El próximo 5 de junio, el país vivirá un intenso proceso electoral en el que los ciudadanos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas elegirán a un nuevo gobernador.

Pero en Durango también se celebrarán votaciones para presidencias y sindicaturas en sus 39 municipios, así como 327 regidurías; mientras que en Quintana Roo además se elegirán 15 diputaciones por mayoría relativa y 10 de representación proporcional.

Justo en Durango, las preferencias electorales se encuentran divididas. De acuerdo con la más reciente encuesta sobre intención de voto de la empresa Masive Caller, publicada el pasado 8 de febrero, se observa que la alianza PAN-PRI, PRD con Esteban Villegas (42%) encabeza las tendencias, seguido de la morenista Marina Vitela (37.7%) y de Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano (4.8%), pero hay un 15.5% de personas que aún no tiene definido por quién votar. Y justo es el sector al que los candidatos buscarán convencer con sus propuestas.

La precandidatura de Flores Elizondo a través de Movimiento Ciudadano sorprendió a propios y extraños, debido a que la duranguense había militado por cerca de 30 años en el Partido Acción Nacional (PAN), el cual -dijo en entrevista exclusiva con Infobae México- abandonó porque dejó de existir una vida democrática sana.

“En el PAN de hoy todo se centra en decisiones cupulares”

Patricia Flores Elizondo nació y creció dentro de una familia panista. Su abuelo, Jesús Higinio Elizondo Fernández, fue fundador del partido blanquiazul en Durango, mientras que su tío, Rodolfo Elizondo, fue secretario de Turismo en el gobierno de Vicente Fox y en el de Felipe Calderón hasta marzo de 2010.

Con esa fuerte formación política, logró ser secretaria técnica administrativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en la mediación de la paz en Chiapas tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). También trabajó con Luis H. Álvarez, con Heberto Castillo y con Luisa María Calderón Hinojosa, mejor conocida como “Cocoa”.

Pero sin duda, su puesto más importante en el servicio público y en la política mexicana fue como Jefa de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Felipe Calderón.

Fue por eso que su renuncia a Acción Nacional golpeó con fuerza en la política mexicana.

Al ser cuestionada por qué abandonó el partido, Patricia Flores Elizondo fue clara: el blanquiazul dejó de ser un partido en donde existía una “vida democrática sana” para convertirse en un organismo político de “decisiones cupulares”.

“Déjame te cuento... ciertamente no es nada más la militancia, mi abuelo fue fundador del Partido Acción Nacional en Durango, entonces crecí en una familia con una formación cívica y política siempre de lucha, siempre velando por las causas que le interesan a México, a los duranguenses, y con el paso del tiempo, sobre todo en estos momentos políticos, ese PAN en el que yo crecí me di cuenta de que ya no existía”, aseveró.

“Antes existía una vida democrática muy sana dentro de Acción Nacional, ahora todo se centra en decisiones cupulares, en decisiones a veces hasta de ganar por ganar, a veces sin ni siquiera un enfoque de visión, de proyecto conjunto, lo cual a mí me preocupaba”, destacó en entrevista exclusiva con Infobae México.

La política duranguense recordó que la democracia en México es relativamente joven, luego del triunfo de Vicente Fox en la Presidencia de la República, en el año 2000.

“Muchos no se acuerdan, mucha juventud en nuestro país, pero el primer presidente de alternancia que tuvimos fue apenas hace 22 años, es muy nueva nuestra democracia, nuestra vida democrática en México. Entonces pensar que ahora hay cogobernabilidad entre dos fuerzas antagónicas (PRI-PAN) a mí me parecía que no iba con mi adn. Yo no sabría cómo explicarle a los militantes de algunas secciones en Durango, por qué siempre fuimos a decirles ‘no puedes votar por tal candidato del PRI porque significan esto, porque no le van a hacer bien a Durango y ahora cómo vas a regresar a decirles ¿qué crees? pues ahora sí tienes que votar por ellos ¿no?”, enfatizó.

Y es que, para ella, en la vida hay que ser congruentes con principios y valores, algo que ya no encontraba en Acción Nacional.

“Creo que en la vida hay que ser congruentes con nuestros principios, nuestros valores y para mí la congruencia era no estar en una coalición de un gobierno. Es diferente unir fuerzas para hacer contrapesos en el Congreso federal y muy distinto cogobernar en donde tienes que hacer compromisos, acuerdos, en donde llegas con una carga, las alianzas tanto en Durango, tanto una alianza como la otra, están cargadas de compromisos, de acuerdos, de intereses de personas, de intereses de grupos, cosa que no tenemos en Movimiento Ciudadano”, aseguró.

