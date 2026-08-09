Adán Augusto le dijo a Ceci Flores: “Si no quieres ser perseguida por los delincuentes, ya no busques”

Este video registra la participación de Ceci Flores en la 3a Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Partido Somos México. La activista, visible al centro, habla con un micrófono en una mesa, mientras otras personas permanecen sentadas a su lado. En su intervención, Flores revela una advertencia de Adán Augusto relacionada con la posible persecución si continuaba la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo a sus propios hijos. El evento es una cobertura de discurso en un espacio interior.

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Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Somos México, Ceci Flores fue invitada para compartir su experiencia en la búsqueda de sus hijos desaparecidos y en cómo ha apoyado a otras personas en esta crisis.

Flores narró las complicaciones y retos que ha implicado la localización de sus hijos a lo largo de más de una década, y recordó cuando el senador Adán Augusto López Hernández le dijo: “Si no quieres ser perseguida por los delincuentes, ya no busques”, esto en relación a que la madre buscadora se ha encontrado con criminales durante su labor. Esta ‘anécdota’, según la buscadora, es la muestra de que el gobierno de México trata de sepultar el tema de los desaparecidos:

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“No quieren que se sepa que hay desaparecidos, porque dicen que ya no existen, que se fueron por su propia voluntad, no, eso yo nunca lo voy a aprobar”, afirmó.

La activista explicó que su búsqueda la llevó a confrontar directamente a los responsables de la desaparición: “Me metí hasta la casa del principal, del intelectual que se llevó a mis hijos”, relata. Flores reconoce que, tras once años de búsqueda, la desesperación la llevó a poner en riesgo su vida y la de su familia.

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Ceci Flores rechazó vinculación con partidos y organizaciones políticas

En el encuentro, frente a integrantes de un consejo ciudadano, Ceci Flores aclaró que no pertenecía a ninguna agrupación política ni a colectivos impulsados por intereses partidistas. Flores pidió dejar en claro que su activismo y las búsquedas de sus hijos no tenían relación con proyectos políticos ni con la organización Somos México.

Ceci Flores pidió a la FGR y a la Fiscalía de Sinaloa avanzar en la investigación sobre el caso de su hijo. | X- Ceci Flores

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora advirtió que tras cada evento en el que participaba surgían rumores y ataques en redes sociales que la acusaban de buscar un cargo o de militar en partidos. “Yo no soy militante de ningún partido político, quiero que quede claro porque después de esta reunión van a empezar a tirarme con todo, porque ya estoy en un partido político, ya quiero sacar un hueso de lo que estoy haciendo, quiero que sepan que no es así, nunca he buscado un partido político”, afirmó Flores.

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Su única causa fue la búsqueda de desaparecidos

Flores agradeció a quienes la invitaban a foros y espacios públicos, pero insistió en que su único objetivo era dar voz a los desaparecidos. “Agradezco a quien me invita y estoy muy, muy, muy agradecida de que me estén invitando en este momento, de que me invitan a hablar de mis desaparecidos, que es lo más importante de mi vida”, enfatizó.

ARCHIVO - La activista Ceci Flores, líder del grupo "Madres Buscadoras de Sonora" del norte de México, camina cargando una pala al lugar donde afirma que su equipo encontró un vertedero clandestino de cadáveres en Tláhuac, en las afueras de Ciudad de México, el 1 de mayo de 2024. La Comisión Nacional de Búsqueda y sus pares de varios estados iniciaron el lunes 17 de junio de 2024 labores de búsqueda para ubicar a Flores, quien tuvo el último contacto con sus familiares la noche del domingo cuando estaba en el estado central de Querétaro. (AP Foto/Ginnette Riquelme, archivo)

La activista subrayó que su presencia en reuniones o eventos respondía solo al interés de visibilizar la crisis de desapariciones en México, no a intereses políticos ni personales. “Que me den la oportunidad de que la voz de los desaparecidos siga siendo escuchada, siga siendo nombrada, que no esté acabando con todo lo que tenga que ver con desaparecidos”, concluyó Flores.

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