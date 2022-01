“No puede quedar impune”: Marko Cortés condenó el homicidio de Lourdes Maldonado

A los reclamos de activistas y periodistas se sumó el de Marko Cortés, quien usó su cuenta de Twitter para expresar sus condolencias a la familia de Lourdes Maldonado (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, condenó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue ultimada en las afueras de su domicilio en la la colonia Santa Fe, en la ciudad de Tijuana. Mediante su cuenta oficial de Twitter, el panista expresó sus condolencias a la familia de la comunicadora.

“La periodista Lourdes Maldonado denunció amenazas del ex gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez y pidió ayuda al presidente. Ayer, fue asesinada en Tijuana. Este crimen no puede quedar impune. Mis condolencias a su familia”, escribió el líder del partido blanquiazul.

A sus comentarios se sumaron los de la senadora panista Lilly Téllez, quien arremetió en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debido a que la comunicadora manifestó, durante una de sus conferencias matutinas, temer por su vida y solicitó el apoyo del titular del Ejecutivo federal debido al pleito legal que sostuvo con Bonilla.

El panista condenó el asesinato de Lourdes Maldonado (Foto: Twitter/ @MarkoCortes)

“Descanse en Paz Lourdes Maldonado. Mis condolencias para su familia y amigos ante la desolación. Presidente López Obrador: Ella creyó en usted y suplicó por su vida. ¿Por qué no le dio la protección adecuada? La frivolidad de su gobierno se mide en sus muertos”, tuiteó Téllez García.

Los comentarios de ambas figuras panistas surgieron luego de que el presidente mexicano pidió no vincular “en automático” el asesinato de la periodista con el ex gobernador del estado de Baja California, pues señaló que el primer paso es realizar la investigación y las diligencias pertinentes.

“No se puede así, en automático, vincular demanda de tipo laboral con un crimen, no es responsable, no hay que adelantar ningún juicio, hay que esperar; ver quién estaban informado, no dejar de considerar lo político, siempre hay confrontación, diferencias. Siempre se busca perjudicar a adversarios”, puntualizó el presidente y acto seguido indicó que no habrá impunidad en el caso.

Cabe recordar que en 2019, Lourdes Maldonado asistió a una conferencia de prensa matutina para solicitar la ayuda del tabasqueño sobre un “tema laboral”, término que utilizó para referirse a su litigio con Bonilla. En aquel momento, la también conductora de radio señaló al ex gobernador morenista como el responsable de su despido injustificado y lo tildó como un hombre con el que “poco se puede hacer”.

La periodista Lourdes Maldonado acudió a la conferencia matutina de AMLO para solicitar su apoyo en un "tema laboral" (Foto: Captura de pantalla de Conferencia Presidencial)

Al respecto, Maldonado se encontraba inscrita desde 2021 en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Gobierno de Baja California y apenas el pasado 19 de enero ganó el litigio laboral contra la compañía de Bonilla Valdez, por lo que la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó un embargo comercial para garantizar el pago del adeudo salarial y de prestaciones.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron cerca de las 19:00 horas, cuando la comunicadora estaba fuera de su hogar. Testigos que escucharon las detonaciones reportaron al número de emergencia acerca del ataque. En la zona se encontró a la comunicadora a bordo de un vehículo tipo sedán, color rojo, mismo que tenía tenía el vidrio estrellado del lado del conductor, provocado por los impactos de bala.

El homicidio de Lourdes Maldonado se trata del segundo asesinato de un periodista en Tijuana en lo que va del 2022, pues apenas el pasado 18 de enero se dio a conocer que también fue ultimado el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, también a las afueras de su domicilio. Además, el 10 de enero fue apuñalado en el estado de Veracruz, José Luis Gamboa Arenas, director del semanario independiente El Regional del Norte.

