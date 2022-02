Designación de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona fue porque “siempre conté con su apoyo”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la designación como cónsul en Barcelona de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, aún depende del Senado de la República, pero destacó que tomó la decisión de nombrarla para ese puesto diplomático porque siempre contó con su apoyo cuando fue mandataria estatal.

Desde Hermosillo, Sonora, López Obrador destacó que pese a los señalamientos que se han hecho en contra de Claudia Pavlovich durante su gobierno, no hay ninguna denuncia formal en su contra.

“(...) Son apreciaciones. Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora. Que yo sepa la fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial entonces no podemos nosotros hacer a un lado a nadie, solo por denuncias públicas. Ojalá y eso sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en los público que cuando denunciamos tengamos pruebas (...)”, aseveró en su conferencia matutina de este viernes.

“Yo tomé esta decisión porque en el tiempo en que ella estuvo de gobernadora, y yo estuve visitando Sonora, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el gobierno federal, no tuvimos ninguna diferencia y por eso tomé esa decisión”, destacó.

