Así fue el debut del Tecatito Corona en el clásico Betis-Sevilla

El delantero del Sevilla Rafa Mir fue sustituído por Jesús Corona durante la reanudación del encuentro de octavos de Copa del Rey entre el Real Betis y el Sevilla FC (Foto: EFE/ José Manuel Vidal)

Jesús Tecatito Corona, flamante fichaje del Sevilla, debutó este domingo en el fútbol español, al entrar al campo en la segunda parte del derbi sevillano contra el Betis, choque en el que se encontró a sus compatriotas Diego Lainez y Andrés Guardado, en los octavos de final de la Copa del Rey y que se reanudó este domingo a puerta cerrada diecisiete horas después de su suspensión.

El extremo diestro de Hermosillo (Sonora) saltó al césped del estadio Benito Villamarín en el minuto 67, en sustitución del delantero Rafa Mir, en la reanudación del duelo copero entre los eternos rivales sevillanos, después de que fuera suspendido el sábado en el minuto 39 al ser alcanzado en la cabeza el sevillista Joan Jordán por una barra de PVC lanzada desde la grada de Gol Sur.

Tecatito, de 29 años y fichado por el Sevilla después de seis temporadas y media en el Oporto portugués, llegó el jueves a la capital andaluza y, tras firmar un contrato hasta junio de 2025, se estrenó este domingo con el equipo entrenado por Julen Lopetegui, con quien ya coincidió en el club luso en la campaña 2015-16.

Precisamente, un día antes de viajar a la ciudad hispalense para cerrar su contratación, el internacional mexicano había jugado 45 minutos con el Oporto en la Copa de Portugal. Ahora, ha debutado con el Sevilla en un derbi copero que se reanudó a puerta cerrada en el estadio del Betis, tras el incidente ocurrido 17 horas antes con el impacto sufrido en la cabeza por Jordán.

Jesús Manuel Corona firmó contrato con el Sevilla FC hasta 2025. Foto: Twitter @SevillaFC

Luego de haber formado parte del FC Porto a lo largo de seis años y medio, Jesús Manuel Corona por fin tuvo la oportunidad de ascender a una liga de mayor competitividad y prestigio a nivel mundial. De acuerdo con el medio ESPN, el equipo sevillano desembolsó entre USD 4.59 millones y USD 5.73 millones por los servicios del seleccionado nacional.

Tecatito llegará a un equipo competitivo entre los principales clubes de Europa y formará parte de un plantel plagado de talentos. A pesar de la competencia que desempeñaría contra Erik Lamela, Lucas Ocampos, Gonzalo Montiel y Jesús Navas, cuenta con la posibilidad de tener minutos y ser determinante en las aspiraciones de la escuadra. En caso de adaptarse de manera satisfactoria habrá dado un paso más hacia la titularidad en el Mundial de Qatar 2022.

El futbolista se convirtió en el cuarto mexicano en la historia en ser parte del club. Los antecesores de Tecatito en el cuadro andaluz son Gerardo Torrado, Javier Chicharito Hernández y Miguel Layún, quienes de paso, le dedicaron unas palabras como parte de su bienvenida. El fichaje de Corona fue anunciada de manera oficial la mañana de este viernes 14 de enero.

“Estos últimos días he estado ansioso porque tenía ganas de formar parte de este equipo. He ido hablando con algunos colegas, familia, etc. y viendo cuál era la mejor opción, si quedarme un poco más, venir… pero tenía mucha ilusión y por eso estoy aquí. Es un sueño que tienes desde chico jugar en Europa. Luego vas conociendo ligas y hoy puedo decir que estoy cumpliendo un sueño de poder jugar en esta liga. Ahora toca seguir trabajando para seguir cumpliendo objetivos”, expresó el Tecatito tras su llegad a Sevilla.

