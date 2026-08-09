CFE lleva electricidad a comunidades indígenas de México: busca alcanzar cobertura de 99.99% para 2028

A través del Programa de Justicia Energética, la empresa pública ha llevado electricidad a 707 de las 8 mil 247 localidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza en uno de los proyectos destinados a reducir el rezago energético en México: llevar el servicio eléctrico a miles de comunidades indígenas que, por su ubicación geográfica y condiciones de acceso, todavía permanecen sin conexión a la red.

A través del Programa de Justicia Energética, la empresa pública ha llevado electricidad a 707 de las 8 mil 247 localidades consideradas dentro de la estrategia, por lo que todavía quedan alrededor de 7 mil 540 comunidades por atender rumbo a la meta establecida para 2028.

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El proyecto, impulsado por el Gobierno de México mediante la Secretaría de Energía (Sener) y la CFE, combina la construcción y ampliación de redes eléctricas con soluciones como paneles y sistemas fotovoltaicos, particularmente en poblaciones donde las condiciones geográficas dificultan la instalación de infraestructura convencional. De acuerdo con Milenio, entre las comunidades atendidas se encuentran poblaciones zapotecas, seris y wixárikas.

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Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la Presidenta @Claudiashein, la CFE concluyó 765 obras de electrificación en tiempo récord.



Con estas acciones, la energía llegó a… pic.twitter.com/6BnNMr1JMJ — CFEmx (@CFEmx) August 5, 2026

¿Qué comunidades indígenas ya recibieron electricidad de la CFE?

Uno de los ejemplos es San José Arroyo Copete, localidad perteneciente al municipio de San Juan Lalana, Oaxaca, donde viven alrededor de 95 personas, principalmente población indígena zapoteca.

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En esta comunidad fueron instalados 50 módulos solares entre septiembre y octubre de 2023. Para desarrollar el proyecto se destinaron aproximadamente 2.7 millones de pesos, provenientes del Fondo de Servicio Universal Energético (FSUE), mecanismo utilizado para financiar acciones destinadas a ampliar el acceso al servicio eléctrico.

Otro caso es Punta Chueca, Sonora, comunidad del pueblo seri con una población cercana a 692 habitantes. En este punto, la estrategia requirió infraestructura convencional: la CFE construyó aproximadamente 4.35 kilómetros de redes aéreas de media tensión.

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Además, fueron colocados 92 postes, 173 muretes de medición y 23 transformadores. Los trabajos se desarrollaron entre junio de 2023 y enero de 2024 y representaron una inversión de alrededor de 9.5 millones de pesos, también procedentes del FSUE.

Sistemas solares para comunidades de difícil acceso

La instalación de sistemas fotovoltaicos representa otra alternativa para las localidades donde extender las redes tradicionales resulta complicado por su ubicación.

En Otatiste, Nayarit, comunidad habitada por población wixárika, fueron colocados durante octubre de 2024 un total de 35 sistemas fotovoltaicos.

De ellos, 31 fueron destinados a viviendas, tres a centros educativos y uno a un espacio de reunión pública, con una inversión aproximada de 2 millones de pesos.

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La estrategia refleja uno de los principales desafíos de la electrificación en México: las localidades que aún carecen del servicio suelen encontrarse en regiones aisladas y con dificultades de acceso. Según la información difundida por la CFE, en algunos casos el personal debe transportar materiales por vía aérea, acuática o incluso a pie para poder desarrollar las obras.

CFE busca llevar electricidad a 8 mil 247 localidades indígenas

La meta del Programa de Justicia Energética contempla atender un total de 8 mil 247 localidades. Con 707 comunidades reportadas como beneficiadas, todavía permanecen pendientes aproximadamente 7 mil 540.

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Estas acciones forman parte de los Planes de Justicia y Desarrollo para los Pueblos Indígenas, que incluyen proyectos orientados a reducir rezagos históricos en infraestructura y servicios básicos.

El objetivo se integra, además, en una estrategia nacional de mayor alcance. La CFE informó en julio que el Programa Prioritario de Obras de Justicia Energética 2025-2028 contempla 42 mil 221 obras de electrificación en las 32 entidades federativas, con una inversión global estimada en 18 mil 916 millones de pesos.

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Para 2026 se programó la ejecución de 8 mil 225 obras, con una inversión de alrededor de 2 mil 726 millones de pesos, como parte de los trabajos para acercarse a la cobertura prácticamente universal del servicio eléctrico.

México busca alcanzar 99.99% de cobertura eléctrica en 2028

El objetivo final establecido por el Gobierno federal es alcanzar una cobertura eléctrica nacional de 99.99% al término de 2028, priorizando comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas marginadas.

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De acuerdo con información oficial de la CFE, solamente durante los primeros meses de 2026 se concluyeron 2 mil 939 obras de electrificación, con una inversión superior a mil 167 millones de pesos y beneficios para más de 63 mil habitantes.

El reto para alcanzar prácticamente la totalidad de cobertura se concentra precisamente en poblaciones pequeñas y geográficamente aisladas. Por ello, los proyectos no dependen exclusivamente de extender las redes de distribución existentes, sino también de implementar tecnologías que permitan generar electricidad de manera local.

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La combinación de redes de media y baja tensión, transformadores y sistemas solares fotovoltaicos será clave para alcanzar las comunidades pendientes. Con ello, la estrategia busca que el acceso a la electricidad deje de depender de la distancia de una localidad respecto de los principales centros urbanos y que miles de familias cuenten por primera vez con este servicio básico rumbo a 2028.