Feministas criticaron a AMLO por “buscarle cargo” a Pedro Salmerón, tras ser rechazado como embajador en Panamá

Colectivas feministas criticaron el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador intente seguir colocando en algún puesto público a Pedro Salmerón, quien fue propuesto por el mandatario como embajador de México en Panamá, pese a que existen varios señalamientos de acoso sexual en su contra, por lo que el país centroamericano lo rechazó como representante diplomático.

Mediante un comunicado y bajo el lema “Un acosador no debe ser embajador”, las organizaciones feministas consideraron que la acción del mandatario federal es “un pacto patriarcal” que continúa protegiendo a abusadores, por lo que no es suficiente con que no haya sido nombrado embajador.

No obstante, celebraron que se logró su objetivo de que se escuchara la voz de las víctimas, además de detener el encubrimiento y la impunidad.

“Expresamos nuestro rechazo ante este pacto patriarcal que continúa protegiendo abusadores, a la vez que ignora y desestima las vivencias de todas las mujeres que valientemente han alzado la voz para construir un mundo libre de violencia para todas”, escribieron.

El comunicado se produjo después que asociaciones feministas de Panamá celebraron como un “triunfo” la declinación del historiador Pedro Salmerón, para ser embajador de México en el país centroamericano.

Durante su conferencia mañanera del martes 1 de febrero en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la carta de declinación al cargo por parte de Pedro Salmerón, quien durante su paso como profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) fue señalado de acosar sexualmente a varias alumnas.

En la misiva, el historiador señaló que debido a la polémica, decidió dar el paso a un lado.

" (...) El actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras, justo cuando la Política Exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América Latina (...) Al convertirse la propuesta de mi nombramiento en un tema de género y política internacional, he creído pertinente Señor Presidente, hacer como en 2019, si usted cree que lo mejor para México y para el gobierno que usted preside es que yo dé un paso de costado, pongo a disposición mi declinación al cargo que me ofreció. Agradezco sus palabras y su defensa; su amistad y su confianza, son para mí mucho más importantes que cualquier cargo o empleo”, señala la carta que fue leída en la conferencia por el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez.

En el texto, Salmerón aseguró: (...) sobre estas dolorosas acusaciones he reflexionado y callado durante meses. Ahora empezaré a escribir sobre los temas relacionados con mi persona y mi dignidad, tomando en cuenta los aspectos fundamentales que hoy debaten mujeres y hombres, llamando a construir nuevas masculinidades. También escribiré pronto sobre los aspectos jurídicos y políticos de este debate”, destacó el historiador.

Tras darse a conocer la carta, López Obrador aseguró que el rechazo para que Salmerón fuera el embajador por parte de la canciller de Panamá, Erika Mouynes, es un “una campaña de linchamiento” y una actuación como “de la Santa Inquisición”, por lo que enseguida, propuso a la senadora Jesusa Rodríguez para ocupar el cargo diplomático.

“Resulta que lo propusimos par embajador en Panamá y como si fuese la Santa Inquisición, la ministra de Panamá (Mouynes) se inconformó porque estaban en desacuerdo en el ITAM y nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito”, comentó AMLO. En ese sentido fue que se propuso a la senadora suplente Jesusa Rodríguez para el cargo.

“Vamos a presentar una propuesta a ver si la acepta el gobierno de Panamá, no creo que el presidente esté enterado, creo que tiene que ver más con la canciller, pero ya les informo que vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente Jesusa Rodríguez, ella va a ser, si lo acepta el gobierno de Panamá, si da su beneplácito, la embajadora de México en Panamá”, señaló López Obrador con un dejo de sorna.

El nombramiento de Jesusa Rodríguez desató una nueva polémica en la política nacional, ya que múltiples voces la consideran “poco apta” para el cargo, debido a las controversias que ha protagonizado en defensa de la marihuana, los animales, el aborto, las mujeres y los indígenas.

