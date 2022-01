“No somos empleados de nadie”: PRD criticó la participación de Manuel Barlett en la Cámara de Diputados

Zambrano Grijalva criticó la participación de Manuel Barlett durante el Parlamento Abierto en el que se está discutiendo la reforma eléctrica (Fotos: Cuartoscuro)

Jesús Zambrano Grijalva criticó la participación de Manuel Barlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el Parlamento Abierto para discutir y analizar la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mediante un comunicado, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) condenó que el titular de la empresa estatal exhortara a la bancada perredista a expedir su voto en favor del proyecto promovido por el tabasqueño.

“Nosotros le decimos que no se equivoque, nosotros no somos empleados de nadie, no simulamos, ni traicionamos a la sociedad mexicana, si para ellos, para los empleados de Palacio Nacional ser nacionalistas es alzar nada más la mano le decimos a Bartlett: Nacionalismo no es estatismo”, expresó el político de 68 años.

Asimismo, aseveró que la bancada que representa ha trabajado arduamente en la defensa de la ciudadanía, del país y del medio ambiente, así como en la salud fe la sociedad; por lo que, dijo, no estará en defensa de la corrupción que Manuel Barlett representa. “No vamos a avalar una reforma que no vele por las causas de las y los mexicanos”, aseveró.

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, reiteró que no votarán por una reforma que no sea compatible con las causas de la ciudadanía (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Al respecto, Zambrano reiteró su apoyo a Luis E. Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD, quien ha expresado que se requieren mejores propuestas en el que premien a las energías limpias, el cuidado al medio ambiente y sobre cómo se bajarán los costos de la energía eléctrica, siendo estos aspectos fundamentales para crear un sistema energético eficiente.

Durante los foros de parlamento abierto Cházaro resaltó que el PRD votó en contra de la reforma planteada en el 2013, por no incluir transición energética, como ahora la propuesta presentada por AMLO. En este sentido, Zambrano expresó que se necesita un sistema eléctrico competitivo y que beneficie a los consumidores sin incurrir en prácticas monopólicas.

“Nuestros principios en el PRD son claros, vamos a defender al medio ambiente, apostamos por energías limpias y renovables, defendemos a las familias y apoyamos su economía exigiendo se baje el costo de las tarifas eléctricas”, subrayó.

Por su parte, Manuel Barlett indicó que la CFE no es “enemiga de las energías limpias” pues, tan solo en 2021 generó el 38.2% de su energía con fuentes limpias y 61.8% con fósiles, los privados el 20.5% con fuentes limpias y el 79% con fósiles.

En el marco del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, Zambrano expresó que se necesita un sistema eléctrico competitivo sin incurrir en prácticas monopólicas (Foto: Cortesía PRD)

Durante el foro Redes eléctricas, Generación: Sociedades de Autoabastecimiento, PIES (Productores Independientes de Energía), Subastas de Largo Plazo y Proyectos de Generación posteriores a la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto; el titular de la CFE detalló los mecanismos donde empresas privadas, particularmente extranjeras, participan en detrimento de las finanzas de la empresa.

“No les falló nada, lo hicieron perfecto. Todo está arreglado para el beneficio de las empresas privadas. Arreglaron todo hasta para no pagar impuestos. Cuando hicieron la reforma de 2013 también aplicaron ventajas. Hicieron un sistema casi perfecto, lo único que les falló fue que no ganaron la elección pasada”, expresó el también ex secretario de gobernación.

Otro personaje que ha fijado postura sobre la reforma eléctrica es Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien señaló que es necesario revisar el marco jurídico y las necesidades del sector, por lo que insistió en ampliar la discusión de este tema para tomar una decisión responsable a la hora de votar la iniciativa de López Obrador.

