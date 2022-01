Cuauhtémoc Blanco presentará denuncia por narcomantas: “Es guerra sucia”

El Gobierno de Morelos acudirá a la FGR por las narcomantas que vinculan a Cuauhtémoc Blanco con el crimen organizado (Fotos: @Cuartoscuro - @cicinforma / Facebook)

Durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario de gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas y el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortíz Guarneros, se dio a conocer la postura que tomará Cuauhtémoc Blanco respecto a las últimas narcomantas desplegadas en el estado que lo vinculan con el crimen organizado.

De acuerdo con los titulares, el gobierno de Cuauhtémoc enfrenta una batalla política contra algunos personajes que buscan desprestigiar su sexenio, quienes habrían manipulado información procedente de las Fiscalías General del Estado y Anticorrupción para afectar la credibilidad de su mandato.

“El estado de Morelos está siendo asediado por unos pocos actores políticos del pasado y económicos del presente, pero muy poderosos, con los recursos suficientes para hacer una guerra sucia, intensa y duradera”, recitó Ortiz Guarneros durante la comparecencia ante medios.

José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad de Morelos, en conferencia de prensa (Foto: Youtube/Sala de Prensa-Gobierno Morelos)

Posterior a las declaraciones afirmaron que el próximo lunes 17 de enero, Cuauhtémoc Blanco se dirigirá con la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra los responsables de aquellos que estén detrás de la “guerra sucia” contra su gobierno, quienes además estarían desviando la atención de los verdaderos responsables.

Graco Ramírez, ex gobernador del estado, fue señalado por el secretario Ojeda Cárdenas, quien aseguró que ha evitado denuncias en contra suya y de su gabinete gracias a los fiscales de Justicia y Anticorrupción, quienes habrían sido colocados bajo influencia directa del entonces mandatario.

“Ellos son los que tienen un interés directo en que no avance ninguna investigación contra el gobierno anterior y contra ellos mismos y sus aliados, y dificultar el trabajo del gobernador Cuauhtémoc Blanco, porque es el único que se ha negado a pactar con el crimen organizado”, señaló el secretario de gobierno.

El secretario de gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, en conferencia de prensa (Foto: Youtube/Sala de Prensa-Gobierno Morelos)

“Yo lo he dicho, los fiscales, los dos, son todo menos autónomos. Dependen totalmente de los intereses de quien los nombró a modo. Esos son fiscales ‘carnales’”

Por esta razón, Pablo Ojeda Cárdenas agregó que además de la denuncia que se presentará ante la FGR por Cuauhtémoc Blanco, también solicitarán que atraigan aquellas acusaciones que se realizaron en contra de ex funcionarios estatales, con el ex gobernador de Morelos incluido, ya que no han continuado bajo las oficinas de las Fiscalías de Justicia y Anticorrupción.

Respecto a las narcomantas que surgieron en contra del actual mandatario del estado, José Antonio Ortíz Guarneros aseguró que “son una cobardía”, ya que no están vinculadas a ningún grupo del crimen organizado, por lo que insistirán ante el congreso para que “penalicen a aquellos que las coloquen”, ya que fue una propuesta con antecedentes en la legislatura anterior.

Cuauhtémoc Blanco fue vinculado con el narcotráfico a través de una fotografía y distintas narcomantas puestas en el estado de Morelos (Foto: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM)

Tras afirmar que el gobierno de Blanco Bravo es “transparente”, el comisionado estatal de seguridad afirmó que celebrarán el momento en que la denuncia llegue a las oficinas de la FGR, pues quieren que “sea esta instancia (la) que investigue y se aclaren los hechos, porque en esta administración no pactamos con nadie”, sentenció.

“Algunas mantas estamos casi seguros de quien fue, o quienes fueron; sin embargo, no me atrevo a dar un nombre porque no tengo las pruebas suficientes y sería una irresponsabilidad de mi parte acusar a alguien si no tengo los fundamentos”, reconoció en conferencia.

Tan pronto como circularon las fotos que lo asociaron al crimen, Cuauhtémoc Blanco negó cualquier conocimiento de los criminales y dijo que se retrata con quienes se lo pidan, sin que ello signifique que sepa de quienes se trata. El secretario de gobierno dijo que el ataque reciente se debe a los golpes contra la delincuencia.

SEGUIR LEYENDO: