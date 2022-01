Víctor Trujillo revivió frase de AMLO ante caso Delfina: “Vámonos respetando, no somos iguales”

Por la multa a Morena, las reacciones de los internautas y políticos no se hicieron esperar, entre los que destacó el comunicador Víctor Trujillo (Fotos: Cuartoscuro)

Luego de darse a conocer la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a Morena por el “diezmo” millonario que retuvo la hoy titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, las reacciones de los internautas y políticos no se hicieron esperar, entre los que destacó el comunicador Víctor Trujillo.

Y es que a través de su cuenta de Twitter, el actor que da vida al personaje Brozo compartió una fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abrazando a Gómez Álvarez.

Junto a la imagen, Trujillo recordó la frase que utilizó el mandatario federal en 2019, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) lo citó, junto con la entonces secretaria de Bienestar María Luisa Albores, para aclarar el supuesto uso de programas sociales para la promoción personal.

“‘Vámonos respetando, no somos iguales, que no me confundan porque eso sí calienta’. El enfermito (27/sep/2019)”

El actor compartió una fotografía del presidente López Obrador abrazando a Gómez Álvarez (Foto: Twitter/@V_TrujilloM)

Al igual que el comunicador, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, reprochó que Delfina Gómez haya sido premiada con la Secretaría de Educación a pesar de su participación en la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), cuando fungió como presidenta municipal.

En su red social, la legisladora expuso a sus seguidores que en Morena si se roba para el beneficio del presidente López Obrador “no hay cárcel, hay premio”.

“Si robas para AMLO, no hay cárcel, hay premio. Y para muestra, un botón: Delfina”

En tanto, la bancada de Acción Nacional en el Senado pidió la renuncia de Gómez Álvarez de la dependencia federal, además de iniciar un proceso penal contra ella.

Lilly Téllez reprochó que Delfina Gómez haya sido premiada con la Secretaría de Educación (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro.com)

El panista Damián Zepeda señaló que es incongruente la actuación de la entonces presidenta municipal con la imagen de un gobierno que está impulsando la honestidad, por lo que es sorprendente que la sanción sólo sea para el partido Morena.

“Me queda claro que tiene matices la sentencia, pero es claro que en la administración de Delfina Gómez hubo una solicitud de recurso para utilizarse con fines político-partidistas y eso no es correcto; entonces, me parece que un Gobierno, pero éste particularmente que todos los días se jacta de ser distinto, tiene que actuar y no andar con discursos al aire, sino mandar un mensaje contundente de que ese tipo de actuaciones no son permitidas”, aseveró en conferencia de prensa virtual.

Mientras que Jorge Triana explicó que el problema de Delfina Gómez jamás ha sido su forma de hablar o de vestir, sino su “probada corrupción” y servilismo al mandatario federal.

Denise Dresser calificó de “abuso de poder” el esquema de financiamiento que utilizó Gómez Álvarez para apoyar las actividades ordinarias de Morena (Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Asimismo, la politóloga y escritora, Denise Dresser, calificó de “abuso de poder” el esquema de financiamiento que utilizó Gómez Álvarez para apoyar las actividades ordinarias de Morena, por lo que también pidió su renuncia.

“Delfina Gómez, actual Secretaria de Educación, robó dinero de trabajadores para entregárselo a @PartidoMorenaMx. Esto es peculado, es abuso de poder, es desvío de recursos, es jineteo de bienes públicos con fines partidistas. Antes, ahora, siempre. Y por ello debe renunciar”, escribió la politóloga en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que este jueves 13 de enero, al salir de Palacio Nacional tras anunciar el lanzamiento de la Biblioteca Centenaria, Delfina Gómez afirmó que es muy respetuosa de lo que decida el Tribunal Electoral y en “su momento lo hablaremos”.

