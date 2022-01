“No hay medicinas”: Julen Rementería pidió no apoyar incondicionalmente a AMLO

Rementería del Puerto ha utilizado sus redes sociales para arremeter contra los programas sociales (Foto: PAN)

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, volvió a arremeter contra los programas sociales que ha implementado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se ha privilegiado el dar presupuesto a éstos y se han desprotegido otras áreas como es la salud al existir desabasto de medicamentos.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el político veracruzano mandó un mensaje a los adultos mayores que reciben la ayuda gubernamental y les pidió no apoyar incondicionalmente al mandatario, puesto que hay muchos más problemas en el país, los cuales no están siendo atendidos.

De la mano de una reflexión, les pidió pensar en algún familiar que no encuentre empleo o que tuvo que cerrar su emprendimiento debido a la pandemia por COVID-19; sin embargo, hizo énfasis en aquellos que han visto perjudicada su salud debido a la falta de medicinas.

“Adulto mayor: me da gusto que estés recibiendo tu pensión y entiendo que respaldes al presidente por eso. Pero antes de apoyarlo incondicionalmente, piensa en tu nieto que no encuentra trabajo o en tu hija que tuvo que cerrar su negocio, en tu hermano que no tiene medicinas”, redactó este jueves 6 de diciembre.

El coordinador del PAN en el senado mandó mensaje a los adultos mayores (Foto: Twitter/@julenrementeria)

Esta no fue la primera vez que el panista pide a la ciudadanía no apoyar incondicionalmente a López Obrador, pues desde el pasado mes de diciembre ha demostrado su desaprobación a los programas sociales y los ha calificado de ser una estrategia electoral por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Tan solo el pasado 9 de diciembre, el senador cuestionó el rumbo que está tomando el país desde que el tabasqueño asumió el Poder Ejecutivo Federal, ya que, desde su parecer, la población se ha vuelto “egoísta”, pues solo apoya a la administración en turno porque reciben alguna ayuda gubernamental.

Agregó que no entiende cómo algunos se han vuelto indolentes ante la falta de medicamentos o el desempleo, puesto que, dijo, solo se volvió relevante que caiga a tiempo el monto del programa del que se es beneficiario.

“México no debe tomar el rumbo que está tomando: ‘No me importa que mi vecino que tiene un niño con cáncer no tenga medicamentos, mientras a mí el presidente @lopezobrador_ me dé mi beca, pensión o ayuda mensual, yo lo seguiré apoyando’. ¿En qué país nos estamos convirtiendo?”

El senador ha iniciado una constante crítica a la Cuarta Transformación (Fotos: Facebook/Julen Rementería del Puerto/AP)

Además, indicó que la actual administración solo se ha dedicado a generar “incertidumbre, pobreza, inseguridad y desempleo”, incluso, afirmó que tal situación ha sido generada adrede para que la ciudadanía viva en modo supervivencia y de la mano de los programas sociales.

“Crea tanta incertidumbre, pobreza, inseguridad y desempleo como sea posible. Pon a tus gobernados en modo supervivencia para que su prioridad sea el programa social. Así los niños con cáncer, los viejos sin medicinas y los jóvenes sin futuro pasan a segundo término”, redactó.

A través de otra reflexión, como la de este jueves, el panista recreó una situación en el que una persona beneficiada por algún programa social le es indiferente lo que sucede a su alrededor, debido a que la ayuda estatal le permite estar tranquila, ante las inclemencias sociales.

Finalmente, visiblemente decepcionado, aseveró que la ciudadanía mexicana nunca ha sido así de “apática o egoísta”, al contrario, indicó que siempre se ha caracterizado por “echarle más agua a los frijoles”, es decir, que tienden más a sacar la casta ante las adversidades.

