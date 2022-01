Por qué Estefanía Veloz solicitó a Marcelo Ebrard reconsiderar el nombramiento de Pedro Salmerón

Estefanía Veloz recordó los señalamientos de acoso sexual por parte de Pedro Salmerón (Fotos: @Cuartoscuro - @estefaniavloz / IG - @Cuartoscuro)

Estefanía Velóz, ex militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), exhortó a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que reconsidere el nombramiento de Pedro Salmerón, doctor en historia por la UNAM, como el próximo embajador de México en Panamá.

El exhorto de la activista feminista obedece a una serie de señalamientos en los que se señala a Salmerón Sanginés como presunto acosador sexual, motivo por el cual este lunes 17 de enero, la conductora del programa De Buena Fe hizo uso de sus redes sociales para manifestar su aversión al nombramiento.

La licenciada en derecho expuso que el historiador “tiene múltiples denuncias de acoso sexual que se han hecho públicas”, por lo que solicitó al canciller Ebrard Casaubón que se retire el nombramiento. Asimismo, apeló al buen juicio del egresado del Colegio de México (ColMex) para que esta petición tenga efecto.

Estefanía Veloz pidió a Marcelo Ebrard que reconsidere la propuesta para la embajada de México en Panamá (Foto: Instagram / @estefaniavloz)

“Canciller Marcelo Ebrard, usted despenalizó el aborto en la Ciudad de México y siempre ha sido un gran aliado al movimiento feminista, por eso espero que reconsidere el nombramiento de Pedro Salmerón, quien tiene múltiples denuncias de acoso sexual que se han hecho públicas”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Y es que este lunes, el poder ejecutivo, a través de la SRE anunció la propuesta de llevar al historiador y promotor de la llamada 4T a la embajada de México en Panamá; sin embargo, el reclamo feminista de no promover a un supuesto acosador se hizo presente.

Con la etiqueta #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador, usuarios de Twitter, principalmente mujeres, lanzaron una petición a la SRE para que se reconsidere la designación de Salmerón Sanginés; además, recordaron el relato que compartió Estefanía Veloz en 2020 donde dio cuenta de su experiencia con el exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones en México (INEHRM).

Esto porque en septiembre de ese año, Veloz señaló, junto con otras siete militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que el académico incurrió en conductas inapropiadas y condenables.

El historiador negó todas las acusaciones (Foto: Facebook / @Pedro Salmerón)

A detalle, la también comunicadora explicó que el académico tuvo un modus operandi similar con todas las víctimas, pues durante sus visitas a diferentes estados de la república en la precampaña del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “acosaba e insultaba (públicamente) a quienes lo rechazaban”.

Asimismo, mencionó que el investigador cuenta con amistades al interior del partido guinda que lo encubren para que sus actos no tengan consecuencias fácticas al interior del partido movimiento que dirige Mario Delgado.

“Les cuento que en 2017 nos juntamos 8 compañeras del partido -Morena- para ponerle una queja a Pedro Salmerón por acosador. Resulta que en todos los estados que visitó durante -la- campaña acosaba e insultaba (públicamente) a quienes lo rechazaban. El partido sabe quién es Pedro, pero tiene amigos muy importantes, estos de la vieja guardia de izquierda, los que toman decisiones”

Marcelo Ebrard promovió el perfil de Pedro Salmerón para la embajada de México en Panamá (Foto: Reuters)

Como si este señalamiento no fuera suficiente, alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en 2019, señalaron a Salmerón de conductas similares. Durante la campaña denominada Me Too, un grupo de estudiantes mujeres aseguraron que el desempeño del historiador no fue profesional y rozó con el hostigamiento.

Por su cuenta, Pedro Salmerón negó todos los señalamientos y atrajo una referencia a una expresión política al interior de Morena, misma que es representada por Gibrán Ramírez, coestelar de Veloz en el programa De Buena Fe.

“Nadie me acusó. Y la calidad moral de Veloz sí es conocida. (Esos tuit son del momento en que dejamos en evidencia lo que significaba la ‘corriente’ de Gibran, nosotros sí con documentos). Punto”, redactó en su cuenta de Twitter.

