Cámaras de seguridad captaron el secuestro de una mujer en Acapulco (Video: @Omar_Patino)

El pasado martes 18 de enero se documentó un secuestro en la zona de Pie de la Cuesta, dentro de Acapulco de Juárez en el estado de Guerrero, donde una mujer fue introducida de manera agresiva a un automóvil para llevar acabo el acto delictivo.

Una cámara de seguridad del establecimiento fue la que grabó a detalle el suceso, en el que se pudieron observar a cuatro personas encapuchadas que portaban armas de fuego de un alto calibre. Uno resguardaba la zona, otro era el chofer y otras dos realizaron el movimiento.

Los delincuentes ingresaron a la tienda de abarrotes a las 22:23 horas y tomaron a la mujer. La trasladaron afuera entre golpes y mientras intentaban meterla al automóvil, un Honda Civic color gris, la víctima intentó defenderse, por lo que comenzó a forcejear con los secuestradores.

VIDEO: cámaras de seguridad captaron el secuestro de una mujer en Acapulco (Foto: Twitter/@OMAR_PATINO)

Ante la resistencia de la mujer, los delincuentes golpearon con mayor intensidad hasta que lograron empujarla al interior de la unidad. Fue en ese momento cuando los vigilantes pudieron subir al auto y escapar con la la víctima abordo, donde habría recibido mayor castigo.

Mientras se llevaba a cabo la golpiza, uno de los cómplices lanzó lo que parece ser un papel, donde habrían estado escritas algunas indicaciones para llevar a cabo la extorsión, una de las actividades comunes en las últimas semanas para los locatarios de la entidad.

El video fue difundido en redes sociales para facilitar la investigación y poder dar con los responsables, luego de que la mujer fuera liberada sin lesiones de gravedad, quien se encontraba trabajando al interior del establecimiento hasta el momento del secuestro.

Durante 2021, Acapulco registró 196 delitos de extorsión, 14 secuestros y mil 88 homicidios dolosos (Foto: JOSÉ I. HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

El pasado 12 de enero, Maximiliano Serrano Pérez, secretario de Seguridad Municipal de Acapulco, confirmó que desde el inicio del 2022 han aumentado las extorsiones a negocios.

“Hay llamadas y hemos atendido a varias personas, sin embargo, son demasiadas y se les está haciendo la invitación que se tienen que denunciar estos actos”, confesó el secretario. También señaló que muchas víctimas no denuncian “por el tema de no verse amedrentados, sin embargo, se ha detectado que varios números no se encuentran en Guerrero”.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre de 2021 se registraron en Guerrero 196 delitos de extorsión, 14 secuestros y mil 88 homicidios dolosos confirmados; cifras que podrían superarse si se mantiene la tendencia de los primeros días de enero, de acuerdo con Serrano Pérez.

Maximiliano Serrano Pérez, secretario de Seguridad Municipal del municipio de Acapulco, confirmó que desde el inicio del 2022 han aumentado las extorsiones a negocios (Foto: BERNANDINO HERNÁNDEZ /CUARTOSCURO.COM)

La reacción por parte del secretario de Seguridad Municipal de Acapulco se dio luego del asesinato del empresario Roberto Morales Silva, quien fue secuestrado el pasado sábado 7 por un comando armado, por lo que otros ejecutivos solicitaron mayor apoyo para combatir a la delincuencia.

Alejandro Martínez Sidney, director de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecanaco) de Acapulco, exigió a los tres niveles de gobierno frenar los diversos ataques y extorsiones de los cuales son víctimas los empresarios, pues señaló que, tras la temporada decembrina, han aumentado los hostigamientos y exigencias de dinero vía telefónica y presencial por parte de criminales.

Tras las exigencias de Martínez Sidney, el mando del Ejército desplegó 220 efectivos más al puerto de Acapulco, Iguala y Chilpancingo, lugares en los cuales se ha registrado de manera oficial un aumento en los delitos violentos durante los últimos meses del 2021 y en los primeros días del 2022.

