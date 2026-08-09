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Comunidades indígenas de Michoacán acusan que para el gobierno “es más importante la venta de aguacate” que su seguridad

El Consejo Supremo Indígena del Estado (CSIM) señaló que han sufrido más de 20 ataques armados, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que no fueron atendidas

Comunidades Indígenas de Michoacán acusan abandono de las autoridades
Foto: CSI de Michoacán
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El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunció que el Estado mexicano antepone los intereses económicos de la industria aguacatera a la seguridad de los pueblos originarios, esto luego de que Estados Unidos canceló temporalmente la importación de aguacates y provocó que las autoridades comenzaran a buscar diálogos para reanudar el comercio exterior.

Ante este contexto, las comunidades indígenas emitieron un comunicado este domingo en el que destacaron que, ante la suspensión temporal de exportaciones de aguacate por una alerta de seguridad, el Gobierno Federal desplegó de manera inmediata a cientos de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para favorecer las actividades del sector.

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Ronald Johnson, embajador de EEUU en México, se reunió con Omar García Harfuch tras la alerta de seguridad que provocó la cancelación de importación de aguacate. Foto: X/@USAmbMex
Ronald Johnson, embajador de EEUU en México, se reunió con Omar García Harfuch tras la alerta de seguridad que provocó la cancelación de importación de aguacate. Foto: X/@USAmbMex

Sin embargo, acusaron que 120 comunidades llevan casi un año esperando una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para exponer la crisis que atraviesan, sin que hasta el momento tengan una respuesta.

“Para el Estado mexicano es más importante la venta de aguacate que la vida de los habitantes de los pueblos indígenas”, afirmaron. El consejo identificó la dualidad entre inseguridad e injusticia como uno de los problemas más graves que enfrentan actualmente en sus comunidades.

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Y es que las autoridades estadounidenses emitieron una alerta nivel 4 a sus ciudadanos para evitar que viajaran a Michoacán, esto luego de que la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho la Quiringua”, líder del Cártel de Los Reyes, provocó narcobloqueos en la entidad.

En la zona del municipio michoacano e inmediaciones se registraron bloqueos e incendio de vehículos. Crédito: Redes sociales
En la zona del municipio michoacano e inmediaciones se registraron bloqueos e incendio de vehículos. Crédito: Redes sociales

Días después de los bloqueos, la Embajada de EEUU en México canceló sus operaciones en Michoacán, provocando que los funcionarios encargados de empaquetar y corroborar el estado de las frutas, dejaran de laborar y se detuviera la importación.

Estos hechos provocaron que las autoridades mexicanas buscaran el dialogo con EEUU para reanudar la exportación de aguacate, así como del envío de más de mil militares a las zonas de producción para fortalecer la seguridad.

Entre ataques armados, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales: las denuncias de las comunidades

Pobladores de la comunidad purépecha manifestaron su hartazgo por el asedio de grupos criminales. (Facebook/Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas)
Pobladores de la comunidad purépecha manifestaron su hartazgo por el asedio de grupos criminales. (Facebook/Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas)

De acuerdo con el CSIM, en los últimos cuatro años las comunidades originarias de Michoacán han sufrido más de 20 ataques armados perpetrados por el crimen organizado. Alrededor de 20 integrantes de las Rondas Comunales —cuerpos de seguridad de raíz ancestral— fueron asesinados mientras defendían sus territorios.

También recordaron que existen más de 70 casos históricos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales dirigidas contra autoridades tradicionales y defensores de comunidades, bosques y derechos colectivos.

Las comunidades señalaron que Michoacán “es un laboratorio de 5 ‘planes de justicia’ y, contrario al discurso oficial, la impunidad es la constante generalizada, nuestros pueblos sobreviven entre la simulación, la inseguridad y la injusticia”.

Acusan proceso de simulación de consulta a los pueblos indígenas

Una persona de espaldas con cabello trenzado y manos entrelazadas sobre la cabeza, sentada al aire libre con otras personas de fondo y textos superpuestos
Una persona con cabello trenzado y vestimenta tradicional asiste a una reunión comunitaria que ilustra el proceso de consulta para la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en México. (Intérpretes Promotores Interculturales)

El consejo detalló cinco irregularidades que, a su juicio, invalidan el proceso de consulta sobre la nueva propuesta de Ley de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

La primera es temporal: analizar 453 artículos con 16 mil 728 pueblos en 37 días no permite una deliberación adecuada. La segunda es jurídica: la consulta carece de carácter vinculatorio, por lo que sus resultados se limitarán a observaciones y recomendaciones sin fuerza de ley.

La tercera irregularidad es informativa. Según el CSIM, en Michoacán el personal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) expuso la totalidad del contenido de la ley a algunas comunidades en apenas dos horas. La cuarta atañe a la representatividad: el organismo considera que la consulta debería dirigirse a las asambleas generales de cada pueblo, que constituyen la máxima autoridad, y no limitarse a foros regionales. La quinta es de exclusión: el proceso deja fuera a cientos de comunidades que no figuran en el Catálogo de Pueblos Indígenas del INPI.

El 9 de agosto como jornada de resistencia, no de festejo

Indígenas tzotziles bailan, durante los festejos del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el municipio de Zinacantán, estado de Chiapas (México). EFE/ARCHIVO/Carlos López
Indígenas tzotziles bailan, durante los festejos del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el municipio de Zinacantán, estado de Chiapas (México). EFE/ARCHIVO/Carlos López

El CSIM rechazó que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas -que se celebra cada 9 de agosto- sea una fecha de celebración. Para el consejo, se trata de una jornada para continuar las luchas de los antepasados en defensa de los bosques, la autonomía y los derechos colectivos.

El pronunciamiento criticó que los gobiernos en turno y lo que llama “indígenas domesticados” hayan convertido la fecha en una oportunidad para realizar eventos, foros y conferencias que sirven, según las comunidades indígenas, para “tomarse la foto y legitimar las acciones gubernamentales”.

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