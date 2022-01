Julio César Chávez Jr. fue detenido en Sinaloa por supuesta posesión de armas

El hijo del gran campeón mexicano documentó que fue detenido por policías en Mazatlán, Sinaloa (Video: Twitter/@realidadenlared)

Julio César Chávez Jr. volvió a protagonizar un episodio polémico fuera del ring. La mañana del viernes 14 de enero de 2022, el hijo del Gran Campeón Mexicano realizó una transmisión en vivo desde su vehículo particular. En la escena, un grupo de policías ministeriales de Mazatlán, Sinaloa, le indicó que descendiera de su vehículo e insinuaron que podría tener armas a bordo de su vehículo. Como respuesta, el boxeador alegó con el elemento de seguridad pública.

“Bájate tantito (...) Te tenemos que entregar a la base. Para empezar estás armado”, dice uno de los policías. Al escuchar la petición, el Junior se negó y pidió una explicación sobre su detención. En ese momento, los elementos comenzaron a rodear el automóvil para inspeccionar desde la parte exterior. Incluso, para evitar una posible huida, atravesaron un automóvil frente al de Julio César Chávez Jr.

“Vengo de la casa, de levantarme. Díganme por qué. Está mal. Vengo de levantarme de mi casa como para que usted me agarre. No voy a ir, señor. ¿Atravesando el carro va a platicar conmigo?¿No me conoce o qué? Yo no vengo armado, no me importa lo que digan, ustedes saben que no. Yo no tengo problemas, usted viene con una decisión que no está bien tomada porque yo estoy recién levantado”, alegó en el video.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, por supuesta posesión de armas (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

Información en desarrollo*