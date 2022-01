“De pena ajena”: Alejandro Rojas auguró la posible derrota de Morena en Tamaulipas

Alejandro Rojas criticó el quehacer de Mario Delgado en Tamaulipas (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Rojas, senador sustituto de Ricardo Monreal, volvió a tundir a Mario Delgado, presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por su trabajo al frente del partido en vísperas de las elecciones de este año, donde se elegirán seis nuevos gobernadores y, particularmente, su desempeño en Tamaulipas.

A través de redes sociales, el militante del partido que puso a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes 10 de enero que dio “pena ajena” la visita de Delgado Carrillo al estado gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca y que Américo Villarreal, el precandidato de Morena, no ha llamado a la unidad partidaria, lo que terminará, probablemente, en la derrota electoral como ocurrió en Nuevo León.

“De pena ajena la visita de Mario Delgado Carrillo a Tamaulipas. Sin inclusión, no hay unidad y con tibiezas, habrá derrota”, escribió en su cuenta oficial de Facebook junto con un video que detalla los posibles riesgos en la contienda venidera.

El senador suplente de Morena criticó la falta de inclusión en la candidatura para gobernar Tamaulipas Video: FB/ Alejandro Rojas Díaz Durán

Al iniciar el material audiovisual, el egresado de la Universidad Iberoamericana (UI) señaló que no existe ningún tipo de acercamiento con los líderes de la militancia local, pues ni con Maqui Ortiz ni con Carlos Peña ni con Díaz Rojas Durán se presentó un proyecto de trabajo de cara a la campaña estatal. “Tú me has vetado, Mario”, dijo.

Otro punto que resaltó que que Delgado Carrillo acudió casi a ponerse “de rodillas” con García Cabeza de Vaca, a quien llamó “goberladrón”, para que no se entrometiera en la elección. En este sentido resaltó dos puntos. El primero es que eso no se tiene que rogar, pues es ilegal; y el segundo es que esto connota que asume que el Partido Acción Nacional (PAN) va a ganar.

Con este contexto puesto en relación al proceso electoral, Alejandro Rojas insistió en que García Cabeza de Vaca y sus allegados deberían de estar en prisión. Además, de acuerdo con el morenista, el acercamiento dio la impresión de que se están arreglando, pues la preferencia electoral pintaba dos a uno en favor para el partido guinda, pero el albiazul cada vez se acerca más.

Francisco García Cabeza de Vaca es el actual gobernador de Tamaulipas (Foto: Twitter / @fgcabezadevaca)

Finalmente, aseguró que si Morena no resuelve el “Carmonazo”, se incrementa la posibilidad de perder la gubernatura, pues auguró una situación similar a la ocurrida con Clara Luz Flores en Nuevo León, donde la existencia de un video polémico descarriló la candidatura de la morenista dejándola en tercer lugar de las preferencias electorales, siendo que inició en el primer lugar.

Al respecto, recordó que fue él quien dijo dos años antes de la existencia del video que relacionaba a Flores con Keith Raniere, quien se encuentra preso en Estados Unidos por traficar con mujeres para forzarlas a prostituirse en un culto coercitivo.

“Si no aclaran el Carmonazo, la victoria no está asegurada porque ya nos están pisando los talones”

El Carmonazo es el nombre con el que se le conoció al asesinato de Sergio Carmona Angulo, empresario originario de Tamaulipas que fue asesinado a tiros en una barbería localizada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El Carmonazo es el nombre con el que se le conoció al asesinato de Sergio Carmona Angulo (Foto: Twitter / @PedroCa15010202)

Carmona Angulo, a quien se le relaciona con Morena, era investigado por las fiscalías de Combate a la Corrupción y de la Unidad de Inteligencia Financiera en Tamaulipas. De acuerdo con la autoridad local, Sergio y su hermano César eran sospechosos de estar involucrados en delitos relacionados al contrabando de hidrocarburos y extorsión de transportistas.

De acuerdo con lo señalado por la policía del municipio neolonés, el atentado ocurrió a las 17:10 horas (tiempo local) el 21 de noviembre del 2021, donde se escucharon una serie de detonaciones de arma de fuego, por lo que un grupo de oficiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública atendieron el llamado de emergencia. Al arribar al lugar, confirmaron el deceso del empresario al interior del establecimiento.

Sergio Carmona era dueño del Grupo Industrial Permart, Grupo Industrial Joser y de Consultoría Reymar. De acuerdo con medios locales, el empresario era cercano a Eduardo Gattas Báez, alcalde de Ciudad Victoria; Erasmo González Robledo, diputado federal; y con el propio Villarreal Anaya. Los tres políticos son militantes de Regeneración Nacional.

“El doctor Américo sigue la tibieza y la tibieza no lleva a ningún lado, sino la derrota”, cerró Alejandro Rojas Díaz Durán.

SEGUIR LEYENDO: