Arrestan en San Luis Potosí a hombre buscado por Estados Unidos e Interpol: lo acusan de homicidio

Foto: Fiscalía de SLP

Guardar

Arturo “N” fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) adscritos a Interpol México al ser requerido por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto es buscado por el delito de homicidio calificado por hechos ocurridos en noviembre de 2021 en el estado de Tennessee, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En aquel entonces, Arturo “N” se encontraba en una convivencia con otras personas, donde sostuvo una discusión con un hombre que posteriormente falleció luego de que lo habría atacado con un arma blanca. Luego de los hechos, el sujeto huyó y se ocultó en México.

Su captura se llevó a cabo mediante labores de inteligencia y colaboración internacional que permitieron ubicarlo en el Centro Histórico de San Luis Potosí, por lo que se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición.

PUBLICIDAD

Arturo “N” quedó a disposición de la autoridad competente para su posterior extradición a EEUU para enfrentar la justicia.

Suman dos hombres detenidos por delitos cometidos en EEUU: el primero fue en Sonora

Capturan en Sonora a hombre buscado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Crédito: Fiscalía de Sonora

En menos de una semana, otro hombre fue detenido por contar con cargos en Estados Unidos. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de agosto en Nogales, Sonora, cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) e Interpol México arrestaron a Edgar Aurelio “N”, de 30 años de edad, identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia.

PUBLICIDAD

Su detención se realizó en la colonia El Manantial derivado de labores de inteligencia de gabinete y campo que permitieron ubicarlo en ese sector de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la orden de detención provisional con fines de extradición fue cumplimentada sin resistencia.

PUBLICIDAD

Edgar Aurelio “N” era buscado desde febrero de 2025 por autoridades de Pensilvania por delitos de asociación delictuosa, delitos contra la salud e introducción clandestina de armas de fuego.

Un hombre permanece esposado dentro de una celda, con luz proveniente de una ventana con barrotes que se proyecta en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a lo anterior, el sujeto era identificado como un objetivo prioritario dentro de los mecanismos de cooperación binacional entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, Edgar Aurelio “N” es originario de Nogales y es señalado como presunto integrante de un grupo delictivo con presencia en la región y con capacidad para generar violencia.

PUBLICIDAD

Luego de su detención, fue trasladado por vía aérea a la Ciudad de México para su internamiento en el centro de reclusión correspondiente, donde continuará su procedimiento de extradición.

Capturan en Mazatlán a presunto integrante de Los Chapitos buscado por EEUU

Un ciudadano estadounidense identificado como Janero “N” fue detenido el pasado 20 de julio en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo en el participaron elementos de seguridad federal.

PUBLICIDAD

(Crédito: X | @OHarfuch)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el sujeto estaría vinculado con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, que además era requerido por autoridades de Estados Unidos por presunto tráfico de estupefacientes en Michigan.

La captura fue resultado del intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), que identificaron a Janero “N” en territorio mexicano. Tras ser informado de sus derechos, el hombre fue trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar el procedimiento de deportación.

PUBLICIDAD

Las autoridades no revelaron los detalles específicos de la investigación en Michigan ni los cargos concretos que Janero “N” enfrentó en ese estado. La orden de arresto vigente fue el elemento que activó la coordinación entre instituciones de ambos países para localizarlo.

Estas detenciones se llevan a cabo en medio de la constante presión que Estados Unidos ha ejercido a las autoridades mexicanas para detener el flujo de drogas, así como para combatir a los cárteles.

PUBLICIDAD