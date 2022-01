La debacle en el PRI: Omar Fayad y Alejandro Moreno se reunieron “por el bien de toda la militancia”

Alejandro Moreno y Omar Fayad se reunieron en Hidalgo para dialogar sobre el PRI (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, y Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvieron un encuentro después de haber manifestado numerosas diferencias respecto al rumbo que acogió la asociación electoral de cara a las elecciones de este año.

A través de redes sociales, Moreno Cárdenas publicó una foto que da fe de la reunión, en donde se les sumó Julio Valera, líder local del partido. La imagen de este domingo 9 de enero muestra a los presidentes del Revolucionario Institucional sonriendo ante la cámara y palmeando la espalda de Fayad Meneses, mientras que el gobernador se paró en medio de sus afiliados con los brazos pegados a su cuerpo y con una expresión seria.

Junto con la foto, el presidente del PRI escribió que “la unidad del PRI debe ser una buena razón para dialogar siempre. El PRI siempre tendrá argumentos para trabajar juntos por el bien de toda la militancia”. Además, describió como “buena” la reunión con el jefe del ejecutivo local y el líder del partido en Hidalgo.

Alejandro Moreno fue criticado por su papel al frente del PRI (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

La relevancia de esta reunión atiende dos coyunturas relevantes en el PRI. La primera de ellas es que hoy se formalizó el registro de Carolina Viggiano como precandidata a la gubernatura del estado por parte de la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD), donde la actual diputada federal por el tricolor cuenta tanto con el apoyo de su partido como de Acción Nacional y del sol azteca. De tal modo que es benéfico para el partido demostrar unidad ante el proceso electoral.

El segundo motivo por el que el encuentro adquiere relevancia periodística y es digno de ser sometido al escrutinio público es que tanto Fayad como Moreno han realizado una serie de declaraciones en las cuales se descalifican entre sí, por lo que sostener una reunión en la que aseguran que dialogaron en favor de la unidad del partido connota estabilidad dentro del PRI.

Y es que a pocos días de que se acabara el 2021, el gobernador de Hidalgo criticó severamente a su partido, pues señaló que el PRI cedió la candidatura de la gubernatura ante el Partido Acción Nacional (PAN), con quien va en alianza.

“La Comisión Política Permanente del PRI le entregó la candidatura a la gubernatura de mi estado, Hidalgo al PAN; en un acto al que no fui convocado, siendo integrante de esta misma comisión”, escribió Omar Fayad en su cuenta oficial de Twitter.

Omar Fayad criticó al presidente de su partido de cara a las elecciones estatales (Foto: Facebook/Omar Fayad)

Asimismo, agregó que esto constituye “otro de los muchos agravios” que le han hecho a la militancia. En ese sentido, refrendó su apoyo al partido, pero no al liderazgo de Moreno Cárdenas. “El PRI no es malo, lo malo son las decisiones de sus dirigentes; creen que la militancia no se da cuenta de esta farsa, que solo se brinca todos los procedimientos para imponer una candidatura por la vía de Acción Nacional”, cerró.

En consecuencia, Alito Moreno aseguró que la molestia del mandatario local se atribuye únicamente a intereses personales, además dijo que Fayad Meneses “ha demostrado sumisión y entreguismo” a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“A lo largo de los últimos años ha demostrado su sumisión y entreguismo con el poder. No vamos a permitir que le entregue el estado de Hidalgo a Morena”

Por lo que el encuentro de este domingo sobresale en este ambiente de tensión, perfilando al PRI como un partido que pueda encabezar la coalición Va por México y tener una mejor posibilidad de ganarle a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el proceso electoral de este año.

