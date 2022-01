Luis Videgaray no utilizó dinero público para sobornar a legisladores: FGR

Los sobornos otorgados por Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto no surgieron del presupuesto público (Foto: Archivo/GOBIERNO DE MÉXICO)

Un expediente del caso de Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador por el PAN procesado por corrupción, reveló que Luis Videgaray Caso no utilizó dinero público para los sobornos que permitieron la aprobación de la reforma energética promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2013.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el exsecretario de Relaciones Exteriores (SRE) utilizó alrededor de USD 10 millones para sobornar a legisladores de diversos partidos, dinero el cual habría sido depositado a cuentas en las Islas Vírgenes por parte de altos directivos de la constructora brasileña Odebrecht, quienes recientemente confesaron actos de corrupción en una corte federal de Estados Unidos.

De acuerdo con estos datos, se descartó que Luis Videgaray haya utilizado dinero público para promover la aprobación de la reforma energética, pues se han detectado movimientos bancarios que vinculan al dinero depositado por Odebrecht con el recibido por legisladores como Jorge Luis Lavalle.

El exsenador habría recibido 97 millones 190 mil pesos entre 2013 y 2014, periodo de tiempo correspondiente a la aprobación y puesta en marcha de la legislación energética del sexenio pasado; de esta cantidad, el panista logró lavar 52 millones 380 mil pesos, según los documentos de la FGR.

El dinero para la aprobación de la reforma energética habría provenido de Odebrecht (Foto: Agencia Andina)

Uno de los colaboradores cercanos de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien enfrenta un proceso judicial por los sobornos otorgados por Odebrecht, también habría participado en la recepción y distribución de los millones de dólares que presuntamente se le enviaron a Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto.

José Velasco, antiguo jefe de personal para Lozoya, es señalado por haber presenciado los movimientos correspondientes a estos recursos, que habrían sido repartidos a legisladores de diversos partidos a través de Rafael Jesús Caraveo, exsecretario de la Comisión de Administración en el Senado de la República.

Además de los USD 10 millones que se tienen documentados, la FGR sostiene que Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto podrían haber recibido más dinero por parte de la constructora brasileña, pues Jesús Caraveo declaró que hubo entregas de dinero en las cuales no se firmaron recibos, por lo cual no se tiene contabilizada las cantidades que recibió, y además, no recuerda estos datos.

Las declaraciones de seis personas implicadas en el caso han confirmado la forma en la que se llevó a cabo la entrega de sobornos a los senadores del PAN, entre los que se encuentra Jorge Luis Lavalle, quien ha promovido un amparo a su favor asegurando que las acusaciones en su contra han sido fabricadas.

Jorge Luis Lavalle habría recibido más de 97 millones de pesos por sobornos de Odebrecht (Foto: Senado de México)

Por su parte, la FGR sostiene que la evidencia revela la implicación directa del exsenador en las 15 entregas de dinero que recibió de Jesús Caraveo, las cuales fueron realizadas en diciembre del 2013.

Según Lavalle, la fiscalía presentó pruebas no verificables en su caso, como los videos en los cuales se le ve recibiendo 12 millones de pesos en fajos de billetes, además aseguró que los recibos del dinero que presuntamente se le entregó no tienen validez, pues no contienen el nombre de las persona a la cual se le entregó el efectivo, sólo un “garabato” que no tiene nada que ver con la identidad de la persona que lo firmó.

Jorge Luis Lavalle fue detenido y vinculado a proceso en abril del 2021, meses después de la publicación del video en el cual se le vio recibir los sobornos por los cuales aprobó la reforma energética; los cargos que enfrenta son operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

