Fernández Noroña volvió a salir en defensa de AMLO y aplaudió a periodistas: “Larga vida”

Noroña reafirmó su apoyo y compromiso con el proyecto de nación de AMLO (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por parte del Partido del Trabajo (PT), volvió a salir en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, por la polémica entorno a las declaraciones del Jefe del Ejecutivo hacia el periodista Carlos Loret de Mola y las residencias en Estados Unidos de su primogénito.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, el petista celebró que un grupo de periodistas protestara al interior de San Lázaro con el fin de exigir mejoras en su calidad de trabajo y que se garantice su protección ante la creciente violencia contra el gremio, sin embargo, aseguró que “ni un sólo periodista de la fuente” se manifestó ante la salida de Carmen Aristegui de W Radio durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

“Celebro que los periodistas por una vez protesten y que por una vez alcen la voz porque antes no lo hacían nunca, morían de miedo frente a toda represión, todo abuso todo asesinato. Aquí yo saqué una manta que decía: ‘¿tú permitirías que un borracho condujera tu auto? No, ¿verdad? ¿Entonces por qué le permites conducir el país?’ cuando usurpaba la presidencia Felipe del Sangrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Sacaron del aire a Carmen Aristegui y no hubo ni un sólo periodista de la fuente que se manifestara en solidaridad”, comentó Fernández Noroña desde la tribuna.

Fernández Noroña recordó cuando Carmen Aristegui salió de W Radio en el sexenio de Calderón (Foto: EFE/ Esteban Biba)

Aunado a ello, Fernández Noroña criticó que miembros de la oposición se sumaran a los reclamos de los periodistas, pues, de acuerdo con sus declaraciones, ellos han sido quienes han atentado en contra de la integridad de quien lleva a cabo la labor de informar a la sociedad.

“Nosotros que venimos de las luchas o de la oposición, no le tenemos ningún temor a las protestas, no le tenemos ninguna fobia a las manifestaciones, pero sí desnudamos los actos de franca hipocresía con que la derecha que ha asesinado, reprimido, desaparecido a periodistas, hoy se ponga a corear desvergonzadamente ‘libertad’, no saben lo que es eso, nunca han luchado por la libertad, nunca han tenido compromiso con las libertades del pueblo. Son un pandilla de farsantes”, aseveró.

Finalmente, el diputado cerró su participación reafirmando su compromiso y respeto hacia López Obrador y José Ramón López Beltrán, pues durante los últimos días han sido blanco de críticas. El Jefe del Ejecutivo por haber presentado los supuestos ingresos anuales del periodista Carlos Loret de Mola, mientras que su hijo mayor por las declaraciones entorno a la investigación que sacó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUs, en la que se reveló que habitó una lujosa mansión en EEUU, misma que pertenecía a un ex alto funcionario de la empresa Baker Hughes, a la cual, según el trabajo periodístico, se le entregaron contratos millonarios por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presidente López Obrador ha salido en defensa de su hijo en más de una ocasión (Foto: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

“Mi absoluta solidaridad, respeto y admiración al compañero presidente López Obrador; larga vida al compañero presidente López Obrador y manifiesto mi repudio a la campaña canalla contra José Ramón López Beltrán, toda mi solidaridad y abrazo grande”, indicó

En ese sentido, el grupo parlamentario del partido que llevó al tabasqueño a Palacio Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lanzó un comunicado en donde refrendaron su incondicional apoyo al mandatario mexicano.

“Las senadoras y los senadores que representamos a la Cuarta Transformación, condenamos de manera contundente las calumnias, el ataque mediático y la polarización de la oposición; y mantenemos la frente en alto porque apoyamos los ideales de justicia, igualdad y fraternidad que encabeza nuestro presidente”, se puede leer en el comunicado.

Cabe mencionar que tras la intervención del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República determinó que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberían de iniciar investigación alguna contra el primogénito del presidente.

