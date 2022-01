Quién es Francesca Sttaford, la hija actriz de Marcelo Ebrard

Francesca es la mayor de todos los hijos que ha tenido Marcelo Ebrard en tres matrimonios (Foto: Instagram/@francesca.sttaford)

Marcelo Ebrard cuenta con una larga carrera política, misma que lo obligó a volver públicos algunos aspectos de su vida privada, como sus tres matrimonios y su familia, lo cual incluye a sus hijos.

De la relación de 18 años con su primera esposa, Francesca Ramos Morgan, nacieron tres hijos: Francesca Sophie Ebrard Ramos, Anne y Marcelo. Sus segundas nupcias, ahora con Mariagna Prats, no dejaron descendencia, pero en su tercer matrimonio, con la diplomática hondureña Rosalinda Bueso, han procreado dos hijos más: Ivanna Ebrard Bueso y el menor, Julián.

Se desconoce mucha información sobre cada uno de ellos, sin embargo, hay un nombre que resalta de los demás, el de Francesca Ebrard Ramos, aunque en el mundo del entretenimiento es conocida como Francesca Sttaford, ya que decidió adoptar el apellido de su abuela materna para no obtener publicidad con el apellido de su padre.

A pesar de ser una reconocida influencer en Instagram (cuenta con más de 36 mil seguidores), se desconoce su fecha de nacimiento y edad exactas, pero se sabe que ronda los 30 años.

De acuerdo con su descripción en redes sociales, estudió la licenciatura de Psicología en la Universidad Anáhuac; posteriormente se graduó como cineasta por la Vancouver Film School, donde estudió de 2016 al 2017 y logró participar en algunos cortos, independientes o como proyectos escolares.

Estudió Psicología y Cine; también destaca como influencer en Instagram (Foto: Instagram/@francesca.sttaford)

También estudió Artes Escénicas en la Casa Azul y obtuvo los conocimientos del propio Luis Mandoki, director del documental ¿Quién es el señor López?

Poco menos de un año antes de ingresar a la escuela de cine, realizó un casting para el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, pero debido a su posterior inscripción al centro de estudios canadiense, se puede inferir que no logró pasar la prueba.

En cuanto terminó sus estudios, regresó a México para hacerse un espacio en la industria. Claro, sin el cobijo del apellido paterno. De este modo, consiguió un papel en la reconocida serie producida por Amazon, El Juego de las llaves, protagonizada por Maite Perroni.

Actualmente se encuentra en el rodaje de su último gran proyecto confirmado, la telenovela La mexicana y el güero, realizada por Televisa.

En su camino para convertirse en una afamada histriona, Francesca ha logrado convivir con grandes estrellas del cine y la televisión mexicana, como Jorge Ortiz de Pinedo, Daniela Romo, el director Alfonso Arau, entre otros. Además, de que le otorgaron la oportunidad de conducir la ceremonia del Premio Nacional de Locución en 2018.

Francesca Sttaford participó en "El juego de las llaves", serie producida por Amazon (Foto: Instagram/@francesca.sttaford)

Vida llena de lujos

La actuación no es la única pasión de Francesca Ebrard. Desde su cuenta de Instagram, red social que más utiliza, también ha dejado ver su amor por el arte con fotografías y videos en recintos como el Museo delle Culture (MUDEC) en Milán, Italia; así como al lado de obras de grandes artistas, como Modlgiani, Mr. Brainwash y Héctor Falcon.

También el modelaje es una parte fundamental en la vida de Ebrard Ramos, pues en cada destino al que acude, toma varias fotos para publicarlas. Además, ha sido protagonista de algunas revistas, como en la edición de agosto de 2018 de Quién.

Sus años de vida estuvieron repletos de lujos. Aunque sus primeras fotografías en internet fueron publicadas en 2015, durante los años posteriores dio a conocer que vive en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, así como algunos detalles de sus millonarios viajes a Reino Unido, Italia, La India, Estados Unidos y algunos destinos en México.

La política no es ni será lo suyo, y lo dejó claro desde el inicio al no ocupar el apellido Ebrard y al no inmiscuirse en esos temas. La vida de Francesca Sttaford continuará frente a los reflectores, en las revistas más selectas y en las redes sociales, donde siempre seguirá abriéndose paso con su talento.

