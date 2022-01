“Ya basta de engaños”: Fox despotricó contra la 4T por nuevo récord en contagios COVID

El expresidente volvió a criticar la estrategia de salud contra el coronavirus en México (Fotos: Twitter/@VicenteFoxQue/Cuartoscuro)

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, arremetió contra el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell, tras darse a conocer que este miércoles 19 de enero se alcanzó un nuevo récord de 60 mil 552 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el exgobernador de Guanajuato aseguró que las declaraciones o “pronósticos aventurados” sobre la variante Ómicron y su propagación en el país, que ofrecieron ambos personajes durante la conferencia mañanera del pasado martes, quedaron “dramáticamente atrás”.

Además, agregó que también han quedado a deber con la distribución de vacunas, lo cual se puede reflejar en los casos activos en todo el territorio nacional. Ante dichos panoramas, Fox Quesada pidió frenar los engaños a la ciudadanía, especialmente en todo lo que concierne con la contingencia sanitaria.

“Nuevamente los pronósticos aventurados de los López queda dramáticamente atrás. Las vacunas por igual. ¡Ya basta de engaños!”, redactó.

El exmandatario mexicano cuestionó las decisiones de AMLO y Hugo López-Gatell (Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Aunque no fue el único reclamo que lanzó, pues aseguró que es “despreciable” la forma en la que han “administrado la tragedia” durante la pandemia por el virus SARS-CoV-2; asegurando que no se vale que se prive a la ciudadanía de acceder a los medicamentos o vacunas por su cuenta y no a través del gobierno.

Lo anterior fue en el respuesta a las declaraciones que ofreció el jefe del Ejecutivo Federal en Palacio Nacional, en donde aseguró que los dos medicamentos ambulatorios contra el COVID-19 que fueron aprobados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no podrán ser vendidos en farmacias, sino que estarán a cargo del Gobierno de México y la Secretaría de Salud (SSa).

Durante su intercambio de palabras con medios de comunicación en el Salón de la Tesorería, el mandatario aclaró que el acuerdo con las farmacéuticas, Mek y Pfizer, ya se está llevando a cabo y en las próximas semanas estarán disponibles los fármacos en el país.

“Se está llevando a cabo el acuerdo, para no hablar de negociación, con las farmacéuticas y se tiene que mantener en sigilo. Sólo decirle a la gente que se va a tener pronto, que se está apresurando la compra, que se va a contar con los medicamentos necesarios para quienes lo necesitan”

Hugo López-Gatell aseguró que los medicamentos serán para adultos mayores y personas en riesgo (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

Sobre esa misma línea, López-Gatell indicó que los medicamentos no serán del uso generalizado para todas las personas que den positivo al SARS-CoV-2, sino que se destinará en los casos específicos como los adultos mayores o aquellos pacientes en riesgo de complicación por tener enfermedades previas o degenerativas.

Lo anterior, dijo, se basa en que dichos fármacos tienen “importantes” restricciones respecto a su uso, tales como la prohibición de usarse durante embarazos, así como para aquellos que padecen enfermedades hepáticas o renales.

“Estos dos medicamentos malnupiravir (Merck) y paxlovid (Pfizer), que producen distintos laboratorios farmacéuticos son, hasta el momento, dos innovaciones terapéuticas para el tratamiento de COVID-19. Por el momento tienen una característica que es autorización para uso en emergencia y eso es una autorización acotada, no se puede hacer con fines comerciales, sino se hace en el contexto de la emergencia”, explicó.

México alcanzó más de 60 mil contagios en menos de 24 horas (Foto: REUTERS/José Luis González)

En tanto, la SSa dio a conocer que este miércoles se registró un nuevo récord de contagios en un día, pues se contabilizaron 60 mil 552, con los cuales se alcanzó la cifra de 4 millones 495 mil 310 casos totales desde que inició la pandemia en marzo de 2020.

Mientras que se reportaron 323 muertes, para alcanzar un total de 302 mil 112 defunciones. Asimismo, se notificó 623 mil 241 casos sospechosos, 8 millones 280 mil 079 negativos y un total de 325 mil 324 casos activos de la enfermedad.

