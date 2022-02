Negaron amparo a “El Pistache” de la Unión Tepito: no podrá regresar al Reclusorio Oriente

David García Ramírez El Pistache (Foto: Twitter@marcosaariel)

David García Ramírez, mejor conocido como El Pistache, líder de la Unión Tepito, no regresará al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, como lo tenía planeado, y en su lugar permanecerá encerrado en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 en Oaxaca.

Un Tribunal Federal negó el amparo que promovió el líder criminal ante su traslado, avalado el pasado 18 de febrero por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, que calificó de legal su traslado.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal fue el encargado de rechazar su petición y avalar su traslado. La razón principal de esta determinación por parte de las autoridades fue que El Pistache “ponía en riesgo la seguridad institucional” del Reclusorio Oriente.

David García gozaba de personal de seguridad que aseguraba su integridad al interior del centro penitenciario. También fue instalado en un dormitorio de transición (ingreso), ocasionando con ello que otros servicios no pudieran ser cubiertos por la falta del personal técnico de seguridad.

“Su índice criminológico revelaba que tenía una capacidad criminal elevada y había incurrido en una indisciplina con el personal de seguridad (sancionándolo con seis días de separación de la población de ingreso)”, detalló el informe.

De las constancias remitidas por las autoridades penitenciarias, consultadas por Milenio, se advirtió que El Pistache, junto con otros internos, estaba en un área que se habilitó para evitar perder el control de la prisión y proteger su integridad, asignándole la vigilancia de custodios a pesar del poco personal de seguridad con el que cuenta el penal.

El Pistache fue detenido en octubre de 2018 en un condominio exclusivo en Santa Fe. Pasaba desapercibido por su estilo de vida y vestimenta de marca al momento de realizar sus labores dentro de la organización delictiva. Presuntamente, extorsionaba a restauranteros, empresarios, dueños de centros nocturnos y habría sido vinculado a una red de trata de mujeres. Actualmente está en prisión, siguiendo su proceso por actividades de delincuencia organizada.

Manelyk González dejó atrás su relación con “El Pistache”

La ex integrante de Acapulco Shore, reality show de MTV, e influencer Manelyk González habló sobre su relación con David García Ramírez, mejor conocido como El Pistache, líder de la Unión Tepito.

Durante la última transmisión del programa De Primera Mano, encabezado por el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, fue donde la ex acashore dejó en claro que esa etapa de su vida ya está olvidada y que quisiera darle punto final al tema.

“Ese tema ya lo hablé 83 mil veces porque fue hace más de una década”, respondió Mane ante los cuestionamientos de Infante sobre su relación con El Pistache. “O sea, a mí me gustaría tener una bolita de cristal para saber el futuro y decir: ‘No seas tonta, no te juntes con ese’, lamentablemente no la tengo”, añadió.

Asimismo, la influencer aseguró que cuando inició su relación con el líder del grupo delictivo, García Ramírez no tenía gran relevancia dentro del crimen organizado.

“Era cero menos cero. Fue hace doce años”, aseveró la ex acashore.

Manelyk González aseguró que a pesar de los señalamientos que se han hecho entorno al tema, la influencer busca ser reconocida por su trabajo, pues luego de haber obtenido fama gracias al reality show de MTV, hoy en día se ha desempeñado en diversas ocupaciones dentro y fuera de la industria del entretenimiento.

“Gracias a todos estos errores, buenos o malos, soy la mujer que soy y estoy orgullosa de lo que he logrado, porque si no hubiera pasado por todo eso no tendría ahorita la mentalidad que tengo y la madurez que tengo. Soy capaz de hacer lo que sea, lo que me pongan enfrente, desde ser empresaria, estar haciendo otros realitys shows, soy influencer, soy super inspiracional. Me encanta como soy, me encanta en que me he convertido y voy por más”, mencionó.

Finalmente, la ex acashore aseguró que no creció en la cuna del grupo delictivo de El Pistache, pues, de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, la biografía de la influencer menciona que es proveniente de Tepito.

“Yo soy de Coapita la bella, me la vivía en Galerías Coapa. (…) No sé por qué dicen eso”, comentó.

