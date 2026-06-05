Separan a directora del Conalep Huixquilucan tras protestas: estudiantes detenidos ya fueron liberados

Separan a directora de Conalep Huixquilucan tras manifestación estudiantil (especial)

El Gobierno del Estado de México informó la separación temporal del cargo de Yazmín Lizbeth Vargas González, directora del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Plantel 198 Huixquilucan, luego de las manifestaciones protagonizadas por estudiantes de la institución.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), que aseguró que se mantendrá una investigación sobre los hechos ocurridos en el plantel, mientras continúan las acciones para atender las demandas de la comunidad estudiantil.

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A través de un comunicado oficial, la dependencia estatal destacó que desde el inicio de la situación se activaron mecanismos institucionales para garantizar la protección de los derechos de las y los alumnos involucrados.

“Desde el primer momento se dio seguimiento institucional a la situación para salvaguardar la integridad y los derechos de las y los estudiantes involucrados. Se instruyó al área jurídica del Conalep Estado de México brindar acompañamiento y seguimiento a estudiantes involucrados en los hechos”, indicó la autoridad educativa.

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Nombran encargado temporal mientras continúan investigaciones

Enfrentamiento entre policías y estudiantes en Conalep Huixquilucan (Especial)

Como parte de las acciones implementadas por el gobierno estatal, la SECTI informó que fue designado el maestro Luis Poteciano como encargado temporal de la dirección del plantel, en tanto se desarrollan las investigaciones correspondientes relacionadas con la actuación de la directora separada del cargo.

La decisión busca garantizar la continuidad de las actividades académicas y administrativas dentro de la institución educativa, así como mantener un canal de comunicación abierto con estudiantes, docentes y padres de familia.

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Las autoridades estatales señalaron que el relevo temporal permitirá generar condiciones para que las indagatorias se desarrollen de manera objetiva y transparente, atendiendo las inquietudes expresadas por la comunidad escolar.

Estudiantes detenidos ya fueron liberados

Alumnos detenidos del Conalep fueron dejados en libertad

Otro de los puntos destacados en el comunicado oficial fue la liberación de los tres estudiantes que habían sido detenidos tras los acontecimientos registrados en el Conalep Huixquilucan.

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La dependencia estatal confirmó que los jóvenes ya se encuentran con sus familias y reciben el acompañamiento institucional correspondiente.

La detención de los alumnos había generado preocupación entre integrantes de la comunidad educativa y diversos sectores sociales, quienes exigían respeto a sus derechos y garantías durante el proceso.

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Con la liberación de los estudiantes, las autoridades buscan contribuir a la distensión del conflicto y fortalecer el diálogo con los distintos actores involucrados.

Clases virtuales continuarán hasta el 5 de junio

Por manifestación en Conalep de Huixquilucan, Edomex, dejó tres policías lesionados (Especial)

La Secretaría de Educación también informó que las actividades académicas en el Plantel 198 Huixquilucan continuarán de manera virtual hasta el próximo 5 de junio.

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La medida tiene como objetivo preservar las condiciones de seguridad para estudiantes, docentes y personal administrativo, mientras continúan las acciones de atención derivadas de los hechos recientes.

Asimismo, las autoridades indicaron que se mantendrá el diálogo con la comunidad educativa para escuchar sus planteamientos y construir acuerdos que permitan restablecer la normalidad en el plantel.

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El caso ha generado atención pública debido a las manifestaciones realizadas por estudiantes, quienes demandaban respuestas a diversas inconformidades relacionadas con el funcionamiento de la institución.

Gobierno estatal mantiene seguimiento al conflicto

La administración estatal reiteró que continuará dando seguimiento puntual a la situación en el Conalep Huixquilucan y aseguró que las decisiones adoptadas tienen como prioridad proteger los derechos de las y los estudiantes.

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Mientras avanzan las investigaciones y continúan las mesas de diálogo, la comunidad educativa permanece a la espera de los resultados que determinen las responsabilidades correspondientes y permitan retomar las actividades presenciales en condiciones de estabilidad.

Con la separación temporal de la directora, quien cuenta con una medida de protección por parte de la Fiscalía mexiquense, ya que había amenazas por parte de estudiantes de dicha institución, la liberación de los alumnos detenidos y la implementación de clases virtuales, se busca encauzar la situación y garantizar la continuidad educativa en uno de los planteles más importantes de la región.