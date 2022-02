Vicente Fox explicó por qué México existe escasez de líderes: “se menosprecian a sí mismos”

Vicente Fox fue presidente de México de 2000 a 2006. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Vicente Fox Quesada fue presidente de México del 2000 al 2006, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernara por más de 70 años el país.

Recientemente, Vicente Fox fue tema de conversación, pues se hizo saber que supuestamente el exmandatario federal rentaba, por medio de la plataforma Airbnb, su Hacienda San Cristóbal, por la módica cantidad de 203 mil 705 pesos por noche y con la opción de vivir con él.

Tras dicho escándalo, el expresidente de México salió a desmentir esta información. Y es que un sujeto identificado como Christopher Yanov era quien ofrecía hospedaje por 203 mil 705 la noche en la Hacienda San Cristóbal, en Guanajuato.

En dicha publicación, podía leerse: “¡Ven a alojarte en la hacienda familiar del presidente Vicente Fox y conoce al propio presidente! ¡Te quedarás en la casa donde creció el presidente Fox, compartirás una comida privada con el presidente Fox y recibirás un recorrido exclusivo por la Biblioteca Presidencial del Centro Fox! Además, esta experiencia incluye caminar por las calles de adoquines de la ciudad más hermosa de México”.

Vicente Fox aclaró los precios de la Hacienda San Cristóbal. (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

La publicación estaba acompañada por fotografías de la Hacienda San Cristóbal. Sin embargo, Fox negó, por medio de su cuenta de Twitter, que esté ofreciendo hospedaje por esa vía. También publicó una oferta por noche de hospedaje “de 233 mil pesos a mil 880 pesos, sujeto a disponibilidad”. Vicente Fox no especificó si existen paquetes que incluyan cenas o comidas con él.

Fox ha sido un personaje muy controversial, sobre todo durante la actual administración, pues de manera continua, critica al presidente Andrés Manuel López Obrador y la forma en que lleva al país durante su gobierno.

El exmandatario ha sido entrevistado en diversas ocasiones. Una de ellas, fue entrevistado por Oswaldo Trava, también conocido como Oso Trava, quien tiene un podcast llamado Cracks. Durante la charla que tuvieron Trava y Fox, se habló sobre diversos temas, uno de ellos, fue el del liderazgo.

Fox explica por qué, desde su punto de vista personal, no hay muchos líderes en México. “¿Y qué pasa, entonces por qué no hay tantos líderes? Y la respuesta para mí es sencilla, es: mientras no vamos delante, dentro de nosotros mismos, mientras no descubrimos esta fuerza interior, este poder de liderazgo, pasamos la vida en mediocridad, y todo nos parece difícil, complicado, no logramos grandes éxitos, y ahí nos vamos, en mediocridad”, menciona Vicente Fox.

Fox dijo, en una entrevista, que la gente tiene la idea de que no son líderes. Foto: Cuartoscuro

El expresidente dice que eso pasa hasta el día en el que se recapacita y se descubre ese liderazgo y nos damos cuenta que somos “todo poderosos”. “Hasta el día en que recapacitamos, y descubrimos ese liderazgo y nos damos cuenta que somos todo poderosos, todo poderosos, que si nos ponemos una meta heroica, elevada, que parece imposible de alcanzar, una vez que te decides, con ese propósito, el liderazgo te saca a flote, te saca con una fibra y una fuerza increíble”.

Menciona que tras este descubrimiento, todo se va logrando. “Si para alcanzar el éxito de ese liderazgo necesitas ir a la escuela, pues te las arreglas para ir, consigues una beca si no tienes dinero, a ver cómo le haces. Número dos, si necesitas fajarte trabajando en una empresa para conocerla en su detalle, en la parte más baja, lo haces porque sabes a donde vas; si tienes que formar un equipo para acompañarte, porque entiendes que solo, ni con todo el poder del liderazgo llegas a ningún lado, entonces te las agencias para formar equipo, y todo lo vas pensando en función de llegar a esa meta que te propones”.

Dice que para él, la gente, por una renuncia, llama a unos líderes y ellos se menosprecian a sí mismos “y piensan que ellos son líderes y que yo no lo soy, que yo no nací para ser líder, eso es un error garrafal que la mayoría de las personas creemos”.

Concluye explicando que los líderes se descubren. “Nacemos líderes pero hay que descubrirlo, saberlo”.

SEGUIR LEYENDO: