“Es un montaje mal hecho”, Cuitláhuac García desestimó video del CJNG

El mandatario aseguró que ningún familiar del secretario de Gobernación aparece en el video (Foto: Captura de pantalla)

Cuiatláhuac García, gobernador de Veracruz, aseguró que el video en el cual diez personas son amenazadas por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “es un montaje mal hecho”, pues en la entidad no hay una lucha entre esta agrupación criminal y el Cártel de Sinaloa, sino conflictos entre células de la organización delictiva.

“Está mal hecho, no sabemos cuál era el fin, eso está investigándose, pero resultó un montaje porque quien habla dice ser familia del secretario de Gobierno y no es familiar, dice ser víctima y no es víctima, es cómplice, no está dentro de las víctimas fatales, el que habla no está entre los muertos, algunos sí; pero no está la mujer en el video, pero está entre las víctimas fatales”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa.

Asimismo, aseguró que las víctimas mortales que fueron abandonadas en una carretera al sur del estado pertenecían a “pequeñas banditas” que laboran para el CJNG:

“En el caso de las nueve víctimas de homicidio, se ha ya avanzado mucho y lo primero que se vislumbra es que no se trata de una pelea de un cártel contra otro, no hay una disputa entre dos cárteles, sino al interior de un cártel, entre dos bandas, una quizá con mayor fuerza, se va sobre otra; obviamente ese reacomodo, venganza o vayamos a saber; porque sí se corrobora quienes fallecieron, varios de los que fallecieron en ese hecho, estaban ligados o tenían relación con alguna de las bandas”, aseguró.

Cuitláhuac García negó que exista una disputa entre cárteles al interior de Veracruz (Foto: Twitter/@Aveefeniix)

El gobernador negó que el fin de semana pasado se hayan presentado un gran número asesinatos en el estado, pues con 20 homicidios aseguró que “inusitadamente tuvimos varios eventos, particularmente dos, tampoco fueron cientos o como quieren decir que todo el Estado” dijo el mandatario.

Tras el hallazgo de nueve cadáveres desnudos y con evidentes signos de tortura en una carretera al sur de Veracruz, autoridades del estado informaron que los familiares de seis de las víctimas identificaron los cuerpos, por lo que sus nombres serán integrados a la carpeta de investigación y los restos se entregarán a sus seres queridos.

De los ocho hombres y una mujer, se identificaron cinco cuerpos masculinos y el femenino, quienes respondían a los nombres de Carlos A. Carrillo, de 30 años; Diego, de 27; Josué, de 31; Cecilio, de 37 años y originario de Cosamaloapan, Veracruz, al igual que Eder, de 26 años; y Yadira, de 26.

Seis de los neuve cadáveres ya fueron reconocidos por sus familiares (Foto: TW @Elblogdelosgua1)

Asimismo, se informó que otra de las víctimas podría ser un originario de la Ciudad de México, quien fue identificado como José, de 30 años, pues a pesar de haber sido reconocido por familiares, todavía no se han realizado los exámenes necesarios para confirmar su identidad.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que aún se encuentra realizando las investigaciones correspondientes al caso, pues actualmente se están llevando a cabo interrogatorios a cuatro detenidos por su presunta participación en el crimen, quienes fueron identificados como Miranda, Elizabeth, Christian y Víctor.

Gracias a las primeras declaraciones de los detenidos, se realizaron tres cateos por parte del Ejército en conjunto con la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la entidad, quienes lograron asegurar dos inmuebles en los que presuntamente las víctimas estuvieron privadas de su libertad y posteriormente fueron asesinadas.