De manera contundente y tal como lo señaló en su carta de renuncia a Acción Nacional, aseguró que hay una falta de liderazgo en el PAN, partido que es encabezado por Marko Cortés. Y como muestra de ello, recordó el episodio en el que Cortés Mendoza admitió que en el único estado en donde el partido blanquiazul tiene posibilidades de ganar en los comicios de este 2022, es en Aguascalientes.

“Pues no es lo que yo considere, ahí están los resultados. A mí me sorprendió aquella declaración en el marco de una reunión en Aguascalientes donde dice que Aguascalientes es el único lugar en donde tiene posibilidades Acción Nacional de ganar ¿no?. Y ahora coincido plenamente con lo que él dice, en Durango no van a ganar. Entonces coincido plenamente con lo que él dice, estoy de acuerdo con esa aseveración. Pero me parece que alguien que está derrotado antes de empezar a luchar, creo que eso habla por sí mismo de una falta de liderazgo”, puntualizó.

“Las alianzas son más de lo mismo”

Al ser cuestionada sobre cómo podrá darle la pelea al PAN, partido que actualmente gobierna el estado en coalición con el PRD (José Rosas Aispuro, quien consolidó su trayectoria política dentro del PRI), y Morena, cuyo avance político en el estado está fuerte, Patricia Flores Elizondo aseguró que en Movimiento Ciudadano (MC) no hay ningún tipo de acuerdos cupulares.

“Imagínate qué terrible ¿no?. Acción Nacional gobierna Durango y le imponen un candidato del Partido Revolucionario Institucional por estos acuerdos cupulares (Esteban Villegas), en esta parte que para mí es difícil de entender. Y es una falta de respeto a la militancia de Acción Nacional, creo yo, y a los simpatizantes de Acción Nacional”, aseveró.

Resaltó que en Movimiento Ciudadano no hay ningún tipo de alianzas y es una oferta política que ofrece un cambio verdadero.

“Las alianzas han tenido muchos problemas. Ciertamente, una alianza viene cobijada a lo mejor por el gobierno estatal, otra alianza viene cobijada por el gobierno federal. En Movimiento Ciudadano no tenemos alianza, con mucha valentía vamos solos a una contienda porque creo que es lo que mejor le conviene ahorita al ciudadano en Durango, que no haya ese tipo de acuerdos. Es difícil la contienda, nadie está diciendo que el camino es fácil, pero hay un descontento tal que los duranguenses dicen y lo mencionan que ahora es que pueden estar ávidos de un cambio y las ofertas que hay allá afuera de estas dos candidaturas es más de lo mismo, eso no representa un cambio. Los dos candidatos vienen de un mismo grupo político: del Partido Revolucionario Institucional. Ahora se pintan de otros colores, hacen alianzas, en fin… pero son lo mismo”, aseguró.

“El precandidato de la alianza era el presidente del PRI en el estado, cuando la precandidata de la otra alianza de los partidos que van junto con Morena, era secretaria general del mismo partido, o sea del PRI, entonces significan lo mismo. Yo lo que creo es que ya la gente quiere voltear a ver al futuro, dejar de ver al pasado y creo que ahí es donde se abre una ventana de oportunidad. Nosotros le apostamos a las mujeres, a los jóvenes que son generadores de cambio en el mundo, pues vamos a sacudir su alma, su corazón y vamos a trabajar con ellos para que en Durango exista realmente una visión de futuro”, puntualizó.

Al hablar sobre este sector del electorado (mujeres y jóvenes) aseguró que buscará su apoyo mediante propuestas “completamente pensadas fuera del cubo”, es decir, fuera de lo tradicional, al insistir que Durango ha sido gobernado por el mismo sistema político.

“Yo creo que a una persona no la define una credencial de un partido, de una militancia o un color, te define lo que eres. Yo creo también, en términos de género, que el intelecto, las capacidades, el profesionalismo no tiene género, entonces los jóvenes, las mujeres ya nos damos cuenta de las personas que quieren ganarse el voto de la ciudadanía y en ese sentido, creo que con propuestas completamente pensadas fuera del cubo, fuera de lo tradicional, con cosas que no se han pensado nunca para Durango es que pensamos convencer ¿y por qué? Porque Durango ha sido gobernado por el mismo sistema político durante años, no importan las personas, ha sido el mismo sistema y haciendo lo mismo, como bien decía Einstein, el resultado va a ser siempre el mismo. Entonces creo que si todo el mundo está ávido de un cambio, se convencerán solos de que la única opción de cambio, es Movimiento Ciudadano en Durango”, aseveró.

