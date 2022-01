Salgado Macedonio amenazó al INE tras obtener permiso para apoyar revocación de mandato

El senador de Morena aseguró que las tareas en la revocación de mandato las hará como ciudadano (Foto: Twitter/DianaAlvaradoMx)

Félix Salgado Macedonio, legislador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), amenazó al Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que el pleno de los Comisión Permanente de la Cámara de Senadores le otorgara el permiso para ausentarse de su cargo con el objetivo de impulsar la revocación de mandato.

Durante la sesión de este 19 de enero, la Mesa Directiva leyó la petición que el morenista realizó, misma que dio a conocer el pasado 15 de enero, cuando evidenció, desde su cuenta de Facebook, sus intenciones de apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la consulta popular.

“Al estar a 84 días de que se lleve a cabo el ejercicio para ratificar el mandato del Presidente de la República, y es menester que quienes creemos y entendemos lo que es y significa la Cuarta Transformación trabajemos hombro con hombro para terminar de sentar las bases del cambio verdadero en nuestro país ¡Mi Patria Es Primero!”, escribió Salgado Macedonio hace unos días.

Salgado Macedonio aseguró no temerle a Lorenzo Córdova ni a Ciro Murayama (Foto: Cuartoscuro)

Después de conocer la decisión del Senado, el ex candidato por la gubernatura de Guerrero celebró en sus redes y dijo que su licencia será para “servir a la gente y no a servirnos”. Posteriormente, realizó una transmisión en vivo desde la cual aseguró que el “INE va a cae, traen malicia en contra mía”, debido a sus intenciones de evitar su participación en la revocación de mandato.

“Yo lo único que dije es que solicité licencia para separarme del cargo de senador de la República porque voy a hacer tareas políticas ¿a poco el INE puede quitarme el derecho? Soy libre, y dejo el cargo de senador de la República para pasar a ser un ciudadano más, y como ciudadano yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera hacer”, declaró el senador.

Asimismo, detalló que el órgano electoral no puede limitarlo a realizar dichas actividades, pues las realizará como ciudadano y no bajo el título de político, motivo por el que solicitó el permiso en la Cámara Alta.

“Yo no soy dirigente de Morena, yo no soy presidente de Morena, yo no soy secretario general de Morena, ni funcionario”, expresó.

El morenista "agradeció" la advertencia que el INE le hizo sobre su participación en la revocación de mandato (Foto: Twitter)

El polémico político recordó que el INE lo estaba vigilando por la advertencia que le realizó el pasado 18 de enero sobre las actividades que desarrollaría en su apoyo a la revocación de mandato, ya que “la ley prohíbe a los partidos políticos desarrollar este tipo de promoción, primero de recabación de firmas y después de difusión”.

“El INE me está monitoreando, ya me advirtió, advierte el INE, a Félix Salgado Macedonio que no puede ir a hacer trabajos de promoción sobre la revocación de mandato. Soy libre”, resaltó Félix Salgado.

Posteriormente, desde su cuenta de Twitter “agradeció” la “advertencia particularizada” hecha. Asimismo, señaló que sin importar todos los obstáculos que se les han puesto, “volverá a ganar”.

“Gracias INE por hacerme la advertencia particularizada. Lo bueno de todo es que reconoces que vas a promover y organizar la consulta lo cual me alegra. De todos modos volveremos a ganar con @lopezobrador_”, redactó el senador.

Finalmente, les envió un mensaje al consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y a Ciro Murayama, y aseguró que “no les tiene miedo”, por lo que continuará en su cruzada para apoyar al mandatario federal en el desarrollo de la consulta popular para saber si continuará o no en el cargo.

