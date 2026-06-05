México

Qué significa ser pansexual, la orientación de famosos como La Fatshionista o la hija de Raúl Araiza

Priscila Arias aseguró que en enero era heterosexual, pero hoy vive otra realidad

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TEXTO ALTERNATIVO: la fatshionista pedida matrimonio
La Fatshionista CRÉDITO: (Instagram/@lafatshionista)

Priscila Arias, conocida como La Fatshionista, anunció su identidad pansexual al inicio del Mes del Orgullo LGBT+ y detonó una conversación sobre la diversidad sexual en el espacio público mexicano.

La creadora de contenido de 37 años publicó un video en redes sociales donde explicó que su orientación fue resultado de un proceso de autoconocimiento que inició con terapia individual y de pareja.

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En 2026, Arias sostuvo que apenas meses antes se consideraba heterosexual y que su autoidentificación surgió tras cuestionar creencias asociadas a la heteronorma:

Priscila Arias sonríe con texto superpuesto "Salgo del Closet" y "Pansexual". Sostiene una bandera pansexual y una muñeca Barbie con vestido arcoíris
Priscila Arias, conocida como La Fatshionista, comparte un anuncio personal sobre su identidad pansexual con motivo del Mes del Orgullo LGBT+. (Instagram: Priscila Arias)

“Hoy a mis 37 años, salgo del clóset oficialmente como persona pansexual... Sé que en 2026 suena casi obsoleto escuchar a alguien que sale del clóset. Pero pues, güey, no me culpes, apenas me atreví. Me acabo de dar cuenta. Yo en enero era heterosexual”, dijo en su video.

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Arias relató que su proceso inició tras una serie de conflictos internos derivados de su relación con Iván, su pareja trans. Explicó que la terapia le permitió distinguir que sus dudas no tenían relación con la identidad de género de Iván, sino con aspectos no explorados de sí misma:

“Cuando tiré toda la mier* de la cajita de la heteronorma en la que estaba, me di cuenta que ni el amor tiene límites ni la atracción sexual y que podía fluir con ella y tener una relación en la que nosotros sacamos las reglas”.

En años recientes, otras figuras públicas mexicanas han hecho pública su orientación pansexual o panromántica. Camila Araiza, hija mayor del conductor Raúl Araiza, se declaró abiertamente pansexual en 2022.

La pansexualidad: atracción sin límites de género

Primer plano de Priscela Arias sonriendo, con cabello oscuro, pendiente en la nariz, maquillaje, y un tatuaje de rosa en el hombro izquierdo. Fondo claro y desenfocado
La influencer Priscela Arias compartió un emotivo video en redes sociales. (Instagram: Priscila Arias)

La pansexualidad es una orientación sexual que se define por la atracción afectiva, romántica o sexual hacia personas sin importar su género o identidad de género. Quienes se identifican como pansexuales sostienen que el género no es un factor determinante para establecer vínculos emocionales o sexuales. Es decir, una persona pansexual puede sentir atracción hacia mujeres, hombres, personas no binarias, transgénero, entre otras identidades de género.

El término “pansexualidad” deriva del prefijo griego “pan-”, que significa “todo” o “todos”. Esto no implica que una persona pansexual se sienta atraída por todas las personas, sino que su orientación es inclusiva respecto a las diferentes posibilidades de género.

La pansexualidad se distingue de otras orientaciones como la bisexualidad, que tradicionalmente se define como la atracción hacia más de un género, aunque en la práctica ambos términos pueden superponerse y cada persona puede definirse de acuerdo con su vivencia personal.

Marcha LGBTQ+, CDMX, 28 junio 2025
Créditos: Cuartoscuro

Las personas pansexuales suelen enfrentar prejuicios y desconocimiento, tanto dentro como fuera de la comunidad LGBT+. Algunas veces se les acusa de “confundidas” o de “querer llamar la atención”, lo que contribuye a la invisibilización de su experiencia. Sin embargo, organismos internacionales y especialistas en sexualidad reconocen la pansexualidad como una orientación válida y legítima.

El reconocimiento de la pansexualidad ayuda a visibilizar la diversidad de experiencias humanas en torno a la atracción y el deseo. En México, como en otros países, las personas pansexuales buscan espacios de aceptación y comprensión, y participan activamente en movimientos por los derechos y el reconocimiento de la diversidad sexual. La conversación pública sobre la pansexualidad contribuye a cuestionar los límites impuestos por la heteronorma y a promover el respeto a todas las formas de orientación sexual.

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