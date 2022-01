Regina Orozco habló con Infobae sobre su participación en la serie Acapulco: “no fue fácil”

Regina Orozco en Acapulco (Foto: Apple TV+)

La serie de Acapulco ha roto muchas fronteras y no solo por su formato que es de los años ochenta, sino que la cultura del mexicano se muestra a detalle con el fin de que el televidente pueda divertirse de esta comedia.

Y una de las cantantes y actrices que apoya a este elenco es Regina Orozco, quien habló con Infobae México para platicar cómo fue su experiencia en grabar esta serie.

“Nos tocó un clima genial al grabar Acapulco, la adoro. Fue una experiencia que nunca me hubiera imaginado porque al principio me hablaron cinco días antes y me dijeron ´sí quedaste, te tienes que ir y encerrar en el hotel´, viví en una producción burbuja porque tocó trabajar con pandemia”, detalló.

A pesar de haber trabajado con una excelente producción, lamentó que se realizara en medio de una pandemia ya que no se podía convivir con muchas personas.

Regina Orozco en Acapulco (Foto: Apple TV+)

“Yo no entendía bien: vives en el set y no fue fácil porque no nos dejaban salir, no puedes bajar y asolearte porque están grabando del otro lado y los camastros eran de la producción. Tampoco podías pasarte del otro lado de la playa porque no podías convivir con la gente por la responsabilidad que hay y no hubo ningún daño, no hubo contagiados de covid”, expresó.

Algo que más le agradó a Regina Orozco fue la participación de los actores, pues con algunos de ellos ya había trabajado.

“Cuando ves a todo el elenco y (actores) que admiras brutalmente como Damián Alcázar, Vanesa Bauche, Carlos Corona y los jóvenes dices: ¡no es cierto que estos chamacos sean tan talentosos! Todo estuvo con gran respeto, armonía y un profesionalismo”, añadió.

Aunque lo que más le agradó fue que a pesar de estar en pandemia, pudo obtener este papel que le dio trabajo.

“Luego entraba la angustia del encerrón, pero les hablaba a mis amigas y veía que también estaban encerradas y decía: bueno, aunque sea estoy encerrada trabajando, gracias”, meditó.

La experiencia que tuvo Regina Orozco al grabar Acapulco

Regina Orozco en Acapulco (Foto: Apple TV+)

Después de ver el resultado final de la serie, Regina Orozco mencionó que le agradó mucho el resultado que hizo Apple Tv+, pues tiene bastantes temas actuales que, en esa época, no se hubieran transmitido.

“Ahora que ya veo el resultado de la serie si es como ver, en los ochenta, todos estos programas, pero con temas actuales. Hablando sobre homosexualidad, drogas, que no son los principales, pero se tocan, cosa que en los ochenta era vetado”, opinó.

“Diario bajábamos a ver el atardecer en el mar. A Vanesa ya la conozco desde hace años, con Fernando me tocó trabajar muy poco y también fue difícil estar en mi cuarto, esperando”, abundó.

No solo trabajó con compañeros de su generación, también tuvo la oportunidad de poder compartir la pantalla con varios actores jóvenes y contó cómo fue trabajar con ellos:

“Los chavos encantadores, a Fernando, cuando me conoció fue así de: ´no lo puedo creer, eres tú´, yo le dije: gracias por el recibimiento y qué decirte de Damián Alcázar, nuestras ideologías son muy similares y solo les decíamos que íbamos a hablar de política, pero eso no interfiere en el trabajo, siempre hay mucho respeto”.

En cuanto a su personaje, Regina platicó su proceso de hacer a Lupe.

“Primero yo creo que me escogieron por grande, porque soy alta estoy gorda y aparte tengo mucho carácter en la vida. El guion está escrito fantásticamente para que sea alguien muy canijo, para no decir cu… es un personaje que ella tenía otros planes para su vida, si llega a tener un corazón y se fue amargando y esa amargura la compensa siendo ojete con todos los demás”, reflexionó.

“Teniendo el poder, de ese mundo chiquito de la lavandería, y con las cosas de los objetos perdidos, pero me preguntaron que a quién se le había ocurrido que estaba leyendo la revista Proceso y yo creo que a los de arte, porque no recuerdo si en el guión estaba leyendo una revista de política, pero cuando vi la revista dije que eso era un detalle muy grande”, confesó.

La relación que hay con Eugenio Derbez

Fotograma cedido por Apple TV+ donde aparece el actor mexicano Eugenio Derbez y el niño canadiense Raphael Alejandro, durante una escena de "Acapulco", una historia inspirada en la comedia "How to be a Latin Lover" que se estrena este viernes y viaja hasta la época dorada de la popular ciudad costera. EFE/Apple TV+

A pesar de tener muy poca interacción con Eugenio, Regina confesó que le agrada el trabajo que hace Derbez porque pone en alto el nombre de México.

“La energía de Eugenio siempre ha sido que se rodea de gente muy profesional y de gente muy respetuosa, creo que contrata gente que no tiene conflictos. Luego puedes contratar a alguien profesional pero que puede ser una piedrita en el zapato.

“Fue una elección fantástica”

“A mí me impresiona como Eugenio ha puesto el nombre de México, en el mundo de Hollywood, y en los premios Oscar lo tengan bien. Es alguien que ha trabajado y aboga mucho por el respeto de los animales, perros y por eso lo admiro”, continuó.

Esta es la primera vez que Regina trabaja con Eugenio Derbez, aunque muchas veces el productor y actor ya le había dicho que quería trabajar con la cantante.

Para el próximo año, Regina dijo que está trabaja en varios proyectos como en series y en programas en donde se siente a gusto: “me gusta trabajar combinado”, finalizó.

