Coronavirus CDMX: dónde están los nuevos quioscos para realizar pruebas rápidas de antígeno

Una persona se realiza la prueba para detectar el virus, en un quiosco instalado en la CDMX. (Foto: Archivo/EFE/José Pazos)

A raíz de la reciente elevación de casos de COVID-19 en el país, la Ciudad de México decidió colocar más quioscos de salud para realizar pruebas que detecten la enfermedad en los ciudadanos, por lo que a continuación revelaremos cuáles son y los requisitos para realizar una.

Y es que en la actualidad, la importancia para la detección del COVID-19 recae en la necesidad de saber si está infectado o no, con el fin de que pueda acceder a la atención médica y tome sus precauciones necesarias.

Si una persona no sabe que está infectada, puede no quedarse en casa o no llevar a cabo el aislamiento-higiene necesarios, poniendo en riesgo a otras personas, sobre todo a su familia.

De acuerdo con el gobierno que preside Claudia Sheinbaum, en la CDMX se instalaron 17 nuevos macro quioscos, los cuales iniciaron con servicio desde el pasado 17 de enero.

Una persona acude a un quiosco. (Foto: Archivo/EFE/Jorge Núñez)

¿Dónde se localizan?

-Parque de la Consolación, Pedregal de Santa Úrsula en la alcaldía Coyoacán.

-En el Centro de San Nicolás Totolapan en la Magdalena Contreras.

-Gimnasio Francisco de P. Miranda, colonia Lomas de Plateros en Álvaro Obregón.

-En el Parque de la colonia Prohogar en Azcapotzalco.

La función de estas unidades en la CDMX es realizar las pruebas rápidas de antígeno, para determinar si una persona tiene el virus SARS-CoV-2, a la brevedad.

¿Cuáles son los requisitos?

*Acudir dentro del horario de atención, es decir de 9:00 de la mañana a 17:00 horas.

*Respetar las medidas sanitarias que siempre se han pedido desde el inicio de la pandemia como: uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia y lavado frecuente de manos o aplicación de gel antibacterial.

¿Cómo localizar otro quiosco cercano a mi hogar en la CDMX?

Si desea encontrar más lugares para realizar su prueba cerca de su domicilio, deberá ingresar al siguiente enlace. Aquí, donde conocerá la ubicación exacta, alcaldía y colonia del quiosco.

A la fecha, se han confirmado más de cuatro millones 349 mil casos acumulados de personas que dieron positivo al COVID-19, así como 301 mil 334 defunciones desde el inicio de la pandemia en el país.

Un médico asiste a un paciente en un hospital del país. (Foto: Archivo/Reuters/Daniel Becerril)

De acuerdo con la Secretaría de Salud los estados siguen respetando un Semáforo Epidemiológico de coronavirus (COVID-19), el más reciente el estará vigente del 10 al 23 de enero del presente año.

Por ello, daremos a conocer las entidades que estarán en naranja, amarillo o verde, ya que en semáforo rojo (máximo riesgo de contagio) no se encuentra ningún estado a la fecha.

Datos que se dispararon luego de los efectos de la “cuarta ola” de contagios que trajo consigo las variantes Ómicron y Delta durante las fiestas decembrinas.

*En semáforo naranja (riesgo alto de contagio) se enumeraron tres estados que son: Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas.

*En amarillo (riesgo moderado de contagio) se registraron 10: Baja California, Sonora, Aguascalientes, Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Colima, Yucatán y Quintana Roo.

*Mientras que en semáforo verde (riesgo bajo de contagio) se contabilizaron 19 entidades y son: Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

En ese sentido, será importante recordar que desde la aparición de la llamada variante Ómicron en Sudáfrica, investigadores continúan realizando estudios para conocer más sobre ella. Sin embargo, los ciudadanos deben continuar en alerta ante cualquier síntoma, sobre todo en niños, quienes hasta ahora en México no han sido vacunados, por lo que lo recomendable es estar alertas.

SEGUIR LEYENDO