la tensión entre los participantes y sus seguidores. La gala se transmite la noche del 9 de agosto y el formato de La Casa de los Famosos México ha incorporado en otras ocasiones cambios inesperados tras una eliminación.

El público se mantiene atento a la posibilidad de que, tras la partida de algún concursante, se anuncie la llegada inmediata de nuevos integrantes. Esta estrategia busca mantener el interés y la conversación en redes en niveles altos, como ha sucedido en versiones previas.

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Litzy: perfil de una posible nueva habitante

El nombre de Litzy ha surgido con fuerza en las conversaciones digitales como probable nueva integrante. 

Litzy Vanya Domínguez Balderas, nacida en Ciudad de México en 1982, se hizo famosa a mediados de los años 90 como integrante original del grupo Jeans y posteriormente por su carrera como solista con discos como Transparente, que incluyó éxitos como No te extraño. Además, ha protagonizado telenovelas de amplia distribución internacional, entre ellas DKDA: Sueños de juventudCorazón en venta y Al otro lado del muro.

La combinación de su trayectoria musical y actoral la posiciona como una figura reconocida en el espectro del entretenimiento mexicano, y su posible ingreso al reality aumentaría el atractivo de la competencia para distintos segmentos de audiencia. Hasta el momento, ni la producción ni la propia Litzy han confirmado su participación, lo que incrementa la especulación.

Identidad de los otros posibles nuevos habitantes

Mientras el nombre de Litzy circula con fuerza, la identidad de los otros posibles nuevos habitantes permanece desconocida.

En redes sociales se ha especulado que, como en la edición estadounidense, podrían sumarse más de una celebridad, aunque sus nombres no han trascendido. El hermetismo de la producción de Televisa contribuye a que las teorías y filtraciones generen expectativa en torno a la gala.

Litzy
Litzy: perfil de una posible nueva habitante (Facebook Litzy)

Impacto en la dinámica del reality y reacción del público

La entrada de nuevos participantes en la mitad de la temporada tiene antecedentes en ediciones anteriores del reality, donde estas incorporaciones han generado cambios en las alianzas, estrategias y relaciones al interior de la casa. En el caso de la versión estadounidense, el ingreso de cuatro celebridades alteró la competencia y obligó a los habitantes originales a replantear sus movimientos para avanzar hacia la final.

El público mexicano ha replicado estas expectativas, y en redes sociales circulan mensajes como “La entrada de Litzy sería el movimiento que necesitamos para reactivar la casa” y “Si Fede sale, seguro meten a alguien fuerte para equilibrar”. La tensión se mantendrá hasta el anuncio oficial durante la gala.

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