“(...) Los dos precandidatos de las alianzas ya tuvieron la oportunidad de gobernar en las presidencias municipales y los resultados están a la vista, no fue más que más de lo mismo, propuestas incumplidas, entonces qué feo que la ciudadanía y sobre todo la juventud pues ya no compra algo que está a la vista que no cumplieron ¿no?”, destacó.

La seguridad ciudadana, uno de los grandes retos

Tras ser cuestionada sobre cómo garantizaría la seguridad de los duranguenses sobre todo tomando en cuenta los graves índices de violencia e inseguridad generada por el crimen organizado que viven estados vecinos como Zacatecas, Sinaloa o San Luis Potosí; Flores Elizondo destacó que aunque es un tema que corresponde a la federación, ella fortalecería la capacitación y profesionalismo en las policías estatales y municipales.

“Ese es un tema que le corresponde a la federación. Sin duda alguna, hay que fortalecer los espacios que le corresponden al estado, capacitación, educación, profesionalismo (de) las corporaciones que deben tener el cuidado de los ciudadanos del día a día. Y esa parte es una responsabilidad, hay que hacer evidentemente programas y proyectos trabajados de la mano con la federación, pero la ciudadanía tiene que entender que es algo que debe enfrentar el gobierno federal y que se tiene que hacer cargo el gobierno federal”, insistió.

“Yo lo que creo es que si no generamos oportunidades en el estado de crecimiento, si no generamos espacios para la juventud, si no generamos fuentes de empleo bien pagadas, la cabida y el crecimiento del crimen organizado siempre está latente”, resaltó.

En ese sentido, aseguró que un tema que le preocupa mucho es la seguridad de las mujeres.

“(...) Que caminen con seguridad día a día a su trabajo, las mujeres nos sentimos inseguras cuando no hay alumbrado, cuando hay lotes vacíos, cuando vas por la calle y estás volteando a ver si alguien te está siguiendo (...) cuando te faltan al respeto; la violencia contra la mujer en todos los sentidos. Esas son cosas que hay que atacar con política pública específica y hecha de mujeres para las mujeres. La parte federal, pues hay que dejar que el gobierno federal genere esas condiciones para todo el país, no solo nada más para Durango”, insistió.

“Esos temas los haremos con mucho cuidado, lo más importante para nosotros es la seguridad ciudadana sin duda alguna. Que la gente se sienta segura, que la gente pueda poner negocios sin ningún problema, el que pueda trabajar sin ninguna dificultad, el que las mujeres puedan dejar a sus hijos en una estancia infantil y puedan ir a su casa al trabajo y no sentirse inseguras, (...) hay que contrarrestar la violencia doméstica, la violencia de género, hay que cuidar a nuestros jóvenes hay que generar espacios también para que los jóvenes no caigan en adicciones, en fin, hay mucho trabajo por hacer. Hay cosas de las que no se habla.. hay que cuidar también la salud mental, el índice de crecimiento de suicidios creo que es alarmante no nada más en Durango. En México hay mucho trabajo por hacer pero hay que abordar los temas con claridad y transparencia para que realmente podamos trabajar como sociedad y cambiarlos”, destacó.

MC, un partido adaptado a los tiempos modernos

Al ser cuestionada sobre si podría adherirse como militante a Movimiento Ciudadano, Flores Elizondo lo descartó por el momento. Sin embargo, destacó que el llamado “Movimiento naranja” es un partido adaptado a los tiempos modernos, razón por la cual ha obtenido triunfos importantes como el gobierno de Jalisco con Enrique Alfaro o Samuel García en Nuevo León.

“Movimiento Ciudadano es un partido que invita a los ciudadanos a participar en el ejercicio de hacer política, y en este momento no es algo que me preocupe, no es algo que esté pasando por mi mente, no es algo que ni siquiera te pidan y yo creo que ahorita yo quiero participar como ciudadana”, aseveró.

“Me encanta tener las siglas de Movimiento Ciudadano por esta libertad, porque está adaptado a los tiempos modernos, porque piensa más como piensan los jóvenes y sin duda alguna trae a personajes con mucha experiencia, con mucha capacidad, con mucho profesionalismo. Estamos viendo cómo ha cambiado el ejercicio de gobierno, todo el trabajo que ha hecho el gobernador en Jalisco (Enrique Alfaro), el gobernador tan joven en Nuevo León (Samuel García), en fin, son ejemplos que hay que tomar en cuenta”, finalizó.

