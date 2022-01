Julen Rementería aseguró que el Senado no busca desaparecer poderes en Veracruz

Julen Rementería aseguró que la Comisión Especial del Senado no busca la desaparición de poderes en el estado de Veracruz (Foto: PAN)

Julen Rementería del Puerto, senador del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la Comisión Especial del Senado de la República no busca la desaparición de poderes en el estado de Veracruz, sino frenar los abusos, atropellos y violaciones a los derechos humanos.

Durante entrevista virtual, el legislador declaró que por ahora no hay la intención de solicitar la desaparición de poderes en el estado, sin embargo, advirtió que podría proponer el hecho como consecuencia de “todo lo que está pasando”.

“Les diría yo a las y los senadores de Morena, ¡calma!, no hay tal cosa, no hay esa intención. Lo que queremos más que quitar a nadie, es que se corrija lo que se está haciendo mal y, en todo caso, me parece que sí llegarán a actualizarse las hipótesis que se contemplan en la Constitución y en las leyes, pues entonces habría que intentar proceder a ello”, expresó.

De acuerdo con el coordinador de la bancada blanquiazul, el atropello y violación a los derechos en Veracruz es una emergencia jurídica (Foto: Andrea Murcia /Cuartoscuro.Com)

Explicó que para ello tendría que haber la falta de los tres poderes: “el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y entonces esto se antoja difícil que se pueda alcanzar a realizar y tampoco es en esencia lo que se quiere”.

De acuerdo con el coordinador de la bancada blanquiazul, el atropello y violación a los derechos en Veracruz por parte de autoridades estatales en contra de los ciudadanos es una emergencia jurídica y no debiera causar risa a nadie, por lo que lamentó que el gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez descalificara la legalidad de la Comisión hasta que sea aprobada por el pleno de la Cámara alta.

“Qué lamentable que el gobierno del estado actúe como está actuando”, sentenció en referencia a la detención injustificada de personas en la entidad, en especial de la aprehensión y vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

El legislador por Veracruz dijo que la Comisión Especial, creada para este caso, es legal y fue aprobada por la Jucopo como resultado de un acuerdo entre todos los coordinadores.

El panista lamentó que el gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez descalificara la legalidad de la Comisión (Foto: Facebook/Cuitláhuac García Jiménez)

Asimismo, afirmó que negar su existencia “simplemente aleja al gobernador de lo que es la verdadera problemática de Veracruz, que tiene que ver con la impartición de justicia de manera objetiva, de manera legal y que no se aparte de los procesos como lo establecen las leyes en nuestro país”.

El político reconoció que la Comisión no es una instancia jurisdiccional, “pero por lo menos sí política que busca reencauzar por la vía jurídica lo que ocurre en Veracruz”.

“Mal hace el gobernador a descalificar. Si no tiene validez se le dará, eso se puede componer en la primera sesión del pleno, pero ello no significa que no existan abusos de poder en el estado”, concluyó.

El gobernador del estado, Cuitláhuac García, descalificó a la Comisión Especial (Foto: Cortesía)

Y es que el pasado 4 de enero, el gobernador del estado, Cuitláhuac García, descalificó a la Comisión Especial al señalar que que las y los senadores que se organizaron para investigar su administración no cuentan con el registro propio de una Comisión ante la Cámara de Senadores, por lo tanto, desestimó todo lo que logren señalar contra su gobierno.

“Con respecto al Senado de la República, pues no tengo noticias. No tengo ningún problema con lo que haga un grupo de senadores. No es comisión, es un grupo de senadores”, aseveró, e insistió en que ellos deben de atender a la Ley Orgánica y el Reglamento del Senado para evitar engañar a la opinión pública.

