Gibrán Ramírez Reyes usó dinero del Senado para apoyar a Monreal: Hernán Gómez Bruera

Acusaron a Ricardo Monreal de usar recursos públicos para promover su imagen, a partir de los gastos de Gibrán Ramírez (Foto: Especial)

El periodista Hernán Gómez Bruera denunció y mostró evidencia sobre el uso de dinero proveniente del Senado de la República por parte de Gibrán Ramírez Reyes con el objetivo de apoyar y promover la candidatura del senador Ricardo Monreal.

De acuerdo con la investigación del también conductor, el despliegue operativo realizado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, causó cuestionamientos entre los legisladores.

Algunos, aseguró, sospechan que el político zacatecano utiliza la estructura y recursos de este órgano sin rendir cuentas y sin que conozcan en qué fue utilizado.

“Cuando Ricardo Monreal llegó a la Junta de Coordinación Política se aseguró de colocar a figuras incondicionales en la estructura administrativa del Senado, la cual controla por completo. En esas condiciones es muy fácil utilizar a la institución como caja chica”, aseguró.

Uno de los ejemplos de este oscuro ejercicio del presupuesto se ve reflejado en el caso de Gibrán Ramírez Reyes, quien fue expulsado de la Conferencia Interamericana de Seguridad Sociales en diciembre de 2020 por sus “dudosos manejos financieros”, dijo Gómez Bruera.

(Foto: Cuartoscuro)

Este joven militante del Movimiento de Regeneración Social (Morena) inició una gira por varios estados del país para, presuntamente, promover la candidatura de Monreal para 2024. Dicho ejercicio se habría desarrollado bajo la estructura “Red Morena”, creada por él mismo, que pretende “recuperar la dignidad del movimiento”.

Sobre el origen del dinero que utilizó para esta especie de precampaña, Hernán Gómez encontró una pista en una publicación realizada el pasado 11 de agosto de 2021, cuando el morenista se reunió con militantes del partido guinda en Hermosillo, Sonora.

Un día antes de aquel diálogo, señaló el periodista, Gibrán Ramírez invitó a un grupo de jóvenes militantes a una cena en el restaurante “El Girasole” para presumir “las virtudes del senador”.

“Los presentes refieren que en esa cena, en la que se descorcharon algunas botellas de buen vino, el joven Ramírez pasó toda la noche disertando sobre las virtudes del senador y su enorme visión política, buscando infructuosamente entusiasmar a los presentes con el proyecto político del ex jefe delegacional de Cuauhtémoc”, escribió en su artículo.

Gibrán Ramírez aseguró que no le preocupan las mentiras que se publican en sus redes sociales (Foto: Twitter/@gbrinrr)

Al finalizar el encuentro, el también profesor de la UNAM pidió una factura de la cuenta, misma que registró un total de 3 mil 80 pesos a nombre del Senado de la República. Cuando Hernán Gómez realizó solicitudes de transparencia a la Cámara Alta para conocer a detalle estos gastos “la institución negó tener cualquier tipo de información”, sentenció.

Este episodio, afirmó el periodista, no sólo evidenció el uso que Ricardo Monreal hace con los recursos del Congreso, para impulsar su presunta candidatura, también estaría revelando la complicidad de la institución al negar información obligatoria, según la Ley de Transparencia.

“Naturalmente, el senador Ricardo Monreal está en su derecho de intentar competir para la candidatura de Morena para 2024 y puede perfectamente sumar simpatizantes. Lo que no puede es disponer del Senado de la República como si fuera su patrimonio personal. Ojalá no lo esté haciendo”, sentenció.

Luego de publicarse esta investigación, los reflectores se posicionaron frente a Gibrán, quien desde sus redes sociales contestó a estos señalamientos. En un tuit señaló que esta situación no le preocupa, pues tiene otras cosas que realizar, como cuidar a su hijo o asistir al concierto de Bad Bunny.

“Mis ocupaciones importantes son jugar con mi hijo y cuidarlo, además de que después debo empezar a aprenderme las de Benito porque mi crush me invitó al concierto. Me ocuparé de las mentiras cada vez más ridículas que me inventan y de las granjas de bots cuando me venga en gana”, aclaró.

SEGUIR LEYENDO