Ricardo “Finito” López revela cuál fue la pelea más dura de su carrera

Finito Ricardo “Finito” López reveló que la pelea más dura de su vida fue el cáncer en la sangre que superó hace apenas algunos meses (X@FinitoLopez)

Guardar

Finito Ricardo “Finito” López reveló que la pelea más dura de su vida fue el cáncer en la sangre que superó hace apenas algunos meses.

En entrevista con Juan Manuel Márquez y Eduardo Camarena en el canal Desde el Ring, Finito se sinceró y aseguró que enfrentó la batalla más difícil de su vida tras ser diagnosticado hace un año con mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la médula ósea.

PUBLICIDAD

Durante su inducción en California, el excampeón invicto explicó que fue diagnosticado con cáncer en febrero y ahora está en recuperación. (Ilustración: Jesús Aviles)

El exboxeador mexicano explicó que desconocía la enfermedad y que, desde entonces, padeció dolores intensos, sobre todo en las costillas, y una pérdida de peso que lo llevó a 45 kilos. López sostuvo que esta lucha contra el cáncer supera cualquier reto enfrentado en el ring y reconoció que llegó a sentirse al borde de la muerte.

“Vengo librando una pelea, la más dura, la más fuerte de mi vida, porque hace un año exactamente me diagnosticaron cáncer en mi cuerpo: mieloma múltiple. Dije ¿Qué es esto? Dos palabras que en mi vida había escuchado, mieloma múltiple, cáncer de sangre en la médula, donde se produce la sangre en el cuerpo. Ahí tenía cáncer y se extiende con unos dolores brutales indeseables a las costillas. Bajé como veintitantos kilos de peso, estaba yo en 45 kilos, me estaba muriendo”.

Finito López logra vencer el cáncer

En julio de 2025, el periodista Eduardo Camarena anunció que Finito López había superado el mieloma múltiple, aunque precisó que el exboxeador presentaba cinco fracturas en la columna que requerirían tiempo para recuperarse.

PUBLICIDAD

Tres meses antes, durante su ingreso al Salón de la Fama del Boxeo de California, Finito López reveló que, tras experimentar un intenso dolor de espalda al ejercitarse y acudir al médico, recibió el diagnóstico de mieloma múltiple.

Ricardo "Finito" López fue diagnosticado con cáncer en los huesos (IG/ @ricardofinitolopez)

El mieloma múltiple suele presentarse sobre todo en personas de edad avanzada, aunque la causa que lo origina sigue siendo un misterio. Este cáncer hematológico surge a partir de una alteración en las células plasmáticas localizadas en la médula ósea.

PUBLICIDAD

El legado del Finito López en el boxeo

Desde su infancia en Cuernavaca, Morelos, el 25 de julio de 1996, manifestó una profunda pasión por el boxeo. Su desarrollo profesional se dio bajo la tutela de entrenadores de renombre como Ignacio Beristáin y “Cuyo” Hernández.

Durante su etapa como pugilista, López Nava mantuvo un récord perfecto, con 51 victorias —38 de ellas por nocaut—, un empate y ninguna derrota. Logró los campeonatos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la categoría de peso mínimo. Además, sumó el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en peso minimosca, que defendió exitosamente en 21 ocasiones.

PUBLICIDAD

Ricardo "Finito" López reveló que padece cáncer en los huesos (Crédito- Al Bello/ALLSPORT)

Tras concluir su carrera en el boxeo profesional, Ricardo Finito López se ha dedicado a impartir conferencias de prensa y a ejercer como analista del deporte, participando en Box Televisa y aportando su visión cada fin de semana durante las transmisiones de peleas.