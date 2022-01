Chumel Torres estalló contra el Conacyt por suspender becas de quienes participan en protestas

Chumel Torres arremetió contra el Conacyt por suspender becas de quienes participen en manifestaciones políticas (Foto: Instagram@chumeltorres)

Luego de darse a conocer que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) suspenderá becas de quienes participen en manifestaciones políticas, las críticas de internautas no han dejado de llover, entre ellas, la del influencer Chumel Torres.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de El Pulso de la República informó a sus seguidores que la institución no sólo suspenderá las becas a estudiantes que participen en protestas, sino también a las becarias que se encuentre embarazadas, en parto o puerperio se les quitará el apoyo que recibe en ese lapso.

En el mensaje, el comediante chihuahuense retomó la popular frase que escribió Ernesto Che Guevara en su carta de despedida de Cuba, “Hasta la victoria siempre”, sin embargo, ironizó en que en esta administración, encabezada por el presidente López Obrador (AMLO), la “victoria” se da siempre y cuando no sea en su contra.

“Conacyt suspenderá becas a estudiantes por participar en protestas y a mujeres por embarazarse. Hasta la victoria siempre. Siempre y cuando no sean contra mi Gobierno”

Varios usuarios arremetieron contra la actual gestión, asegurando que no se puede “criticar sin sufrir alguna consecuencia” (Foto: Victoria Valtierra/ Cuartoscuro)

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios arremetieron contra la actual gestión, asegurando que no se puede “criticar sin sufrir alguna consecuencia”.

“Era de esperarse, en este sexenio no puedes criticar al gobierno de AMLO sin sufrir alguna consecuencia”, “El fin de la beca es tener un apoyo económico mientras se estudia ya que es requisito no trabajar en otra institución pública o privada. Esto va contra las libertades personales y reproductivas”, “¿Y la CNDH? ¿Dónde quedan los derechos a la manifestación, los derechos de las mujeres a la reproducción y no ser discriminadas por embarazo?”, fueron algunos de los comentarios.

Y es que este 26 de enero, se dio a conocer que el reglamento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establece que será motivo de suspensión o cancelación de la beca a mexicanos que estudien en el extranjero y que participen en manifestaciones políticas.

El reglamento establece que será motivo de suspensión de la beca a mexicanos que estudien en el extranjero y que participen en manifestaciones (Foto: Twitter/@violetavr)

Asimismo, a los becarios extranjeros que estén en México se les suspenderá el apoyo económico si participan en protestas de carácter político en cualquier parte del país.

“Artículo 16. A la o el becario le corresponderá, además de cumplir con el objetivo para el cual se le asigna la beca o apoyo complementario, lo siguiente (…) II. Obligaciones de becarios en el extranjero: La o el becario que realice sus estudios o proyecto fuera del país, así como la o el becario extranjero que realice sus estudios en México. Deberán respetar la legislación y normativa del país anfitrión. Así como abstenerse de participar en cualquier tipo de evento o manifestación de carácter político”

De acuerdo con el reglamento, “la beca se reinstalará una vez que se acredite ante el Conacyt el cumplimiento de las obligaciones omitidas, sin efectos retroactivos”.

La convocatoria refiere que también pueden perder el apoyo alguna becaria que se encuentre embarazada (Foto: Twitter/@EquisJusticia)

Mientras que la convocatoria promovida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 2021 refiere que también puede perder el apoyo alguna becaria que se encuentre embarazada.

“Artículo 20. Serán causas de suspensión de la beca o del apoyo, las siguientes: cuando alguna becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio, así como a los becarios que sean padres, a fin de promover la corresponsabilidad y una paternidad responsable, presentando la documentación que lo acredite”

SEGUIR LEYENDO: