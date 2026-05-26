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Galletas proteicas caseras: la receta fácil para un snack saludable y delicioso

Una alternativa práctica y nutritiva combina textura suave, ingredientes sencillos y un sabor perfecto para cualquier momento del día

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Varias galletas proteicas caseras con avena, chispas de chocolate y anacardos sobre papel de horno, con un tazón de ingredientes y pilas de galletas al fondo.
Las galletas proteicas caseras combinan avena y proteína en polvo para crear un snack saludable y energético para cualquier momento del día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas proteicas se han convertido en una de las recetas favoritas para quienes desean un snack más equilibrado sin dejar de disfrutar un postre casero. Su mezcla de ingredientes aporta energía y una textura suave que resulta perfecta para acompañar café, leche o bebidas frías.

Además de ser fáciles de preparar, permiten ajustar sabores y toppings según cada preferencia. Algunas versiones incluyen chocolate, nueces o frutas secas para aportar un toque más intenso y atractivo.

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Otra de sus ventajas es que pueden conservarse durante varios días en un recipiente cerrado. Esto las vuelve una opción práctica para tener algo listo entre comidas o después de realizar actividad física.

Ingredientes y preparación para unas galletas proteicas suaves y crujientes

Imagen de galletas proteicas caseras con avena, chocolate, almendras y nueces sobre una tabla de madera, con una cookie partida a la mitad.
La receta de galletas proteicas permite personalizar ingredientes y toppings como chocolate, nueces o frutas secas para intensificar el sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de avena y proteína en polvo ayuda a crear una masa sencilla con un sabor agradable. El secreto está en no hornearlas demasiado para mantener una textura suave en el centro.

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Ingredientes

  • 1 taza de avena
  • 1 plátano maduro
  • 2 cucharadas de crema de cacahuate
  • 1 scoop de proteína en polvo
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de vainilla
  • Chispas de chocolate al gusto

Preparación

  • Tritura el plátano en un recipiente amplio.
  • Agrega la avena, la crema de cacahuate y la proteína en polvo.
  • Incorpora el huevo y la vainilla hasta formar una mezcla homogénea.
  • Añade chispas de chocolate al gusto.
  • Forma pequeñas porciones sobre una charola para hornear.
  • Hornea a 180 grados durante aproximadamente 15 minutos.
  • Deja enfriar antes de servir.

Sabores y combinaciones para personalizar la receta

Varias galletas proteicas caseras con chispas y anacardos sobre una tabla, junto a una receta y un tazón con avena, proteína y frutos secos.
Estas galletas proteicas ofrecen una textura suave en el centro, gracias al cuidado en el horneado, y resultan ideales para acompañar café o leche. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales atractivos de estas galletas es la facilidad para experimentar con distintos ingredientes. Algunas personas agregan canela, coco rallado o almendras para intensificar el sabor y aportar nuevas texturas.

También pueden utilizarse diferentes tipos de proteína en polvo para modificar el resultado final. Las versiones de vainilla, chocolate o café suelen combinar muy bien con la avena y el plátano.

El resultado es un snack casero que mezcla dulzura natural y una consistencia agradable. Gracias a su practicidad, estas galletas proteicas se han vuelto una alternativa popular para quienes buscan opciones rápidas y fáciles de preparar.

Un snack práctico para cualquier momento del día

Galletas proteicas caseras con trozos de chocolate y frutos secos sobre una tabla de madera. Al lado, un libro de recetas abierto, un batidor y avena.
Las galletas proteicas se han vuelto un snack popular para desayunos, meriendas o colaciones por su fácil transporte y la posibilidad de controlar porciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas proteicas funcionan como una opción versátil para desayunos ligeros, meriendas o incluso antojos nocturnos. Su preparación sencilla permite elaborarlas sin necesidad de técnicas complicadas ni demasiados ingredientes.

Otra ventaja es que pueden transportarse fácilmente, por lo que muchas personas las incluyen en loncheras o las llevan como colación durante el día. Su tamaño también ayuda a controlar mejor las porciones.

Servidas recién horneadas o frías, mantienen una textura agradable y un sabor equilibrado. Cada pieza ofrece una combinación simple y práctica que puede disfrutarse en cualquier momento.

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