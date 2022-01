José Manuel del Río Virgen aseguró que ha compartido celda “con más de 27 personas”

El político aún mantiene su buen humor, según Eduardo Ramirez (Foto: Facebook/José Manuel del Río)

Eduardo Ramírez, antiguo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, compartió detalles de la conversación que sostuvo con José Manuel del Río Virgen, quien se encuentra preso en el penal de Pacho Viejo, Veracruz, lugar en el cual afirma haber compartido celda “con más de 27 personas” y ser alimentado una vez al día.

Tras reunirse con la Comisión Especial para analizar casos de abuso de poder en Veracruz, el legislador compartió que ,a pesar de estar en una situación incómoda, el secretario técnico de la Jucopo mantiene un buen estado anímico, pues el senador le escuchó hacer uso de su característico sentido del humor, además de asegurar que mantiene sus convicciones.

“Me tienen secuestrado aquí en este espacio. He compartido la celda con más de 27 personas dentro, me dan de comer una sola vez al día y creo yo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy grande. Voy a resistir, soy plenamente inocente, no tengo nada de qué arrepentirme”, manifestó el colaborador de Ricardo Monreal.

Tras compartir el testimonio de Del Río Virgen, el senador pidió al encargado del penal de Pacho Viejo, velar por el bienestar del preso, pues aseguró que las autoridades veracruzanas deben garantizar su seguridad:

Eduardo Ramírez pidió garantizar el bienestar del acusado (FOTO: YERENIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM)

“Hacemos un llamado al director del Centro de Readaptación Social para que pueda brindarle todas las garantías, considero que es un asunto de carácter político que ha alcanzado niveles, incluso, de esfera nacional, posicionamientos del Ejecutivo, posicionamientos del Senado, del gobierno estatal y que deben hacerse responsables de su integridad física del maestro José Manuel del Río en caso de que él sufriera alguna agresión a su integridad”, manifestó Ramírez.

Por su parte, la familia de José Manuel del Río Virgen, denunció por redes sociales que el veracruzano está siendo víctima de injusticias en su proceso, pues señalaron al juez de control del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, Veracruz, Francisco Reyes Contreras por haber incurrido en irregularidades al momento de su captura y de su posterior audiencia.

Mediante Twitter, los hijos del acusado manifestaron que el magistrado leyó sus presuntos argumentos con dificultad, lo cual podría indicar que desconocía el contenido del documento hasta el momento de leerlo en voz alta, además de que su contenido “no dice nada sustancial, no dice nada concreto que señale al político de lo que lo acusan”.

Asimismo, revelaron que la carpeta de investigación para el caso no contiene ninguna prueba en su contra, por lo que acusan a las autoridades de haber plantado evidencias para realizar las acusaciones en su contra, pues lo acusan de siete delitos que no cometió.

La familia del secretario denunció irregularidades en su caso (Foto: Facebook/José Manuel del Río)

Incluso, el juez admitió que no existen pruebas que lo vinculen directamente como el autor intelectual del crimen en contra de René Tovar, ex candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano, quien falleció acribillado a mediados del año pasado en Veracruz.

Los hijos del político también señalaron irregularidades específicas, como la hora del vencimiento del plazo constitucional para la actualización de su situación jurídica, la cual afirma el oficio que fue a las 13:22 del 28 de diciembre pasado, pues la audiencia de aquél día fue pausada a las 9:10 horas, para ser reanudada cuatro minutos antes de vencerse el plazo constitucional.

Debido a este acto del magistrado, la defensa no pudo continuar con sus argumentos en contra de la prisión preventiva que se sostiene en contra de Del Río Virgen, pues el espacio que se les otorgó para presentar fue obstaculizado en diversas ocasiones.

SEGUIR LEYENDO: