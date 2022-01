Carolina Viggiano: el perfil del PRI y Va por México para ganar en Hidalgo

El PRI y la coalición Va por México promovieron a Carolina Viggiano como precandidata para Hidalgo (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

Va por México oficializó el registro de Carolina Viggiano, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como precandidata a la gubernatura de Hidalgo. Un gesto que termina con la incertidumbre al interior del tricolor sobre el perfil que competirá contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en una de las seis entidades que renovarán su ejecutivo local.

Este domingo 9 de enero se llevó a cabo el evento público en el que se dieron cita cientos de ciudadanos, la precandidata y los tres líderes de los partidos que conforman la coalición impulsada por el empresario Claudio X. González.

A través de redes sociales, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, subió una foto en la que sale con sus pares del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, con lo cual se garantiza el visto bueno de los otros dos partidos que componen la Va por México.

“¡La militancia de nuestra coalición está unida, porque nos mueven las causas de los hidalguenses! ¡Vamos a avanzar de la mano para que Carolina Viggiano sea la próxima Gobernadora de Hidalgo!”, escribió Moreno Cárdenas tras la presentación de la maestra en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica.

Por su cuenta, Viggiano Austria agradeció el apoyo que se le manifestó y reiteró su compromiso con la entidad. “Con profundo amor a la tierra que me vio nacer, me registré como precandidata a la gubernatura del estado por la coalición Va Por Hidalgo. A Hidalgo le debo todo lo que soy y voy a entregarle cada minuto del día; lucharé con determinación por nuestra tierra, porque Hidalgo es nuestra Patria”, escribió en sus redes sociales.

Cabe recordar que, además de Hidalgo, este año se renovarán gubernaturas en Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes y Oaxaca. Por lo que las fuerzas políticas de México ya iniciaron los preparativos para que sus candidatas y candidatos lleguen a los ejecutivos locales.

Además que con la confirmación de Carolina Viggiano se soluciona un conato de tensiones entre Omar Fayad, actual gobernador de Hidalgo por el PRI, con Alito Moreno. Esto porque la selección del perfil apuntaba a que sería de un panista en vez de una priista.

Y es que a pocos días de que se acabara el 2021, el gobernador de Hidalgo criticó severamente a su partido, pues señaló que el PRI cedió la candidatura de la gubernatura ante el PAN, con quien va en alianza.

“La Comisión Política Permanente del PRI le entregó la candidatura a la gubernatura de mi estado, Hidalgo al PAN; en un acto al que no fui convocado, siendo integrante de esta misma comisión”, escribió Omar Fayad en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, agregó que esto constituye “otro de los muchos agravios” que le han hecho a la militancia. En ese sentido, refrendó su apoyo al partido, pero no al liderazgo de Moreno Cárdenas. “El PRI no es malo, lo malo son las decisiones de sus dirigentes; creen que la militancia no se da cuenta de esta farsa, que solo se brinca todos los procedimientos para imponer una candidatura por la vía de Acción Nacional”, cerró.

En consecuencia, Alito Moreno aseguró que la molestia del mandatario local se atribuye únicamente a intereses personales, además dijo que Fayad Meneses “ha demostrado sumisión y entreguismo” a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“A lo largo de los últimos años ha demostrado su sumisión y entreguismo con el poder. No vamos a permitir que le entregue el estado de Hidalgo a Morena”

Por lo que la selección de la diputada sobresale en este ambiente de tensión, perfilando al PRI como un partido que pueda encabezar la coalición Va por México y tener una mejor posibilidad de ganarle a Morena en el proceso electoral de este año.

