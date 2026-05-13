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Disparos al aire: caen cinco personas por realizar detonaciones al interior del panteón de San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa

Al sitio arribaron elementos de la policía capitalina, montando un operativo con el uso un helicóptero

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Uno de los detenidos intentó escapar a bordo de una motocicleta de la marca KTM. Crédito: Especial
Uno de los detenidos intentó escapar a bordo de una motocicleta de la marca KTM. Crédito: Especial

Cinco hombres fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras efectuar disparos al aire desde el interior del Panteón de San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa.

La acción policial también derivó en el aseguramiento de un arma de fuego corta -tipo revolver-, 28 bolsitas con una hierba similar a la marihuana y una motocicleta.

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Los cinco quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

Elementos policiales arribaron al sitio tras el ataque armado registrado en la alcaldía Iztapalapa. Crédito: Redes Sociales.
Elementos policiales arribaron al sitio tras el ataque armado registrado en la alcaldía Iztapalapa. Crédito: Redes Sociales.

Uno de los sujetos arrestados dijo tener 15 años; los otros cuatro tenían 18, 20, 24 y 27 años. Según los datos oficiales, el arma asegurada tenía tres cartuchos útiles y tres percutidos.

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Monitoristas del C2 Oriente alertaron a los uniformados tras detectar los disparos

La acción fue resultado de un trabajo coordinado entre efectivos de la SSC de la Ciudad de México y los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente. Los monitoristas recibieron el reporte de detonaciones en la calle Zapotlán y la avenida Tláhuac, en la colonia Panteón de San Lorenzo Tezonco, y alertaron de inmediato a los uniformados.

El revolver asegurado contaba con casquillos percutidos y otros útiles. Crédito: Especial
El revolver asegurado contaba con casquillos percutidos y otros útiles. Crédito: Especial

En el lugar, una joven de 25 años señaló al grupo como los responsables de los disparos. Al notar la presencia policial, los sujetos corrieron en distintas direcciones. Uno de ellos intentó darse a la fuga a bordo de una motocicleta color negro con naranja -de la marca KTM-, sin lograrlo.

Tras el despliegue operativo y la detención de los cinco hombres, los oficiales realizaron una revisión preventiva en apego a los lineamientos policiales. Les aseguraron un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles y tres percutidos, 28 bolsitas de plástico transparente con una hierba verde y seca similar a la marihuana, y la motocicleta en la que uno intentó escapar.

Los cinco detenidos fueron informados de sus derechos de ley y presentados ante el agente del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados. La autoridad ministerial determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

En redes sociales circularon publicaciones de usuarios en la zona que señalaban la participación de al menos un helicóptero en las acciones de detención.

A pesar de las versiones preliminares de heridos en la zona, las autoridades no lo señalaron en el reporte oficial para la ciudadanía.

Dos muertos y cuatro heridos dejó un ataque armado en Tepito el pasado 9 de mayo

En otros hechos, la tarde del 9 de mayo, dos sujetos encapuchados abrieron fuego en la calle Tenochtitlán, en el barrio de Tepito, colonia Morelos.

Los atacantes soltaron alrededor de 20 disparos contra las víctimas, que se encontraban en la vía pública, y huyeron entre los puestos del área comercial.

Dos hombres de 22 y 39 años murieron; otros cuatro —dos mujeres y dos hombres— resultaron heridos y fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad.

Dos hombres y dos mujeres que transitaban en la zona resultaron heridos. Crédito: Redes Sociales
Dos hombres y dos mujeres que transitaban en la zona resultaron heridos. Crédito: Redes Sociales

De manera extraoficial, el periodista Carlos Jiménez, mejor conocico como c4jiménez, identificó a uno de los fallecidos como Jonathan Servín, presunto exintegrante de La Unión Tepito con tres detenciones previas. Las versiones del periodista indican que habría estado cobrando cuotas a comerciantes de la zona al momento del ataque.

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