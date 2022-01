El polémico meme con que Sevilla celebró la llegada del Tecatito

Sevilla celebró la llegada del Tecatito con un meme, aunque la palabra utilizada le ha traído problemas a la Selección Mexicana con la FIFA (Foto: Twitter/@SevillaFC_ENG)

Tras un prolongado periodo de negociaciones entre el FC Porto y Sevilla, la directiva del equipo andaluz por fin logró contratar a Jesús Manuel Tecatito Corona. Con la adquisición, el equipo dirigido por Julen Lopetegui contará con un mexicano en su plantel, al igual que el rival de la ciudad, es decir, Real Betis. Para hacerlo notar utilizaron un polémico meme, pues en su contenido emplearon una palabra que le ha traído problemas al Tricolor ante la FIFA.

“Ya llegamos p*tos”, es el breve mensaje que se lee en la imagen difundida por el nuevo equipo Corona. En ella, también se aprecia una imagen de la caricatura estadounidense Los Simpson, donde Rafa Gorgory ingresa a la casa de la familia protagonista tras ser lanzado por una de las ventanas. El dibujo del personaje fue replicado hasta en cinco ocasiones y en cada uno de ellos se sobrepuso una bandera mexicana.

La publicación fue difundida en la cuenta del equipo para los seguidores angloparlantes. De hecho, el sentido original del meme fue para notificar, de manera chusca, el considerable aumento de las interacciones en Twitter con usuarios mexicanos. “Por nuestras notificaciones, parece que México está despertando”, se lee en la cuenta del equipo, @Sevilla_ENG.

Jesús Corona se convirtió en nuevo jugador del Sevilla (Foto: Twitter/@SevillaFC)

Las reacciones por parte de los usuarios no se hicieron esperar y fueron muy variadas. “Sean mejores”, “Es un post real ¿no conocen la controversia detrás de esa palabra?”, “Smithers, traiga a ese CM, voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo de esta cuenta”, “Estamos en todos lados”, “Tecate está en casa”, “Nada más no lo grites en el Estadio”, “Es un tuit absolutamente desafortunado”, “A ver si la FIFA no los amenaza con quitarles puntos por publicar una imagen con una palabra homofóbica”, fueron algunas de las respuestas.

