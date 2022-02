El PAN tomó la tribuna del Senado por la “Casa Gris” del hijo de AMLO

El PAN tomó la tribuna del Senado para debatir sobre la Casa Gris (Foto: Twitter/ @letroblesrosa)

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República tomó la tribuna de esta Cámara Legislativa para solicitar a la Mesa Directiva que se realice un debate en torno a la llamada “Casa Gris” en la que vivió el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por lo que durante la sesión ordinaria de este martes 15 de febrero, las y los legisladores del albiazul condenaron la probabilidad de que exista un conflicto de interés entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y José Ramón López Beltrán, primogénito de AMLO, pues, basados en un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LatinUS, aseguraron que la administración federal es corrupta.

Con una representación en cartón de la casa en Houston y letreros con diversas consignas, senadoras como Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán interrumpieron la discusión parlamentaria para hacer hincapié en que, al menos, el tema debe de ser debatido por el Senado de la República.

La bancada del PAN montó una representación de la Casa Gris para interrumpir la sesión ordinaria en el Senado (Video: Twitter/@letroblesrosa)

Durante unos instantes, y desde sus curules, las y los senadores tomaron la palabra para expresar su posicionamiento; sin embargo, el debate e intercambio de ideas no se materializó, pues las bancadas promotoras de la 4T (Morena, PT, PVEM y PES) quisieron continuar con el programa parlamentario.

López Rabadán señaló, durante su participación, que han pasado 19 días desde que la pieza difundida por MCCI y LatinUS se hizo de carácter pública, por lo que solicitó a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva que se realice dicha dinámica.

“Por su puesto que ustedes (Morena) van a seguir haciendo maromas para que este tema no se toque, pero México ya sabe que la corrupción de este gobierno empieza con la familia del presidente”

Asimismo, en redes sociales la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta expuso su parecer ante el supuesto acto de corrupción y aseguró que los promotores de la administración de López Obrador no quieren que se discuta.

“Para que la Mansión del Bienestar no se les olvide a los senadores de Morena, trajimos al Senado la Casa Gris con todo y alberca. La corrupción de AMLO y de Morena le está haciendo daño a México. No quieren debatir y pararon la sesión...”

Olga Sánchez Cordero le contestó a un senador que le preguntó sobre una fecha para discutir este tema (Foto: EFE)

Por su cuenta, Erandi Bermúdez increpó directamente a Sánchez Cordero para que ponga fecha en el Senado para que se debata el tema de la casa en Houston que era propiedad de un ex trabajador de Baker Hughes, proveedora de Pemex, y en donde vivió López Beltrán con su esposa entre 2019 y 2020. Ante este cuestionamiento, la presidenta del Senado contestó de forma tajante a Bermúdez:

“Revise usted la gaceta parlamentaria y revise usted su monitor”

Finalmente, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) optó por establecer el debate con la llamada oposición parlamentaria, por lo que el partido guinda fijará un posicionamiento y Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, hará una propuesta en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta para avanzar en materia.

Cabe recordar que los elementos proporcionados por MCCI y LatinUS no son concluyentes, pues no logran indicar qué contrato o cuál trato se pactó para que el matrimonio López-Adams pudiera habitar la casa en cuestión; asimismo, no se contempla la relación de Carolyn Adams, esposa de José Ramón, con el alto empresariado petrolero del mundo, ya que ella fue colaboradora de grandes consorcios del ramo y ha residido en otros pises como en Estados Unidos o Dubái derivado de la naturaleza de su trabajo.

SEGUIR LEYENDO: