Senadora de Morena descalificó triunfo de Ricardo Aldana en el STPRM: “Nos engañó”

Cecilia Sánchez García dijo que fueron una elecciones amañadas (Foto: Twitter/Cuartoscuro)

La senadora por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cecilia Sánchez García, estalló contra el nombramiento de Ricardo Aldana como el nuevo director del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) al catalogarlo como una “elección amañada”.

A través de su cuenta de Twitter, la también aspirante a la secretaria general del STPRM compartió un video en donde expresó su descontento ante la designación de Aldana el pasado 31 de enero y mencionó que muchos de sus compañeros no lograron efectuar su voto, los cuales se realizaron de manera electrónica.

“Nos engañó la Secretaría del Trabajo y avalada por el Gobierno Federal. No vamos a permitir que se sigan burlando de los trabajadores petroleros; estas elecciones fueran amañadas igual que lo fueron las elecciones de las seccionales, ellos volvieron a manejar el Sirvolab, ellos registraron y muchos de nuestros compañeros no pudieron votar porque ni siquiera fueron registrados correctamente”, aseveró Sánchez García.

La morenista expresó su inconformidad a través de redes sociales y en conferencia de prensa en el Senado de la República (Foto: Facebook/@CeciliaSanchezGC)

“Más del 60 por ciento de los trabajadores me han hablado para decirme que no pudieron registrarse, que no pudieron votar, que no estuvo a su alcance el sistema para poderlo realizar, así que no hay triunfo, eso de que ganó Ricardo Aldana es una mentira y vamos a impugnar estas elecciones como lo hicimos con las seccionales. Vamos a seguir en la lucha, no nos vamos a dejar ni vamos a permitir que la corrupción siga en nuestro Sindicato como nos dejó Carlos Antonio Romero Deschamps”, sentenció.

Sánchez García finalizó el material audiovisual aclarando que seguirá formando parte del partido guinda debido a que ella “no ha robado, no ha mentido, ni ha traicionado”, así como también pidió la salida de todas aquellas personas que han llevado a cabo practicas en contra de sus integrantes.

Sin embargo, no fueron las únicas declaraciones de la senadora del partido guinda, pues durante una conferencia de prensa desde el Senado de la República se mostró decepcionada ante el proceso interno de Pemex y se lanzó en contra de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, pues, de acuerdo con sus declaraciones, avaló una elección que estuvo llena de manipulaciones al voto.

Sánchez García también se lanzó contra la titular de la STPS (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

“Resultó un fraude avalado por la Secretaría del Trabajo y este gobierno. Un fraude contra los trabajadores que querían un cambio, que votaron en 2018 por este gobierno. Esto es muy decepcionante. No se logró sacar la base corrupta que dejó Carlos Romero Deschamps”, apuntó.

Por su parte, durante su conferencia matutina del 1 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que será la STPS la encargada de informar y ahondar en las denuncias de las y los votantes, no sin antes llamar a “no acusar sin pruebas”.

“Eso lo tienen que ver la autoridad correspondiente y, también, no podemos tapar a nadie y tampoco acusar sin pruebas”, declaró el Jefe del Ejecutivo.

AMLO aseguró que ya no hay candidatos predilectos (Foto: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Aún cuando negó sostener relación con el director electo, el tabasqueño refrendó que en la actual administración “ya no hay candidatos predilectos”.

El pasado 24 de enero, Ricardo Aldana inauguró el desfile de candidatos y candidatas que expusieron sus propuestas en la mañanera de López Obrador.

Entre los compromisos del aún tesorero se incluyó la defensa del contrato colectivo, la protección de las y los trabajadores petroleros y la renovación de operaciones de la Secretaría General del gremio.

Sin embargo, en aquella sesión, dos de los expositores arremetieron en su contra: por su parte, María Cristina Alonso lo acusó de traición al sindicato, así como de fungir como la entrada para que Deschamps, indirectamente, continúe con su mandato.

